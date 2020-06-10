Недоманский и Фарда: побег за «длинным долларом»

Развенчиваем предысторию самого громкого спортивного предательства XX века

Фото: Виталий Славин (sovsport.ru)

Летом 1974 года два хоккеиста сборной ЧССР словак Вацлав Недоманский и чех Рихард Фарда сбежали в Канаду, положив начало многочисленным побегам хоккеистов из этой страны. Долгое время событие ассоциировали с протестными явлениями «Пражской весны» 1968 года, однако антисоветски настроенные чехословаки тогда и уже наши сограждане сейчас ошибаются с героями, наряжая в тогу «узников совести» и борцов за политические свободы элементарных рвачей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Из Чехословакии спокойно отпускали играть и жить за границу



До Недоманского желающие уезжали из ЧССР беспрепятственно. Страна не была закрытой, об этом прекрасно известно всем, кто мало-мальски знаком с карьерами ее ведущих спортсменов и тренеров. В нее охотно въезжали и беспрепятственно выезжали. К примеру, через год после завершения Второй мировой войны в Чехословакию перебрались несколько перспективных спортсменов. Футболист Ладислав Кубала поиграл два года в местной «Братиславе», после чего вернулся в Венгрию, как и знаменитый боксер Ласло Папп, которому в Чехословакии не понравилось. А вот их соотечественник Юлиус Торма не просто остался в новой стране, но и принес ей олимпийское «золото» в боксе в 1948 году.

В 1949 году из зарубежного турне не вернулась чемпионка мира по фигурному катанию Алена Врзанева, вскоре к ней приехала мама, а отец решил не покидать родину. Тем не менее, чемпионаты Европы и мира 1950 года Врзанева провела как чехословацкая спортсменка.

Легкоатлетка Ольга Фикотова выиграла на Олимпиаде в Мельбурне 1956 года, через год вышла замуж за американца и переехала в США.

Франтишек Фадронц начал свою тренерскую карьеру с чемпионата Голландии. Там же работал будущий наставник сборной ЧССР 51-летний тренер Вацлав Ежек, который четыре года тренировал местного середнячка «Ден Хаг». Второй наставник Йозеф Венглош вообще уезжал в Австралию для работы с ФК «Сидней Прага». В начале 70-х они вернулись на родину и возглавили футбольную сборную ЧССР, будущего чемпиона Европы-1976. Франтишек Хавранек работал на Кипре, вернулся и стал олимпийским чемпионом-1980 со сборной ЧССР. В свою очередь, Леопольд Штястны в 1966 году переехал в Австрию, где два года спустя возглавил местную сборную, став в ней первым иностранным тренером.

Лауреаты футбольных чемпионатов Европы-1960 года («бронза»), чемпионата мира 1962 года и Олимпиады-1964 (оба раза «серебро») выступали за границей. В 1966 году уехал тренер сборной на ЧМ Рудольф Вытлачил, который возглавил австрийский «Рапид». 15 футболистов с ЧЕ-1960, ЧМ-1962 и ОИ-1964 спокойно уехали играть за границу после Пражской весны. Пятнадцатым стал Властимил Бубник, бронзовый призер ЧЕ-1960, который еще больше проявил себя как хоккеист. И уехал в 1967 году играть в чемпионат Австрии по хоккею. Его однофамилец Аугустин Бубник, освободившись из тюрьмы, был отпущен на работу в Финляндию.

Чешские наставники работали с Ириной Родниной

Из хоккейной сборной Чехословакии — серебряного призера ЧМ-1967 и ОИ-1968 — за границу свободно уехали играть пятеро, в Австрию, ФРГ и Канаду. Два баскетболиста из сборной ЧССР, призера ЧЕ 1967 и 1969 годов, уехали в страны Бенилюкса: Эгон Штойер стал тренером сборной Голландии, а Франтишек Конвичка — игроком бельгийского «Льежа». И никому в голову не приходило бежать.

С 1966 года в профессиональном шоу «Холидей он Айс» начали выступать суперзвезды чехословацкого фигурного катания того времени — Ева и Павел Романовы. После чего Ева вышла замуж за англичанина Джеки Грехэма и переехала к нему. А Павел женился на Соне Гранд и переехал к ней, а уже потом, после развода, уехал в Америку на родину второй жены.

За год до Пражских событий в Австрию перебралось семейство Балуновых. Мама — Соня Бурзьянова была разносторонней спортсменкой, занималась легкой атлетикой, волейболом и фигурным катанием. В энциклопедии чехословацкого спорта она значится, прежде всего, как волейболистка, но была и бронзовым призером чемпионата Европы в парном катании вместе с партнером и мужем Милославом Балуном. Так вот, целый год они отработали тренерами в СССР, консультируя Тамару Москвину и Станислав Жука, тренируя Ирину Роднину, а в 1967 году эмигрировали в Австрию. Вместе с ними уехала 12-летняя дочь Соня Балун, которая затем выступала за Австрию на Олимпиаде 1972 года, будучи 14-летней девочкой, а повзрослев, вышла замуж за хоккеиста сборной Австрии Курта Харанда.

Наконец, в теннисе есть три легендарные фигуры. Мартина Навратилова покинула родину в 1975 году, с того же года стала выступать за сборную США, хотя гражданство получила только в 1981-м. Иван Лендл жил в Америке с 80-х, но до конца карьеры представлял на соревнованиях Чехословакию, поскольку ему также очень долго не давали американского гражданства. Хана Мандликова вышла замуж за чеха из Австралии и переехала к нему, но, скорее всего, это был фиктивный брак, поскольку на Зеленом континенте Мандликова, как и Навратилова, объявила о своей нетрадиционной ориентации.

