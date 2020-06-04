«Кладбищенское дело» на 80 миллионов: организаторов незаконной свалки ищут в исполкоме Зеленодольска

Следком завел уголовное дело по факту устройства незаконной свалки обломков снесенных аварийных домов

Уголовное дело по факту складирования обломков 162 снесенных домов на земельном участке на улице Машиностроителей в Зеленодольске возбудил Следком. Пока в отношении неустановленных лиц — следователи как раз и ищут того самого чиновника, который волевым решением превратил участок муниципальной земли в свалку строительного мусора. О том, как развивались события с тех пор, как год назад «Реальное время» написало о кладбище снесенных домов, читайте в нашем новом материале.

Время идет — свалка растет



Расследования истории появления огромной свалки строительного мусора на свободном участке земли рядом с забором Зеленодольского машиностроительного завода — филиала КМПО — общественный активист, председатель территориального общественного самоуправления «Загородная» Алексей Туганов добивался почти год. Первые кучи мусора на земельном участке 16:49:012106 вблизи дома 1 по улице Машиностроителей появились в июне 2019 года, затем свалка стала стремительно расти.

Когда «Реальное время» обратилось в Зеленодольский исполком с вопросом о законности складирования строительного мусора на городской территории, в пресс-службе не просто заверили, что все законно, а еще и рассказали о далеко идущих планах по переработке и утилизации свалки специально нанятой подрядной организацией.

Однако за год свалка не только не была переработана, но и заметно разрослась за счет бытового и строительного мусора, который сюда уже вываливают все кому не лень. На вопрос «Реального времени», как она выглядит сейчас, Алексей Туганов сообщил, что к обломкам аварийных зданий добавились большие объемы отходов неизвестного происхождения — вплоть до пищевых. И подтвердил свои слова свежими фотографиями.

Алексей Туганов сообщил, что к обломкам аварийных зданий добавились большие объемы отходов неизвестного происхождения

Избавиться от этих завалов не помогло даже судебное решение, вынесенное в октябре 2019 года по иску Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры Зеленодольским городским судом. Суд обязал исполком ликвидировать несанкционированную свалку на улице Машиностроителей в трехмесячный срок со дня вступления решения в законную силу.



— Решение в законную силу вступило, сейчас оно передано на исполнение судебным приставам, — сообщил «Реальному времени» заместитель казанского межрайонного природоохранного прокурора Назим Псардия.

70 миллионов на мусор

Поисками подрядчика для сортировки и переработки отходов сноса аварийных домов Зеленодольский исполком официально, похоже, еще не занимался. Во всяком случае, на сайте госзакупок с тех пор, как на улице Машиностроителей появилась эта свалка, исполком объявил лишь один тендер — на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города Зеленодольска. Контракт на сумму 1,6 млн рублей, при том что конкурс объявлялся на 1,47 млн, был заключен с единственным заявившимся участником аукциона — зеленодольским ООО «Первый проспект». По данным сервиса «Руспрофиль», это зарегистрированное в феврале 2019 года микропредприятие состоит из одного сотрудника — Фарита Фасяхова, а принадлежит Александру Соболеву, владельцу нескольких мелких строительных компаний.

Между тем Алексей Туганов сообщил «Реальному времени», что, по имеющейся у него информации, которая, в частности, содержится в ответах, полученных им от надзорных органов, «кладбище аварийных домов» власти города все-таки планируют ликвидировать, но потратить на эти цели собираются в 43 раза больше, чем предназначенные для оплаты услуг ООО «Первый проспект» 1,6 млн. В смету на 70 млн рублей, говорит Туганов, чиновники заложили перемещение строительного мусора на 20 километров, хотя на таком удалении от улицы Машиностроителей нет ни одного полигона для складирования отходов. Но с другой стороны, тут даже экономия просматривается: в 2019 году в пресс-службе исполкома «Реальному времени» сообщали, что потратить собираются 80 млн.

Пока дело расследуется, ущерб растет

В Минэкологии Татарстана нашему изданию сообщили о том, что по факту незаконного складирования отходов на улице Машиностроителей возбуждено уголовное дело.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, ущерб от организации незаконной свалки окружающей среде сотрудниками Центрального территориального управления Минэкологии (ЦТУ МЭПР РТ) был предварительно оценен в 40 млн рублей.

В конце апреля 2020 года министерство направило в адрес Зеленодольского исполкома претензию о возмещении вреда. На момент оценки объем свалки составлял около 150 тысяч кубометров, однако в ходе недавнего повторного обследования были зафиксированы новые нарушения — мусора прибавилось, что и зафиксировали на фото и в протоколах сотрудники ЦТУ.

На момент оценки объем свалки составлял около 150 тысяч кубометров, однако в ходе недавнего повторного обследования были зафиксированы новые нарушения

Факт установлен, лицо — нет

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении нашего издания, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по части 1 статьи 285 УК РФ — за злоупотребление должностными полномочиями. Злоупотребление следственные органы усматривают в том, что на ликвидацию отходов от сноса более чем полутора сотен ветхих домов из бюджета было выделено 80 млн рублей, а отходы в итоге не были ликвидированы, а оказались на несанкционированной свалке на улице Машиностроителей.



Поисками должностного лица Зеленодольского исполкома, по чьей вине это произошло, и которое, как гласит Уголовный кодекс, использовало свои служебные полномочия «вопреки интересам службы… из корыстной или иной личной заинтересованности». Официально в Следкоме уголовное дело, связанное с «кладбищем» на территории Зеленодольска, не комментируют.

Тем временем сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры выявили еще одно нарушение закона — факт транспортирования строительных отходов в отсутствие надлежащей лицензии. Эти материалы они также планируют направить в органы предварительного расследования, так что статей в уголовном деле может добавиться.

Официально в Следкоме уголовное дело, связанное с «кладбищем» на территории Зеленодольска, не комментируют

На вопросы «Реального времени» о том, удалось ли выяснить, кто и на каком основании принял решение вывозить строительный мусор на улицу Машиностроителей и почему в течение целого года никто так и не приступил к ранее запланированной переработке обломков аварийных домов, в пресс-службе Зеленодольского исполкома сообщили, что «сейчас в исполкоме и на уровне правительства РТ проводятся совещания, и решение о том, куда вывезти строительный мусор, будет принято в ближайшее время».