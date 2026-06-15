Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Местами кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4—9 м/с, при грозе с порывами до 14 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.
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