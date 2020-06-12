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Видеоопрос: «Что бы вы предложили для борьбы с пьянством за рулем?»

00:00, 12.06.2020
Видеоопрос: «Что бы вы предложили для борьбы с пьянством за рулем?»
Фото: 4vsar.ru

В Госдуме после трагического происшествия с участием актера Михаила Ефремова в центре Москвы предложили конфисковывать автомобили у водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Кроме того, там же прозвучала инициатива о ведении базы алкозависимых граждан, чтобы впоследствии останавливать их на каждом посту ГИБДД (авторы предложений — члены комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев и Максим Сураев соответственно).

«Поддерживаете ли вы эти инициативы? И что сами предложили бы для борьбы с пьянством за рулем?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Екатерина Харитонова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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