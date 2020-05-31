«Собянин хочет создать свой человейник, Билл Гейтс — свой»

Блогер Михаил Алексанянц о наступлении эпохи контроля

«Одну фразу я давно вывел в своей голове: «Как только появляется новая возможность, появляется и новая необходимость». С цифровизацией та же история. Как только мы изобрели компьютеры, появилась возможность оцифровки всего, и это дает бешеные конкурентные преимущества в бизнесе, в политике, в науке. И все просто хотят получить себе эту новую возможность», — рассуждает писатель, художник и автор ютуб-канала «Мания реальности» Михаил Алексанянц, недавно выпустивший нашумевшее видео «Вот зачем устроили пандемию!». В интервью «Реальному времени» он рассказал об информации о каждом из нас, хранимой государствами и мегакорпорациями, развлечении как отвлечении, мифе о перенаселенности Земли и «хайпе на конспирологии».

«Сами создатели технологий чипирования людей прямо говорят о ней и рекламируют ее»



— С момента публикации «Вот зачем устроили пандемию!» прошло 2 недели. Появились ли какие-то новые факты о том, что система слежки и контроля за людьми продолжает разворачиваться в мире?

— Я продолжаю копаться в этой теме, скоро выпущу новое видео про чипизацию. Могу вам проспойлерить. В целом ситуация с чипизацией абсурдная. Есть, с одной стороны, Никита Михалков, который вытащил эту тему на широкую аудиторию, но при этом наделал кучу фактологических ошибок, а с другой стороны, есть блогеры-либералы, которые стараются разоблачать чипизацию как несуществующее явление. Мне от этого смешно. Что они разоблачают? Сами создатели технологий чипирования людей прямо говорят о ней, рекламируют ее.

Илон Маск на днях дал интервью Джо Рогану, рассказав в нем про Neuralink. Это намного серьезнее, чем чипизация. Технология Neuralink позволяет полностью связать мозг с компьютером посредством устройства, которое будет вживляться в череп, а идущие от него электродные нити — в мозг. Это называется нейрокомпьютерный интерфейс. Маск сказал, что с помощью Neuralink, посылая электрические сигналы в мозг, можно будет подавлять приступы эпилепсии. Это значит, что Neuralink может подавить приступ агрессии, любое желание или способность двигаться. Кто будет контролировать и посылать сигналы в мозг? Вы? А может быть, не только вы?

Разработкой технологии нейроинтерфейса занимаются, помимо Маска, десятки институтов. Я немного связан с научной популяризацией и с наукой. И на научных конференциях эта тема звучит часто. Это не конспирология и не заговор. О нейрокомпьютерных интерфейсах говорят уже десятки лет, просто сейчас тема прорвалась в общественный дискурс. И большие массы населения оказались в шоке от этого.

Некоторые обвиняют меня в том, что я хайпую на конспирологических темах, ставших популярны недавно. Я им отвечаю, что 2 года назад выпустил целую лекцию о трансгуманизме, где предупреждал обо всех опасностях, которые этот трансгуманизм таит. Чипизация есть, будет и ее не избежать.

Фото informburo.kz

Илон Маск на днях дал интервью Джо Рогану, рассказав в нем про Neuralink. Это намного серьезнее, чем чипизация. Технология Neuralink позволяет полностью связать мозг с компьютером посредством устройства, которое будет вживляться в череп, а идущие от него электродные нити — в мозг. Это называется нейрокомпьютерный интерфейс

— Еще один сюжет в вашу копилку фактов о серьезной слежке за людьми. Московские власти, конечно же в целях борьбы с коронавирусом, обязали службы такси передавать данные об их местоположении в реальном времени. Компания Wheely отказывается их передавать, объясняя это тем, что власти Москвы предлагают делать это в незашифрованном виде, и данные будут перехватываться злоумышленниками, которые смогут отследить, куда ездит нужный им пассажир.

— Если вас интересуют факты по поводу слежки со стороны властей Москвы, то есть такая программа «Умный город 2030». Ее можно найти на официальном сайте мэра Москвы, скачать и прочитать по пунктам, что планируется сделать. Умный город — это город, который с помощью искусственного интеллекта знает все о каждом его жителе. И не просто знает, но еще и влияет на каждого. Все становятся такими маленькими клеточками города. Это только часть, конечно. Собянин хочет сделать свой человейник, на уровне России хотят сделать свой, Билл Гейтс хочет сделать свой огромный мировой человейник.

