Алексей Терещенко: «Профсоюзом игроков КХЛ рулит предатель и циник»

Дважды чемпион России в составе «Ак Барса» — о потолке зарплат с точки зрения хоккеистов

Межсезонье-2020 обещает побить все рекорды по сумме переходов и контрактных пересмотров в КХЛ. Жесткий потолок вынуждает клубных менеджеров искусственно схлопывать рынок. Зарплатные сокращения коснулись всех — и молодежи, и звезд среднего поколения, и ветеранов. Что думают о новых реалиях сами хоккеисты? Об этом Sport24 поговорил с одним из самых авторитетных игроков КХЛ, трехкратным чемпионом мира и пятикратным чемпионом страны Алексеем Терещенко.

— В сезоне 2019/20 главный тренер «Авангарда» Боб Хартли явно обделил вас игровым временем. Но по тем матчам, где вы выходили на лед, было видно: вешать коньки на гвоздь хоккеисту Терещенко еще рано.



— Хотите узнать, где планирую продолжить карьеру? Скажу так: есть один клуб, в котором хотелось бы выступать. Подпишем ли контракт? Пока непонятно. Вопрос, как говорится, в работе. Больше на данный момент сказать ничего не могу.

— Хоккейный май у игроков обычно был связан с хорошими эмоциями: отпуск, чемпионат мира. Этой весной у большинства настроение, мягко говоря, нерадужное.

— Это правда. Потолок ударил по всем игрокам. Свободным агентам труднее вести переговоры. Действующие контракты переподписываются с понижением зарплаты. Под сокращение попали и молодые, и опытные ребята. Кого-то поставили перед фактом обмена — хотя сами хоккеисты не горели желанием менять команду. Кто-то уедет в НХЛ. А ведь это парни с не самыми маленькими зарплатами. Если бы они остались в России, сокращения шли бы еще сильнее. Против потолка зарплат выступила только часть клубов КХЛ. А вот среди хоккеистов недовольны вообще все! Поверьте, я общаюсь с ребятами — они, мягко говоря, не в восторге. Пока никто не протестует вслух. Но недовольство есть как среди ведущих игроков, так и среди молодых. Вряд ли это на пользу нашему хоккейному чемпионату.

Фото: hcbarys.kz

Решение о потолке зарплат принималось без участия спортсменов. Оно проводится в жизнь за счет спортсменов. Нас никто ни о чем не спросил, нашими интересами просто пожертвовали

— Сторонники потолка зарплат ответят вам, что о снижении было известно заранее. Есть и те, кто убеждены: зарплаты в КХЛ и так завышены. Какова ваша позиция?

— Ага, завышены, особенно по сравнению с НХЛ, где даже контракт новичка — 30 миллионов рублей чистыми (улыбается). В мае хоккейный интернет охотно вспоминал победы сборной на чемпионатах мира. Значит, уважайте наших игроков, которые добивались побед над олимпийскими составами Канады и Швеции. А еще скажу так: есть ситуации, когда важнее не деньги, а принцип. И вот здесь есть чему огорчаться. Мы хотим построить сильную лигу. Для этого нужно, чтобы и хоккеисты были статусным, влиятельным сообществом. Но на 13-й год существования КХЛ все увидели: в этом плане КХЛ недалеко ушла от той же Суперлиги. Потому что мы, игроки, точно так же не имеем права голоса. Решение о потолке зарплат принималось без участия спортсменов. Оно проводится в жизнь за счет спортсменов. Нас никто ни о чем не спросил, нашими интересами просто пожертвовали. И вот это отношение огорчает больше всего.

— Если бы сообщество игроков объединило усилия с клубами-противниками потолка, противодействие могло бы стать мощным. Возможно ли было затормозить невыгодные для хоккеистов перемены?

— Убежден, что да. А я призвал бы всех хоккеистов подумать: из-за кого они не смогли объединиться? Кто не дает нам стать силой, способной отстаивать свои права? В теории у хоккейной России есть профсоюз игроков. На практике это структура, которой сейчас рулит предатель. Предатель сотен хоккеистов из КХЛ, высшей и молодежной лиг. Я серьезно сейчас говорю. Господин Коваленко не стесняется говорить, что жесткий потолок зарплат — «позитивный момент», «шаг в сторону здравого смысла». Высшая степень цинизма! Из-за этого потолка кому-то придется прозябать в низших лигах Северной Америки. Кого-то обменивают в небогатые команды, лишая шанса побороться за Кубок Гагарина. Кому-то мотают нервы, вынуждая переподписать контракт. И на этом фоне Коваленко говорит, что потолок — это хорошо. Он прекрасно понимает, как силен удар по интересам игроков. Но убеждает, что черное — на самом деле белое. По-русски это называется подлостью.

Просто сопоставьте, что делается в НХЛ — и что у нас. Когда за океаном лига пыталась продавить жесткий потолок зарплат, профсоюз поднял лучших игроков мира на забастовку. И продлилась она год. Потеряли целый сезон — но игроки заставили лигу пойти на уступки. Вот что значит принципиальная позиция. А у нас Коваленко вспоминает про интересы хоккеистов только тогда, когда убеждает их заплатить взносы. На этом его активность заканчивается. Прорабатывать вариант с забастовкой он и не хочет, и боится. Вместо того, чтобы бороться, персонаж просто поддерживает антихоккейную реформу. Предатель и штрейкбрехер. Циник, который ради собственного благополучия готов сдать ребят. Такого «руководителя» надо выгнать из профсоюза и не подпускать к реальной работе!

Фото ярновости.рф

Во главе профсоюза должен стоять лидер, который будет одновременно и порядочным человеком, и эффективным руководителем. В нынешнем «боссе» не видим ни того, ни другого

— И что же вы предлагаете?

— Если у кого-то еще оставались иллюзии по поводу Коваленко, то теперь, когда на смену безделью пришло откровенное предательство, все поняли, кто есть кто. По-хорошему, надо собирать внеочередной съезд игроков, выражать недоверие этому человеку и выгонять его из профсоюза. Долго еще терпеть профнепригодного руководителя? Это начальник или главный тренер имеет право кому-то не нравиться. А в профсоюзы люди объединяются добровольно — они вправе решать, кто будет возглавлять организацию. Как может быть профсоюзным боссом человек, которому 90% хоккеистов вообще не верят? Которого справедливо обвиняют в присвоении денег, принадлежащих игрокам? Где здравый смысл?

Коваленко, говорят, еще и в депутаты собрался. Но реальный политик обязан защищать интересы своего избирателя. Кто за него голосовал на последнем съезде? Хоккеисты из Высшей лиги. Вот теперь спортсмены с казахстанскими паспортами не считаются в КХЛ легионерами. Для ребят из ВХЛ остается меньше рабочих мест. И что этот профсоюзный деятель сделал для тех, кто отдал ему свои голоса? Даже не постарался отстоять их интересы. В разных командах есть задержки по зарплате — и по ходу сезона, и после. Поможет Коваленко вернуть деньги? Нет, не поможет — его беспомощность была очевидна еще 3 года назад в ситуации с «Динамо» и «Адмиралом».

Во главе профсоюза должен стоять лидер, который будет одновременно и порядочным человеком, и эффективным руководителем. В нынешнем «боссе» не видим ни того, ни другого. Выражаясь хоккейным языком, пора выписывать персонажу удаление до конца игры. Если хоккеисты возьмут курс на создание реально сильного профсоюза, к их голосам будут прислушиваться. В том числе и в самых принципиальных дискуссиях — таких, как проблема потолка зарплат.

Sport24