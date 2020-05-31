Борис Менделевич: «Лечение от табакокурения можно включить в систему ОМС»

Колонка доктора, депутата Госдумы о том, почему борьбу с курением нельзя превращать в борьбу с курящими

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 31 мая, на планете отмечается установленный ООН Всемирный день без табака. Депутат Госдумы, врач-психиатр Борис Менделевич специально для читателей «Реального времени» рассказывает о том, почему в борьбе с курением нельзя перегибать палку.

Немного статистики



Каждый пятый россиянин — курильщик. Таковы данные Росстата за 2019 год. Согласно цифрам, почти четверть россиян — 22,5% — курят ежедневно. 5,4% курильщиков сообщили, что вообще не могут жить без сигарет.

По данным Всемирной организации здравоохранения, из 7,5 млрд жителей нашей планеты курит примерно 1 млрд (или треть взрослого населения). При этом последние годы отмечается снижение курящих людей. Большое снижение произошло благодаря резкому сокращению сторонников курения среди женщин — с 346 до 244 миллионов. Число курящих мужчин пока больше не растет и ожидается, что в этом году даже снизится на два миллиона человек.

Фото fitseven.ru

В чем причины снижения?

Правительствами многих стран принимаются меры для снижения количества курильщиков. Где-то государство (как, например, в Италии) полностью контролирует поставки табачной продукции в магазины, выдает лицензии на продажу табака. Существуют официальные прейскуранты на табачные продукты, и магазины не имеют права продавать ни дороже, ни дешевле официальных цен. Где-то (как в Исландии) запрещена розничная торговля сигаретами. Чтобы их приобрести, необходимо получить рецепт от врача.

Данные меры вкупе с социальными стимулами, в частности с развитой спортивной инфраструктурой, бонусами для бросивших курить, позволяют снизить количество курящих.

Что в России?

В последние годы в нашей стране принимаются масштабные меры по профилактике потребления табака. К примеру, сейчас сигареты разрешено продавать только в магазинах и без выкладывания в открытый доступ, запрещено курить в общественных местах (включая кафе и рестораны, рынки и магазины, транспорт, рабочие места в помещениях, лифты и подъезды, гостиницы и др.), запрещена реклама табака. К тому же существенно выросли акцизы на сигареты, из-за чего они стали дорогими и менее доступными. С одной стороны, повышение цены — эффективная мера, но очень важно, чтобы после нее люди не стали курить «самокрутки» с сомнительным составом.

В таких достаточно непростых ситуациях (когда запретов много) просто необходима реализация профилактических мер. В частности, сейчас по стране строится большое количество спортобъектов, ремонтируются дворы. Также, на мой взгляд, была бы эффективна некая бонусная поощрительная система. К примеру, возвращение НДС со стоимости абонемента в спортзал.

Фото biwork.ru

Курение и медицина

Курить или нет — решение, которое каждый принимает для себя. Однако надо понимать, что во всем мире, в том числе в России, курение признано болезнью и требует соответствующего лечения (в Международной классификации болезней: F17.2 «Никотиновая зависимость»). У нас в стране разработаны и действуют клинические рекомендации. В частности, в Татарстане в наркодиспансере есть специализированные кабинеты, помогающие бросить курить.

Однако лично я считаю, что можно пойти дальше и включить лечение от курения в систему ОМС. Поликлиники — это первичное звено, которое как раз нацелено на работу по профилактике заболеваний. И если у конкретного врача и медучреждения будет стимул по лечению и оздоровлению пациента, а также предупреждению табакокурения, то эффективность может повыситься в разы.

Вместе с тем очень важно с выделением бюджетных средств контролировать и качество оказанных на эти деньги медуслуг. В разрезе поликлиник это могут быть такие критерии, как количество людей, имеющих болезни, вызываемые курением (например, рак легких, туберкулез, хроническая обструктивная болезнь легких и др.), или количество курильщиков на участке у врача.

Курение vs COVID-19

Тема последних месяцев — пандемия нового коронавируса. Учитывая, что вирус «бьет» по дыхательной системе, возникли разные мнения о пользе/вреде курения в случае заражения COVID-19. Началось все с того, что французские ученые опубликовали исследование, согласно которому курильщики оказываются менее затронуты коронавирусом, чем те, кто не потребляет никотин. В исследовании принимали участие 350 госпитализированных и 130 амбулаторных больных, у всех выявили коронавирус. Некоторые люди сразу же поддержали эту волну. Однако оказалось, что число курильщиков среди этой выборки было меньшим, чем в целом по популяции того же возраста или пола.

Фото rfi.fr

Некоторые ученые все-таки подтверждают выводы французских ученых. Но серьезных исследований пока еще не проводилось, и надо понимать, что это только гипотезы, говорить о чем-то конкретном рано.

При этом уже сейчас и ВОЗ, и министерства здравоохранения ряда стран опровергли данный факт, а Роспотребнадзор и вовсе заявил, что курение ухудшает работу легких: организму курящего человека становится труднее бороться с коронавирусом. К тому же употребление табака повышает риск заражения инфекцией через рот.

Казнить нельзя, помиловать

В борьбе с курением очень важно помнить о том, что все эти меры принимаются для сохранения здоровья людей и что ни в коем случае нельзя перегибать палку.

Я помню некоторые инициативы, в том числе и от госорганов, которые, к примеру, предлагали снизить зарплаты курильщикам. Лично я такие меры не поддерживаю и считаю, что они в принципе направлены не на борьбу с курением, а борьбу с курящими. На мой взгляд, такого ни в коем случае допускать нельзя.

P. S.: Сам я не курю, но в любом случае буду выступать против неэффективных, на мой взгляд, инициатив. Берегите себя и будьте здоровы!