«Умный город 2030», «Детство 2030», «Образование 2030» — все эти форсайт-программы про чипизацию. Они все рисуют картинку такого мира, где мы превратимся в клеточку человейника или макроорганизма.

«Богатые и знаменитые впишутся в новые реалии, а мы, обычные люди, станем разменной монетой»

— Многие люди, даже посмотрев ваше видео, скажут: «А мне-то нечего бояться? Я же обычный честный человек». Стоит ли «обычным людям» опасаться усиления цифрового контроля и «умных городов»?

— Как раз им и стоит опасаться. «Необычные люди» найдут свое место в этой системе. Если вы олигарх или просто известная личность, то ваш ресурс будут использовать и давать вам какие-то блага.

Например, для чего используется Youtube? Для чего используются блогеры? Я, как отдельно взятый блогер, независим и плевать хотел на всех. Но при этом меня тоже используют, исподволь. Меня используют для того, чтобы люди сидели дома. Я делаю видео, а люди сидят и втыкают в монитор. И ладно если бы я был один, но нас, блогеров, миллионы. Таким образом люди превращаются в овощей, которые сидят дома и пялятся в экран целыми днями. И я невольно этому способствую. А что мне делать? У меня нет другого варианта, я в безвыходной ситуации.

Я вообще изначально писатель. И у меня есть книга фантастических рассказов «Ночь перед вечностью». Сценарии из этих рассказов реализуются один за другим. Я даже не думал, что это будет так быстро. Жизнь меня поставила перед выбором: либо канешь в безвестность, либо садись за Youtube.

Богатые и знаменитые впишутся в новые порядки и правила, а мы, обычные люди, станем разменной монетой, как это всегда и было. Обычные люди, например, всегда были пушечным мясом в войнах. А что творилось во время первой промышленной революции? Все с таким пиететом говорят о промышленных революциях, о прогрессе, а вы вообще изучали, как происходили промышленные революции? В Англии после первой промышленной революции, когда от мануфактуры перешли к станкам, множество людей умерли с голоду. Это покруче чипирования будет. Во время огораживания крестьянина сгоняли с его земли, он становился бомжом, а потом ввели закон, что бродяг следует казнить. Представляете многоходовочку? Англичане устроили геноцид собственного населения, просто физически устранили чуть ли не полстраны «лишних людей».

Фото mos.ru

Умный город — это город, который с помощью искусственного интеллекта знает все о каждом его жителе. И не просто знает, но еще и влияет на каждого. Все становятся такими маленькими клеточками города

Сейчас ситуация еще хуже. Благодаря автоматизации и роботам получается, что большая часть людей на планете вообще не нужна. Куда их девать? Начать новую мировую войну? Это слишком страшно, потому что есть атомное оружие. Значит, война отпадает. Пока что мягкая мера в том, чтобы превратить максимальное количество людей в овощи, чтобы они сидели дома, никуда не выходя, и смотрели в экран целыми днями, чтобы вся их живая энергия рассеивалась в воздух.

Тут, кстати, можно вспомнить о COVID-19 и карантине. Если все 7 миллиардов людей будут сидеть тихо по своим коробочкам-гробикам, это уже более-менее благоприятная ситуация. Это нужно для того, чтобы не было революций и восстаний. Люди, когда им нечего делать, начинают бузить. Вот чтобы они не начали этого делать, их надо развлекать, отвлекать. На самом деле развлекать и отвлекать — это синонимы. Если почитать русскую классику, то там можно увидеть примерно следующее: «Я уже прицелился в птицу, но меня развлек пробегавший заяц». То есть нас отвлекают от цели, от главного. Все сериалы, которые отнимают недели вашей жизни, голливудское кино — все, что вас отвлекает, надо выбрасывать из жизни. Ты тратишь неделю или месяц жизни на просмотр тупого сериала, потом просыпаешься от этого сна, и ничего в твоей жизни не изменилось, как будто жизнь была поставлена на паузу. Теперь представьте, если вашу жизнь поставить на паузу целиком, от рождения и до смерти? Вот и все, вас выключили, и без всяких чипов.

