США и Иран достигли соглашения о сделке по прекращению военных действий

Подписание соглашения состоится 19 июня в Швейцарии

США и Иран достигли соглашения о сделке по прекращению военных действий. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.

Подписание соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.

Иранское агентство Mehr уточняет, что по условиям сделки США выплатит Ирану не менее $300 млрд на реконструкцию. Также сообщают о следующих деталях соглашения:

немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, в том числе, в Ливане;

вывод воинского контингента из граничащих с Ираном районов;

США обязуется не вмешиваться во внутренние дела Ирана;

США полностью снимает морскую блокаду, а Иран открывает Ормузский пролив;

приостановка санкций на продажу нефти;

план реконструкции Ирана на сумму не менее $300 млрд со стороны США и их союзников. Разблокировка еще $24 млрд замороженных средств Тегерана в течение 60-дневного периода окончательных переговоров;

Иран обязуется не производить ядерное оружие.

Некоторые американские политики назвали соглашение с Ираном «капитуляцией». Также различные источники сообщают о некоторых сложностях США по достижению договоренностей с Израилем.

Зульфат Шафигуллин