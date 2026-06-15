Новости общества

09:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

США и Иран достигли соглашения о сделке по прекращению военных действий

08:06, 15.06.2026

Подписание соглашения состоится 19 июня в Швейцарии

США и Иран достигли соглашения о сделке по прекращению военных действий. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Подписание соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.

Иранское агентство Mehr уточняет, что по условиям сделки США выплатит Ирану не менее $300 млрд на реконструкцию. Также сообщают о следующих деталях соглашения:

  • немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, в том числе, в Ливане;
  • вывод воинского контингента из граничащих с Ираном районов;
  • США обязуется не вмешиваться во внутренние дела Ирана;
  • США полностью снимает морскую блокаду, а Иран открывает Ормузский пролив;
  • приостановка санкций на продажу нефти;
  • план реконструкции Ирана на сумму не менее $300 млрд со стороны США и их союзников. Разблокировка еще $24 млрд замороженных средств Тегерана в течение 60-дневного периода окончательных переговоров;
  • Иран обязуется не производить ядерное оружие.

Некоторые американские политики назвали соглашение с Ираном «капитуляцией». Также различные источники сообщают о некоторых сложностях США по достижению договоренностей с Израилем.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также