Но все-таки это процесс нестабильный, это как сидеть на пороховой бочке. Чуть что не так, и эти многомиллионные толпы взорвутся. Поэтому надо подстраховаться и техническими средствами.

«Мы поддаемся тем паникам и нерациональным решениям, которые нам выгодны»

— Откуда вообще растут ноги у этой истории с тотальным цифровым контролем над людьми?

— Это очень сложный вопрос. Есть огромное количество лоббистских группировок, от элитных закрытых клубов до спецслужб и мафиозных картелей. И каждая из них имеет своих представителей во власти, борется за власть, используя все возможные средства. А самое мощное на данный момент средство — это цифра. Есть, например, известный Римский клуб с его концепцией устойчивого развития, которая теперь, через ООН, стала общемировой повесткой. Это та официальная программа, которая спускается всем государствам мира для исполнения.

Если почитать эти цели, вы ахнете, как там все красиво и благородно. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Каждый пункт сам по себе прекрасен, но все вместе они создают определенную тенденцию. И тенденцию эту можно выразить такими словами: мы живем на Земле, улететь с нее пока что не можем. Землю мы уже заполонили и загадили. Если так будет продолжаться и дальше, мы уничтожим себя как вид. И вот они говорят: давайте притормозим прогресс, рост населения, экономику, изобретения и будем устойчиво развиваться и спокойно жить на Земле. И в этом есть разумное зерно, если верить их картине мира. Но в этой картине все далеко не так однозначно.

Когда летишь на самолете, видишь просто пустые земли. Где перенаселение? Есть расчеты, говорящие о том, что если всех людей планеты собрать в одно место на расстоянии одного метра друг от друга, то они займут площадь одного небольшого штата США. Проблемы с численностью населения нет, есть проблемы с потреблением и распределением ресурсов.

Фото n71.ru

Есть огромное количество лоббистских группировок, от элитных закрытых клубов до спецслужб и мафиозных картелей. И каждая из них имеет своих представителей во власти, борется за власть, используя все возможные средства. А самое мощное на данный момент средство — это цифра

— Пройдемся по информации, которую вы изложили в ролике. Насколько я помню, Google и Apple не раз встречались в судах, у меня не было ощущения, что они большие друзья. Поэтому немного странно выглядит объединение этих компаний для разработки программного обеспечения для помощи людям в защите от коронавируса. Я посмотрел новости по меткам Google и Apple, но не увидел информации о том, что их новинка уже вышла в свет. Видимо, спасение переносится на июнь — июль, когда уже не нужно будет никого спасать. Что сблизило эти компании? Открывающиеся возможности много заработать?

— По официальной версии: перед лицом такой опасности, ради безопасности человечества мы сплотились и договорились, и так далее. Наверное, какая-то доля правды в этом есть. Но учитывая, что опасность с коронавирусом сильно преувеличена… Хотя действительно бывают страшные случаи от заражения этим вирусом, но и от других болезней и вирусов тоже случаются тяжелые осложнения, например, от гриппа. Учитывая, что в статистике смертности от коронавируса совершенно не учитываются те, кто переболел бессимптомно (а их 80%), она сразу уменьшается в разы.

Можно списать эту акцию Google и Apple на то, что они поддались общей панике и решили так помочь миру. Немножко не просчитали, не проанализировали серьезно и выпустили такое решение. Но, зная человеческую природу и «зря в корень», мы можем предположить, что мы поддаемся тем паникам и тем нерациональным решениям, которые нам выгодны. А тех, которые нам не выгодны, мы избегаем.

Конечно, очевидно, что повод для еще большего вмешательства в приватность, в личную жизнь человека — это большой и дорогой подарок для таких компаний. Big Data — это новое цифровое золото, которое прекрасно конвертируется в реальные деньги. Базы данных постоянно утекают, продаются в частные руки, продаются для рекламы, для маркетинговых, политических и других исследований. Все это уже давно всплыло.

Когда два бандита встречаются на дороге и понимают, что могут, объединившись, ограбить целый поезд и получить большой куш, они обязательно это сделают. Хотя до этого могли даже враждовать.

