Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП в центре Москвы

Актера Михаила Ефремова задержали после ДТП на Смоленской площади в Москве, он проходит медицинское освидетельствование на наличие в крови алкоголя.

Так, в 21.44 у дома №3 на Смоленской площади водитель автомобиля Jeep Grand Cheroky выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Lada. В результате случившегося пострадал водитель отечественного авто. Его доставили в лечебное учреждение. На месте работают экстренные службы, пишет «РИА Новости».

В конце мая в Казани пьяный водитель сбил инспектора ДПС.