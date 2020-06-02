Фотомарафон «100-летие ТАССР»: командиры и комиссары Боевой комсомольской дружины КАИ, 1987 год

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КАИ еще в 1950-х стал одним из первых вузов в СССР, в котором были организованы комсомольские отряды, помогавшие милиции. В 1954-м это была бригада содействия милиции, работала она под руководством участковых уполномоченных. В 1955-м в вузе появился штаб комсомольских патрулей. С этого начался Штаб Добровольной народной дружины (50-е вообще стали временем дружинников), которая трансформировалась в Боевую комсомольскую дружину — БКД КАИ.

Боевая комсомольская дружина занималась тем, что патрулировала улицы Казани и боролась с развившейся в те годы преступностью: ловила карманников, следила за порядком. B 1968 году в оперативном комсомольском отряде БКД работали уже 200 человек. Из студентов КАИ были созданы БКД при Бауманском РК ВЛКСМ и Советском отделе милиции.

Патрулирование улиц было работой довольно рутинной, но периодически случались и напряженные, и опасные ситуации. Так, 6 декабря 1965 года погиб член БКД, первокурсник факультета летательных аппаратов Артем Айдинов. Он успел проработать в БКД всего три месяца и задержал 59 нарушителей. Как-то Артем со своими напарником погнались за двумя хулиганами, и те пырнули дружинника ножом. Спасти парня не удалось. После этого трагического случая студенты сотнями стали проситься в БКД, и дружина увеличилась сразу на тысячу человек. Именем Айдинова названа улица в центре Казани. А 5 апреля 1969-го от рук преступников погиб еще один член БКД — Игорь Ассман. Ассман и Айдинов стали своеобразными иконами БКД, их имена упоминаются в гимне этой организации.

Портрет Артема Айдинова

K концу 60-х годов в БКД КАИ сформировались основные традиции и довольно простая идеология. Смыслом работы дружинников было убеждение в том, что в городе, институте и общежитиях должен быть порядок. Они ловили «зайцев», участвовали в милицейских засадах, могли осадить агрессивных выпивох, погнаться за карманником, разобраться в спорной ситуации на улице, гоняли спекулянтов на рынке и торговцев значками и открытками с лестницы на Ленинском саду. Были на их счету и задержания опасных преступников, и профилактика правонарушений среди подростков.

Только за 1965 год БКД задержала 1 254 нарушителя общественного порядка, 27 человек поймали за хулиганство, девять — за разбойное нападение и грабежи.

Их повязки на рукаве уже к 1970-м годам прочно ассоциировались с органами правопорядка: БКДшники проходили обязательный инструктаж у участковых милиционеров и работали с ними с тесной связке.

Инструктаж БКД в милиции, 1980-е

Это ни в коем случае не были неорганизованные неуправляемые бригады вооруженной молодежи. В 1970-е отряды БКД противопоставлялись уже организованной преступности — банде «Тяп-Ляп» и ее менее грозным «коллегам».

В 1970-е годы была введена традиция проводить школу БКД в студенческом лагере КАИ «Икар». Молодые участники движения слушали лекции от ветеранов, учились оказывать первую медицинскую помощь, занимались общефизической подготовкой, а еще их учили приемам самозащиты. Все было очень серьезно.

Школа БКД, 1982 год

В 1970 и 1980-е годы в БКД были созданы новые подразделения, кроме имевшихся отделов по борьбе с уголовной преступностью, отделе при ЛОМ и по борьбе с детской безнадзорностью. К ним добавились БКД РУД (боровшаяся за порядок на дорогах и сотрудничавшая с ГАИ) и БКД «Подросток», состоявшая в основном из девушек и занимавшаяся профилактикой правонарушений среди трудновоспитуемых подростков. Девушки брали над трудными подростками шефство, работали с инспектором по делам несовершеннолетних и трудились в детском клубе «Маяк».

Руководство БКД приглашалось на милицейские совещания. Милиционеры обучали дружинников: проводили для них занятия по боксу и самбо, учили составлять документы, прививали навыки общения с людьми. Защищенность бойца отряда обеспечивал закон. У дружинников были удостоверения члена БКД и опергруппы при уголовном розыске.

Леонид Штейнберг, командир БКД, организованной в Набережных Челнах в 1970 году, вспоминал:

«У нас установились прочные деловые взаимоотношения с милицией. Практически мы работали наравне с патрульно-постовой службой. Потребность в помощи БКД была большая: дружина была мощной дополнительной силой при обеспечении порядка на массовых мероприятиях — от встреч правительственных делегаций, часто посещавших КАМАЗ, до танцев. Патрульные машины БКД были снабжены радиостанциями и проблесковыми маячками. Парни и девушки из БКД по вечерам общались с несовершеннолетними, усмиряли драчунов на танцах, ловили браконьеров, участвовали в задержании преступников».

На базе радиотехнического факультета был отряд КОБР, который боролся с радиохулиганами (теми, кто выходил в эфир на самодельных радиостанциях, не зарегистрированных в ДОСААФ).

К дружинникам с голубыми повязками могли обратиться за помощью прохожие на улицах. При задержании хулиганов каисты писали рапорт, а если не действовали увещевания, то с этим рапортом задержанного отправляли в районный отдел милиции, где его могли «закрыть» на 15 суток.

За численностью в БКД не гнались, кадры подбирали довольно придирчиво: это не должны были быть просто очень сильные и физически выносливые студенты — смотрели и на моральные качества, и на историю поведения, и даже на оценки. Старались выбирать самых лучших и активных. B начале 80-х дружина состояла из семи оперативных комсомольских отрядов при общежитиях и 11 специализированных групп и отделов. Это было время борьбы c первыми организованными бандитскими группировками и c расхитителями социалистической собственности. Так, спецгруппа БКД работала при ОБХСС Бауманского РОВД.



Патрульная машина БКД, 1970-е

B 1983 году Боевая комсомольская дружина КАИ была признана лучшей в стране и получила Красное знамя «Ветераны милиции — лучшему оперативному комсомольскому отряду дружинников». За время существования БКД КАИ шестеро ее участников получили медали, тысячи БКДшников — почетные грамоты.



Интересно, что боевые отряды КАИ становились своеобразной кузницей кадров для МВД: многие бывшие «каисты» уходили после вуза работать в силовые структуры.

Почетная грамота Татарского обкома ВЛКСМ, 1983 год. Источник: sachev.ru

1991 год стал последним в истории первого БКД КАИ. Члены БКД тех лет вспоминали, что смысл их работы был утрачен: они приводили задержанного, милиционеры тут же его отпускали, записав данные. Хулиганы были уже никому не интересны, а с членами организованных преступных группировок дружинники справиться вряд ли могли бы. К началу 90-х БКД стала структурой, которая «держала» только свою территорию, свои общежития. Деканат предлагал дружинникам заняться охраной института за деньги, но они отказались. Смены эпох дружина не пережила. Правда, потом ее возродили, но это была уже совсем другая история.

История БКД, где всю структуру цементировала идея противостояния и бескорыстной борьбы, в новых условиях не получила своего развития.