Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студенты КАИ на демонстрации 7 ноября, начало 1980-х

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 296-я

К началу 1980-х годов в ТАССР было 13 высших учебных заведений: университет, консерватория и 11 институтов. Некоторые из них появлялись сразу после войны, но череда слияний и поглощений много десятилетий оставляла общее число вузов Татарии неизменным. Большая часть институтов располагалась в Казани — только в Елабуге был педагогический институт, да потом в Челнах открыли КамПИ. Правда, в других городах республики были филиалы казанских и московских вузов (например, в Альметьевске — филиал Губкинского института, в Челнах — КАИ и т.д.).

Вузы республики постоянно видоизменялись: менялся состав кафедр и факультетов, ни о какой стагнации речи не шло. И университет, и институты расширяли свои образовательные возможности: открывались новые факультеты, развивались и трансформировались старые. Например, росла и крепла казанская архитектурная школа, которая зародилась с открытием архитектурного факультета в КИСИ с 1969 года.

В вычислительном центре КИСИ, 1982. Фото: из фондов Музея истории КГАСУ.

Все изменения были продиктованы острой необходимостью, а в 1980-х годах произошел особенно серьезный сдвиг в гуманитарных и общественных науках. Например, громко зазвучало слово «экология» (особенно после чернобыльской трагедии), и кафедра охраны природы, которую зарождали в университете несколько энтузиастов, всего через 10 лет, к 1989 году, выросла в первый в СССР экологический факультет. А подъем национального самосознания татар и политический процесс поздней ТАССР привели к тому, что в 1989 в университете зародился факультет татарской филологии и истории (позже его называли просто татфаком).



Студенты-археологи КГУ на практике на Билярском городище, 1980-е

Развивалась нефтяная промышленность, нефтехимия, промышленность. В связи с этим в республике не иссякала потребность в геологах и инженерах-нефтяниках. КГУ и КХТИ начали специализироваться в подготовке специалистов для юго-востока республики: экспертов по геологии нефти, геодезистов по разведке полезных ископаемых, технологов разработки и эксплуатации нефтяных месторождений.

Росли потребности авиационной, приборостроительной, машиностроительной отраслей — параллельно постоянно увеличивалось число специальностей на физическом, химическом, механико-математическом факультетах КГУ. В авиационном институте стали готовить специалистов по реактивным двигателям, радиолокации и др. В 1980 г. в Набережных Челнах был открыт Камский политехнический институт, готовивший специалистов для КамАЗа. Расширяли свои возможности вузы, готовившие специалистов для сельского хозяйства. В Казани стали готовить мелиораторов, зоотехников.

Географак КГУ, выпуск 1974 года

Некоторое развитие наблюдалось и по гуманитарным специальностям. В КГУ восстановили юрфак, который много лет после этого оставался самым престижным факультетом вуза. В Елабужском педагогическом институте стали готовить преподавателей иностранных языков.

К концу 1980-х годов в ТАССР из высших учебных заведений выпускалось около 11 тысяч специалистов, из средних специальных заведений — более 17 тысяч обученных выпускников. Но общая тенденция была удивительной для сегодняшнего времени: в поздней ТАССР на 10 тысяч человек населения приходилось 30 людей с высшим образованием и 48 — со средне-специальным.