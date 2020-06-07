Дзюба задумался о карьере в НХЛ, Трусова познает рекламный рынок, а Роналду косплеит Аладдина

Instagram-обзор звезд спорта

В традиционном обзоре инстаграм-аккаунтов звезд отечественного и мирового спорта от «Реального времени» хоккеисты ностальгируют, футболист Дзюба тренирует бросок и подумывает о карьере в НХЛ, Александра Трусова выходит на медиарынок, а Криштиану Роналду тренируется и делится любовью к своим детям.

Дзюба грозится сместить Овечкина и Малкина. Евгений предлагает ему место Кросби

Форвард сборной России Артем Дзюба испробовал уже все возможные виды спорта, в которых можно посостязаться дома с детьми, и решил-таки перейти на уличные — благо смягчение условий самоизоляции позволяет. На этот раз разносторонний спортсмен решил отработать бросок по хоккейным воротам на покрытии, имитирующем лед.

Что интересно, нападающий «Зенита» орудует при этом клюшкой челнинской фирмы «Заряд», одним из совладельцев которой является капитан «Ак Барса» Данис Зарипов.

«Женька Малкин, Саня Овечкин, Саша Радулов, Илья Ковальчук, я иду за вами. Но если серьезно, скорее бы НХЛ вернулась уже. Удачи всем», — говорит в конце видео футболист.

Ответ Евгения Малкина не заставил себя ждать. «Предлагаю обмен Кросби на Дзюбу», — написал форвард «Питтсбурга».

Панарин ностальгирует по «Коламбусу» или по Бобровскому?



Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин продолжает развлекать своих подписчиков забавными видеороликами. Учитывая, что сезон и тренировки еще не возобновились, а в Нью-Йорк хоккеист из своего пригорода в эти непростые дни не выбирается, Артемий достал из архивных закромов неопубликованное совместное видео с голкипером «Флориды» Сергеем Бобровским.

Хоккеисты играли вместе еще в прошлом сезоне в составе «Коламбуса», так что можно предположить, что запись сделана как раз в те времена.

Друзья, судя по антуражу, отдыхают на борту яхты, исполняя при этом различные кульбиты и просто по-хорошему бесясь под аккомпанемент российской группировки «Ленинград».

Хартикайнен хвастает очередным уловом

Давний поклонник истребления зверей и рыбы, финский форвард Теему Хартикайнен отметился на неделе публикацией с очередным крупным уловом. На фото хоккеист позирует с большой форелью у реки в финской общине Конневеси.

«Have a good f...ing morning everyone» («Всем хорошего гребаного утра», — прим. ред.) провокационно подписал свое очередное «плотоядное» фото финн.

Александра Трусова готовится к переезду за границу?

Переход Александры Трусовой от одного тренера к другому вызвал серьезный ажиотаж в российском сегменте ФК, затмив даже новости от традиционной «золотой двойки» Загитовой и Медведевой.

Поэтому неудивительно, что социальные сети пятнадцатилетней фигуристки становятся все более популярными, а коммерческие компании обращаются к ней с рекламными предложениями. Вот и два последних ее поста связаны с коллаборациями. Сначала Саша сообщила, что собирается активно изучать английский язык (неужто планирует проследовать по пути Медведевой и сменить российскую прописку?), и как бы невзначай отметила американского преподавателя и его школу в своей публикации.

«Хочу поделиться моим маленьким открытием. В условиях самоизоляции появилось больше свободного времени, и я решила подтянуть английский. Не ожидала, что так увлекусь!

Мой преподаватель Гази, из США. Занимаемся три раза в неделю, говорим о спорте, обсуждаем моих любимых питомцев, грамматику тоже учим…» — подписала фото Трусова.

В следующем посте Александра пошла уже на чуть более масштабное сотрудничество, выложив ролик немецкого экипировщика Adidas, где среди прочих звучит ее голос, призывающий стать частью благотворительной эстафеты, организованной корпорацией.

«За каждый час активности в приложениях Adidas Training и Adidas Running бренд с тремя полосками пожертвует $1 в фонд Всемирной организации здравоохранения. Соберем 1 миллион часов вместе!» — вставила спортсменка текст, явно написанный кем-то другим.

Роналду чувствует себя сильнее и косплеит Аладдина

Португальская звезда футбола Криштиану Роналду на неделе порадовал поклонников целой каруселью любопытных публикаций.

Во-первых, он показал, как отрабатывает дальние удары на индивидуальных тренировках (индивидуальных, если не считать голкипера «Ювентуса» Карло Пинсольо) на базе туринского клуба. Надо сказать, не всегда удачно.

«Практикуюсь до совершенства с @carlopinsoglio. Чувствую себя сильнее», — подписал видео КриРо.

Через пару дней Рон выложил умилительное фото своих дочек Аланы Мартины и Евы.

«Я влюбляюсь каждый раз, когда вижу этих двоих», — написал не менее милый комментарий к фото Криш.

А накануне Криштиану опубликовал забавное семейное фото с дня рождения двойняшек Евы и Матео.

На снимке семья Роналду предстала в образе героев мультфильмов и персонажей супергеройского кино. Старший сын одет в Халка, Матео — в Спайдермена, ну а сам отец семейства косплеит Аладдина.



Месси поддерживает протесты в Америке

А вот главный оппонент Роналду на протяжении почти всей его карьеры — аргентинец Лионель Месси не остался в стороне от событий, развернувшихся в эти дни в Соединенных Штатах. Он выложил популярный у сторонников протестующих пост с черным фоном и поставил соответствующий тег #BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны», — прим. ред.).