Почему бежал Недоманский?

Летом 1974 года 30-летний Недоманский и 29-летний Фарда сбежали в Канаду. «Выбрали свободу»? Это объяснение для наивных. Чего же они раньше ее не выбирали? Дело в том, что в 60-е годы хоккей в Канаде не был таким прибыльным делом, и даже звездам НХЛ иногда приходилось подрабатывать (!). Знаменитый голкипер Кен Драйден учился на юриста и подрабатывал в адвокатской конторе. Суперзвезда Фил Эспозито в своей книге вспоминал, что на лето он устраивался на сталелитейный завод, на котором трудился таким образом аж до 30 лет.

1968 год он вспоминает следующим образом: «Я пришел в офис (к президенту клуба «Бостон Брюинс», – прим. авт.), и он сказал: «Я хочу для тебя кое-что сделать. Я дам тебе десятитысячный бонус. Иначе твой труд не был бы оплачен по достоинству». С этими словами он протянул мне чек. Это были очень серьезные деньги. Я впервые в жизни мог позволить себе не работать летом на своего дядю».

Тем не менее, это был всего лишь одноразовый бонус, и уже следующим летом Эспозито пришлось вернуться на сталелитейный завод и работать там до 1972 года. Лишь с того времени хоккейные контракты стали гарантировать безбедную жизнь. И именно в 1972 году Недоманский получил первое предложение переехать за океан, о чем потом рассказывал экс-партнеру по сборной Владимиру Мартинецу.

Связано это с тем, что ранее, в 1971 году, была образована еще одна профессиональная лига — ВХА, Всемирная хоккейная ассоциация, которая своими гонорарами взорвала хоккейный рынок.

Тот же Эспозито вспоминает: «Перед началом сезона 1972-73 мы недосчитались значительной группы игроков, перешедших в клубы Всемирной хоккейной ассоциации. Основными потерями были Тедди Грин, Джерри Чиверс и Дерек Сандерсон». Самым громким контрактом того года стало соглашение Бобби Халла, которому за переход в клуб ВХА положили 1 миллион долларов. Эспозито в том сезоне заплатили 400 тысяч в год (без вычета налогов). В это время он жил с женой в однокомнатной квартире, хотя уже семь лет играл в НХЛ. В условиях конкуренции НХЛ и ВХА зарплаты хоккеистов выросли кардинально, и уже через два года гонорары Эспозито позволили ему купить свой дом.

Вот за этим «воздухом свободы» и отправились Недоманский с Фардой в клуб ВХА. Никакой политики в их побеге не было, в отличие от тех, кто подписал в 1968 году знаменитое обращение ««Две тысячи слов»». Известных хоккеистов среди протестующих не было. Из того, что можно причислить к антисоветским выходкам, даже сами чехословаки вспомнили только, что ряд сборников заклеивали звезды на хоккейных свитерах. Их жизнь на родине была лучше, чем у остальных граждан: зарплата в 4 тысячи крон при средней в 2500, премии, к примеру, за победу на чемпионате мира в 20 тыс. крон (половина стоимости автомобиля), собственное жилье без очереди, возможность ездить в заграничные командировки. А в середине или к концу карьеры — уезжать и на заработки в Австрию, Германию и, в конце концов, в НХЛ.

Фактор Недоманского

Побег Недоманского и Фарды, в конечном итоге, стал показательным для Чехословакии. Вслед за этим страну покинули Иржи Црха, братья Антон, Марьян и Петер Штястны, Мирослав Фричер и Петер Игначак. При этом в начале 80-х годов в ЧССР было принято изменение в правилах, согласно которому местные хоккеисты могли беспрепятственно уезжать в НХЛ по достижении 28 лет, что называется, «по выслуге лет». Вскоре им воспользовались сборники Мирослав Дворжак, «Филадельфия», Ярослав Поузар, «Эдмонтон», Милан Халупа, «Детройт».

Не протестовали против этого и в Советском Союзе. В 1983 году за океан для участия в Суперсерии с клубами НХЛ отправилась сборная клубов СССР, которая встретилась с «Квебек Нордикс». Северяне делали ставку на европейских хоккеистов, еще выступая в качестве команды ВХА и приглашая в состав шведов и финнов, а сейчас в их составе играли братья Штястны, Антон и Марьян, которые внесли вклад в победу над сборной СССР — 3:0. В 1984 году Петер Штястны играл за сборную Канады на «Кубке Канады». В 1986 году в рамках новой Суперсерии с клубами НХЛ «Квебек» снова обыграл советскую команду, на этот раз ЦСКА –5:1, и тогда по две голевые передачи сделали Антон и Петер Штястны.

Советские спортивные функционеры и не думали протестовать против игр с перебежчиками. Хотя стороны наверняка могли до начала Суперсерии договориться о неучастии в Суперсерии команды из Квебека. К примеру, хозяин «Торонто Мейпл Лифс», будучи ярым антисоветчиком, считал для себя недостойным играть против команд из СССР, и «Торонто» не принимало участия в Суперсериях вплоть до 1990 года, когда Союз доживал свои последние дни.

Тем временем из ЧССР продолжали сбегать. Победа на домашнем чемпионате мира 1985 года сказалась удивительным образом — после нее из страны сбежали чемпион Франтишек Мусил и Петр Клима, не попавший в итоговый состав. Годом позже сбежал еще один чемпион мира Михал Пивонька, затем суперталант Давид Волек. При этом в Чехословакии настало время, когда уже можно было уезжать спокойно, но, как известно, бесятся с жиру, а не с голода. И это был не вопрос политических свобод или несвобод, а элементарное воровство со стороны НХЛ, клубы которой не желали платить компенсации за высококлассных хоккеистов.

