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Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов

07:00, 15.06.2026

Местами кратковременный дождь, гроза

Сегодня в Татарстане ожидается до +28 градусов
Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 4—9 м/с, при грозе с порывами до 14 м/с. Температура составит от +23 до +28 градусов.

Галия Гарифуллина

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