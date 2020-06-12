Видеоопрос: «Что бы вы предложили для борьбы с пьянством за рулем?»

В Госдуме после трагического происшествия с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы предложили конфисковывать автомобили у водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Кроме того, там же прозвучала инициатива о ведении базы алкозависимых граждан, чтобы впоследствии останавливать их на каждом посту ГИБДД (авторы предложений — члены комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев и Максим Сураев соответственно).

«Поддерживаете ли вы эти инициативы? И что сами предложили бы для борьбы с пьянством за рулем?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

