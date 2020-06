Игровая неделя: The Last of Us Part II может задержаться, а презентации PlayStation 5 не было из-за протестов

Обзор событий рынка игровой индустрии от «Реального времени»

Возможные задержки The Last of Us Part II и перенос CS:GO на Source 2

Некоторые российские продавцы, по данным dtf, предупредили о возможных задержках поставок в регионы одной из самых ожидаемых игр сезона — The Last of Us Part II (в России — «Одни из нас. Часть II»). Официальная премьера назначена на 19 июня, но такая дата выдается далеко не во всех регионах. Например, сайт «М.Видео» предлагает купить игру для PlayStation 4 стоимостью 4490 рублей во Владивостоке с 25 июня, в Новосибирске с 23 июня, в Уфе — с 21 июня, в Екатеринбурге — с 20 июня. В Казани, как и в Москве, самовывоз возможен с 19-го числа. Как рассказали dtf в пресс-службе ретейлера, в некоторых городах нельзя исключить задержки на 2—3 дня из-за сложной логистики и карантинных ограничений, но все же продавец постарается успеть начать продажи «день в день» с мировой премьерой.

Отметим, что на неделе пользователи, у которых уже появился доступ к игре, стали жаловаться на громкий шум игровой приставки, видимо, связанный с сильным нагревом.

Некоторые российские продавцы предупредили о возможных задержках поставок в регионы одной из самых ожидаемых игр сезона — The Last of Us Part II. Фото dtf.ru

А вот перенос CS:GO на графический движок Source 2 задерживается не только в России, но и по всему миру. Об этом на неделе сообщил Playground со ссылкой на источники, близкие к разработчикам Counter-Strike. Апдейт, по его словам, может выйти в конце 2020 года, но возможен и вариант с началом 2021 года. Изначально, по слухам, перенос на новый движок должен был состояться во второй половине мая, но компания Valve столкнулась с трудностями: «Код игры — настоящий бардак», — говорит источник информации.

Перенос CS:GO на графический движок Source 2 задерживается не только в России, но и по всему миру. Фото playground.ru

Красивые картинки грядущего Microsoft Flight Simulator и скидки в PS Store

В рамках ожидания премьеры в сети появились новые скриншоты авиасимулятора Microsoft Flight Simulator. На них, в частности, можно увидеть детали проработки облаков и вид Сингапура. Разработчики обещают «невероятно реалистичный» игровой мир, систему смены дня и ночи, различные погодные условия. В целом в рамках игры пользователь сможет управлять самолетами — от самых маленьких до больших лайнеров. Релиз ожидается в текущем году на компьютерах и Xbox One.

Разработчики обещают «невероятно реалистичный» игровой мир, систему смены дня и ночи, различные погодные условия. Фото playground.ru

А для тех, кто не хочет ждать, есть возможность поиграть в новые игры по сниженной цене. PS Store на неделе объявил о распродаже. В рамках акции, в частности, можно купить годовую подписку на PS Plus за 2309 рублей (обычная стоимость — 3209 рублей, дает бесплатно играть в «Игры месяца», предоставляет облачное хранилище на 100 Гб для игровых сохранений, а также доступ к скидкам в PS Store). Кроме того, в рамках распродажи можно купить определенные игры со скидкой. В частности, Red Dead Redemption 2 продается с заявленной скидкой в 55% — за 1799 рублей, Borderlands 3 — со скидкой в 56%, за те же 1799. Hitman 2 можно купить со скидкой в 70%, за 1299 рублей.

Протесты перенесли презентацию PlayStation 5 и старт Call of Duty: Modern Warfare

Японская компания объявила о переносе презентации нового поколения приставки 1 июня. Фото prostomob.com

Однако самой главной новостью игрового мира, связанной с Sony, стало изменение даты презентации PlayStation 5. Японская компания объявила о переносе презентации нового поколения приставки 1 июня — она была назначена на 4-е число. Объяснили это желанием поддержать движение против расизма и жестокости по отношению к темнокожим в США на фоне массовых акций протеста. Соответствующее сообщение в Twitter игровой приставки получило больше лайков в соцсети, чем какое-либо другой сообщение на игровую тематику, — более 550 тысяч. Обратил на это внимание «Чемпионат.com».

На следующий день после объявления о переносе презентации с сайта PlayStation 5 исчезло сообщение о запуске консоли в конце 2020 года. Dtf считает, что связано это как раз с переносом презентации, но вот намерена ли компания выпустить приставку позже, чем в 2020 году, — неизвестно.

Activision планировала дать старт четвертому сезону Call of Duty: Modern Warfare 3 июня, но перенесла его на неопределенный срок. Фото dtf.ru

Протесты в США привели к переносу и других событий из игрового мира. В частности, Activision планировала дать старт четвертому сезону Call of Duty: Modern Warfare 3 июня, но перенесла его на неопределенный срок. «Сейчас не время для этого. Мы переносим запуск четвертого сезона Modern Warfare и седьмой сезон Call of Duty: Mobile на более поздние даты. Сейчас время для тех, кто выступает за равенство, справедливость и перемены, чтобы их увидели и услышали. Мы стоим рядом с вами», — приводит dtf цитату из twitter-аккаунта Activision.