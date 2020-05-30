Загитова с «альпашонком», дважды отец Овечкин и мини-копия Плющенко

Посткарантинный Instagram-обзор звезд спорта

Очередные семь дней в спортивном Instagram запомнятся прежде всего семейной тематикой. Александр Овечкин за одну неделю получил сразу и «Морис Ришар Трофи», и второго сына, Евгений Плющенко продолжает «продвигать» своего младшего, а вот Алина Загитова опекает пока лишь альпак в ижевском зоопарке и получает за это порцию критики. О том, как провели эту неделю звезды российского спорта, — в традиционном обзоре «Реального времени».

Алина Загитова умиляется альпаками

Выйдя из самоизоляции, Алина Загитова уже успела не только получить водительские права, но и сняться в японской рекламе, а также посетить ижевский зоопарк.

Там она позировала и умилялась различной живности, а особенное внимание фигуристки привлекло семейство альпак. Самого маленького, по словам Алины, она взяла под личную опеку, судя по всему, имея в виду, что будет навещать его регулярно.

Под фото поклонницы Загитовой назвали ее «диснеевской принцессой», намекая на культовый мультфильм студии «Золушка», где героиня поет в окружении животных и птиц.

«Сегодня ходила в зоопарк в Ижевске и познакомилась с семейством альпак. Мама Лилит, папа Патрик и их детеныш Степка. Альпаки очень похожи на лам, и их часто путают, но это разные виды: альпаки отличаются меньшей живой массой, мягкой шерстью и дружелюбным характером.

Наблюдала за их поведением и радовалась: малыш периодически подбегал к маме, чтобы удостовериться, что все в порядке, и продолжал весело носиться по вольеру. Папа Патрик наблюдал за происходящим издалека. Классные. Взяла альпашонка под свою собственную опеку... милейшее создание», — подписала публикацию Алина.

Однако не все комментаторы оказались очарованы этой милотой, справедливо указав на то, что Загитова нарушила правила посещения зоопарка — на ней не было ни медицинской маски, ни перчаток (по правилам ижевского зоопарка, вход без этих средств защиты на его территорию запрещен).

Овечкин — двукратный отец

Своей семейной радостью на неделе поделился девятикратный обладатель «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ (им он в очередной раз был награжден также на прошедшей неделе).

Александр Овечкин уже второй раз стал отцом, о чем поспешил известить мир прямо из роддома. Остается лишь вопрос, где проходили роды супруги основателя Putin team — в России или все-таки в Соединенных Штатах?

В комментариях с поздравлениями собрался весь цвет развлекательного телеканала ТНТ, а также Максим Галкин, Яна Рудковская, певец Текила и другие.

«Спасибо тебе, моя любимая @nastyashubskaya, за нашего очаровательного малыша! Я самый счастливый!! Я вас очень люблю! Илья Александрович Овечкин, добро пожаловать в этот прекрасный мир, Наш мальчик!» — написал хоккеист.

А в следующем посте Овечкин «закрепил успех», опубликовав фото на фоне палаты роддома уже с обоими сыновьями.

Тарасов ждет болельщиков на трибунах



Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, получивший на днях гарантированное продление контракта с казанцами до конца нынешнего сезона, наконец-то выложил пост несемейного содержания, хотя последние месяца три на его странице можно было встретить только family-looks…

Накануне футболист отреагировал на новость о том, что РПЛ в оставшихся турах чемпионата России все-таки может допустить болельщиков на стадионы, при условии не более чем десятипроцентного заполнения трибун и соблюдения зрителями социальной дистанции.

«Как говорил всегда Юрий Палыч [Семин], футбол — прежде всего для болельщиков. То, что на первые матчи чемпионата будут пускать уже болельщиков, пусть и ограниченное количество, настоящий праздник для футбола. Стадионы все с открытой крышей, очень большие, можно те 10 процентов, что разрешили — всех рассадить на несколько метров. 10% не так много, но это уже маленькая победа над вирусом! В Казани это 4,5 тысяч человек. Само собой, со всеми правилами безопасности и осторожностью. Надеюсь, сделают все грамотно. Футбол возвращается, жизнь возвращается! Мы играем для вас», — написал Тарасов под собственным фото в форме «Рубина».

Растет мини-копия Плющенко



Нередкий гость в «Инстаграме» двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко его сын Александр. В своем семилетнем возрасте он выглядит как уменьшенная копия отца — вплоть до прически. В очередной публикации младший сын фигуриста показал навыки исполнения двойного тулупа, правда, пока что на траве. «Карантин карантином, но тренироваться нужно всегда!» — подписал видео отец семейства.

Позже Саша вместе с отцом, и вновь повторяя его движения, поздравил Санкт-Петербург с днем рождения. Но, кажется, «мини-Плющенко» не слишком понимает, что ему надо делать и зачем.

Движения Евгения Плющенко в исполнении Саши Плющенко можно уловить и в семейном танце под хиты 80-х.

Эмиль Гарипов и Альберт Яруллин поздравляют с Ураза-байрамом

Воспитанник казанского хоккея Эмиль Гарипов, давно известный своими религиозными убеждениями, поздравил подписчиков с окончанием месяца Рамазан и наступлением праздника Ураза-байрам. Свое изображение Гарипов по традиции не опубликовал, ограничившись открыткой.

Примерно в том же контексте обновился Instagram лучшего друга и партнера по бизнесу Эмиля, защитника «Ак Барса» Альберта Яруллина. Казанский хоккеист тоже не стал публиковать фото из личного архива, скромно выложив фото мечети.

«С благословенным праздником, братья и сестры!!! Пусть Аллах примет от нас и от вас!!! Ураза бэйрэм бэлэн сезне!» — написал Яруллин.