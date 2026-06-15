США и Иран достигли соглашения о сделке по прекращению военных действий
Подписание соглашения состоится 19 июня в Швейцарии
США и Иран достигли соглашения о сделке по прекращению военных действий. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп.
Подписание соглашения состоится 19 июня в Швейцарии.
Иранское агентство Mehr уточняет, что по условиям сделки США выплатит Ирану не менее $300 млрд на реконструкцию. Также сообщают о следующих деталях соглашения:
- немедленное и постоянное прекращение войны на всех фронтах, в том числе, в Ливане;
- вывод воинского контингента из граничащих с Ираном районов;
- США обязуется не вмешиваться во внутренние дела Ирана;
- США полностью снимает морскую блокаду, а Иран открывает Ормузский пролив;
- приостановка санкций на продажу нефти;
- план реконструкции Ирана на сумму не менее $300 млрд со стороны США и их союзников. Разблокировка еще $24 млрд замороженных средств Тегерана в течение 60-дневного периода окончательных переговоров;
- Иран обязуется не производить ядерное оружие.
Некоторые американские политики назвали соглашение с Ираном «капитуляцией». Также различные источники сообщают о некоторых сложностях США по достижению договоренностей с Израилем.
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