Видео недели: Нацгвардия на коленях, Путин отчитывает Усса, коронавирус на приеме у Минниханова

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Нацгвардейцы на коленях и золотой гроб Джорджа Флойда

Протесты и массовые беспорядки в США заставили всю прогрессивную общественность забыть о коронавирусе. Теперь мир следит за «черной революцией» в Америке, где волну активистов, выступающих против расизма, не могут остановить ни полиция, ни войска.

Это видео стало одним из самых заметных на уходящей неделе. Актриса и певица Кеке Палмер, выступавшая с другими афроамериканцами, пригласила патруль Национальной гвардии США присоединиться к шествию. Тот отказался, сославшись на приказ. В итоге толпа призвала военных встать на колени в знак солидарности и отсутствия агрессии, что гвардейцы и сделали.

Еще одним резонансным сюжетом стал фрагмент трансляции с церемонии похорон Джорджа Флойда, смерть которого и стала триггером этих волнений. Видео показывает, как мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей плачет у золотого гроба Флойда.



Мародерство или «лутинг»?



Протесты повлекли за собой погромы и мародерство. Сеть полна видеозаписей, на которых запечатлены люди, выносящие из магазинов коробки с обувью или дорогую технику. Этот ролик стал своеобразным ответом тем, кто оправдывает подобные действия и призывает называть их «лутингом» (по аналогии с жаргоном геймеров, где это слово обозначает сбор различных предметов в компьютерной игре). Чернокожая владелица разграбленного магазина обвинила активистов Black lives matter во лжи.

Путин и Усс



Президент РФ Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации в Норильске, где дизельное топливо вытекло из резервуара и разлилось по реке. Он согласился с предложением МЧС объявить чрезвычайную ситуацию федерального характера. Вместе с тем глава государства жестко отчитал губернатора Красноярского края Александра Усса.

Минниханов и коронавирус

В татарстанских соцсетях появился очередной ролик, героем которого стал президент республики Рустам Минниханов. Сюжет видео такой: на прием к главе региона пришел коронавирус с просьбой принять на работу. Мультипликационный скетч обыгрывает обсуждаемые в Татарстане новости и подражает узнаваемой манере речи Минниханова.

Маск — «землянин»

Российские умельцы «запилили» клип группы «Земляне» «Трава у дома» с использованием технологии DeepFake. Лицо солиста известной советской группы заменено лицом Илона Макса, компания которого SpaceX наконец сумела запустить к МКС ракету с двумя астронавтами на борту.

Это стоит увидеть хотя бы один раз.

Геи и Конституция

Одним из самых обсуждаемых видео этой недели стал агитационный ролик от РИА ФАН. Чтобы призвать граждан участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, авторы выбрали спорный сценарий с парой геев, усыновляющих ребенка из детдома.

После скандала в соцсетях один из актеров, а также композитор ролика заявили, что жалеют об участии в съемках. YouTube удалил видео за гомофобию.

Дельфин выпустил новый клип

Музыкант Дельфин выпустил клип на композицию «Лето». Текст песни и видеоряд осуждают диктатуру в любом ее проявлении. При этом снявшиеся в клипе музыканты носят одежду, похожую на униформу Третьего рейха.

Съемки сериала о «КАМАЗ-мастере»

Пресс-служба «КАМАЗ-мастера» показала, что работа над сериалом о команде не останавливалась даже во время самоизоляции. В Instagram челнинской команды был опубликован момент общения гонщиков с актерами.

Казанский древолаз

В прошлое воскресенье в Казани спасатели на протяжении 10 часов пытались снять с дерева мужчину, неизвестно как туда забравшегося. После долгих уговоров он согласился спрыгнуть на специально растянутый тент, но промахнулся.

Стеклянные кабинки в ресторанах Амстердама

В Амстердаме рестораны по-новому подошли к обеспечению безопасности клиентов. Для спокойствия посетителей столики на террасе спрятаны под стеклянными беседками.

Плавучие дома

В Норвегии оползень унес в озеро несколько домов. Их хозяева были предупреждены заранее и успели покинуть свои жилища. Зрелище выглядит внушительно — целый пласт земли с постройками, деревьями и дорогой уходит под воду.