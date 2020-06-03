Фотомарафон «100-летие ТАССР»: рыбаки на городском озере Зеленодольска, 1980 год

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В 1982 году Зеленодольску, спутнику Казани, исполнилось 50 лет. Населенный пункт, конечно, гораздо старше, но городом он стал в 1932 году, а с 1958-го — административным центром Зеленодольского района. Кроме мощного кораблестроительного производства и знаменитого завода имени Серго (ныне ПОЗИСа), здесь была еще и швейная фабрика, и фанерно-мебельный комбинат, а из-за города приветливо блестел крышами ухоженных теплиц совхоз «Майский».

К полувековому юбилею города был снят трогательный документальный фильм, совсем короткий, но он дает вполне явственную картину развития Зеленодольска в последнее десятилетие Советской власти. Ниже приводим его закадровый текст.

Строительство Дома бытовых услуг в Зеленодольске, 1980 год

«Зеленодольску, ровеснику первых пятилеток, исполняется 50 лет. Но и по сей день главная примета города — новостройки.

В первую очередь новоселам адресует свою продукцию Поволжский фанерно-мебельный комбинат. Шкафам с антресолями, удостоенных Знака Качества, не приходится долго ждать покупателей. Как, впрочем, и трюмо. Шесть миллионов квадратных метров в год — такое количество мебельного шпона поставляется отсюда во множество городов страны. Шпон изготавливается из ценных пород: красного дерева, дуба, ореха. Здесь наладили и производство корпусов для стереофонических колонок, так что пользуются продукцией фабрики и любители музыки.

И еще одно предприятие, чья продукция, несомненно, придется вам по вкусу — Зеленодольская швейная фабрика №2 — выпускает за смену более 800 костюмов. Фабрика специализируется на выпуске детской одежды. Дети прекрасно чувствуют себя в этих костюмчиках.

Магазин «Продукты» в Зеленодольске, 1982 год

Порадуют горожан в этом году и труженики пригородного совхоза «Майский». Растет и обустраивается его рабочий поселок. В его теплицах на 28 гектарах царит вечное лето. Ежегодно здесь выращиваются более 8 000 тонн ранних овощей к столу зеленодольцев и казанцев.

В коротком сюжете не расскажешь обо всем Зеленодольске. Но нельзя не сказать о будущем города на Волге. Его руководители и архитекторы уже видят его зримые черты. Каким будет завтрашний Зеленодольск? Слово главному архитектору города Геннадию Богданову:

— В 1975 году город получил новый генплан. Перед проектировщиками стояла трудная задача — решить проблему планировочного выхода Зеленодольска к Волге. Ленинградские проектировщики решили задачу следующим образом: на берегу будут располагаться гребные виды спорта, каналы, молодежный спортивный центр. Что делается для того, чтобы приблизить то время, когда центр города перейдет в восточный район? Уже ведется работа по созданию транспортной связи между восточной и центральной частями города. Начато строительство путепровода».

Асфальтирование площади Ленина в Зеленодольске, 1980 год

Но город до сих пор так и не получил широкого и удобного выхода к Волге, хоть и тянется вдоль нее на целых 9 километров. Ленинградские архитекторы продумали не все.

Что же было в 1980-х на двух главных предприятиях города — заводе имени Серго и судостроительных верфях завода имени Горького? На заводе по производству холодильников в 1983 году основали участок художественной росписи, а в 1985 модернизировали технологию, освоив производство холодильников с пенополиуретановой изоляцией. Здесь сконцентрировались на выпуске холодильника новой модели КШД-270/80 «Мир» и приготовились к первому экспортному выпуску холодильников «Свияга».

А завод имени Горького выпускал уникальные военные и мирные суда, равных которых не было нигде в мире.



Людмила Губаева