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Происшествия

Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы

23:59, 08.06.2020
Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы
Фото: wikipedia.org putnik

Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП на Смоленской площади в Москве, он проходит медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя.

Так, в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cheroky выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В результате случившегося пострадал водитель отечественного авто. Его доставили в лечебное учреждение. На месте работают экстренные службы, пишет «РИА Новости».

В конце мая в Казани пьяный водитель сбил инспектора ДПС.

ПроисшествияОбщество
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