«Россию всегда спасали раздолбайство и плохая инфраструктура»

— То, что закон о создании единого информационного реестра (ЕФИР), был принят 21 мая, в момент пандемии, когда внимание людей сосредоточено совсем на другом, тоже наталкивает на определенные мысли. Чем опасен ЕФИР для россиян?

— На первый взгляд, вроде бы ничем. Есть же у нас паспорта, паспортные столы, где много информации о нас. Правда, ФСБ отреагировала на этот законопроект в ноябре 2019 года, сообщив об опасности утечки.

Фото duma.gov.ru

Сейчас, когда у нас будет единый централизованный реестр на всех граждан, который будет храниться в одном месте на определенной платформе (кто-то же должен ПО на серверах для ЕФИР спрограммировать), то это очень опасно. Данные из одного места хранения могут утечь и оказаться, например, у иностранной разведки

Тут можно привести такую аналогию. Когда Наполеон вошел в Россию, он был в шоке от наших отвратительных дорог и вообще инфраструктуры. А под конец еще замерз в нашем «отвратительном» климате. Конечно же, этот фактор внес свою лепту в победу над Наполеоном. Или другой пример. Когда я учился в институте, у нас ходил такой полуанекдот: «Почему здание института такое запутанное — изогнутые коридоры, двери — черт ногу сломит? А чтобы враги запутались при наступлении!». Я думаю, что есть сермяжная правда в том, что Россию всегда спасали раздолбайство и плохая инфраструктура. Они и губили тоже, но в случае нападения врагов это как раз спасало. В России всегда была такая труднодоступность. Попадая к нам, враги начинают путаться, не понимать, что делать, и устают от этого.

То есть когда у нас были распределенные неоцифрованные паспортные столы, где все документы были в бумажном, несинхронизированном и нецентрализованном виде, — нужно было получать разные бумаги там-сям, ездить из одной организации в другую, эти бумаги терялись. Все это, с одной стороны, отвратительно, а с другой — зато и утечь это практически не могло. Никто не мог собрать о нас каких-то больших данных, слишком долго, дорого и опасно это делать.

А сейчас, когда у нас будет единый централизованный реестр на всех граждан, который будет храниться в одном месте на определенной платформе (кто-то же должен ПО на серверах для ЕФИР спрограммировать), то это очень опасно. Данные из одного места хранения могут утечь и оказаться, например, у иностранной разведки. Да и то, что все данные о вас легкодоступны вашему государству, тоже не очень-то хорошо. Ладно государству, но и какие-то бандиты могут узнать о вас все.

Другой вопрос, какие вообще данные о людях будут храниться в ЕФИР. На данный момент объявлено о 30 разных видах сведений о гражданах. Это уже очень много. Вот посчитайте: ФИО, дата рождения, место рождения, СНИЛС, ИНН, гражданство, семейное положение. Это только семь пунктов. А остальные 23? Что будет там?

Кроме того, никто ведь не мешает расширять этот список. Можно же, например, перенять китайский опыт, как это решил сделать президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Я недавно репостил видео о том, как он ездил с визитом в Китай. Там ему показывали все цифровые новшества. Он вернулся в Казахстан ошарашенный и говорил, что надо срочно внедрять такую же суперсистему, как в Китае. Он говорил, что там настолько все оцифровано: нажимаешь кнопку и выходят все данные на конкретного гражданина, какие у него интересы, куда он ходит, с кем живет, с кем разговаривает. То есть вся информация, какую можно собрать о человеке, будет в одном месте и будет доступна. Вы представляете, какая это власть над вами? Это действительно страшно.

Есть еще одна проблема, связанная с единым реестром. В Китае существует многомиллиардный бизнес, связанный с пересадкой органов. Если западный человек приезжает в Китай купить почку, ему предлагают на выбор сразу три. Когда в больницу приходит клиент, берут подходящего заключенного из тюрьмы и вырезают у него нужный орган. Оговорюсь, что не все из этого может оказаться достоверной информацией. Частично я взял ее из Википедии со ссылками на официальные источники, частично — из блогов живущих там людей. Теперь представьте, что у нас есть информация о каждом гражданине, о его органах, биометрии, совместимости, группе крови. Система автоматически определяет подходящего донора.

Понятно, что это опыт Китая и не стоит его прямо экстраполировать на Россию. Может быть, поначалу в России все будет в мягкой форме, но в какую сторону направлена тенденция, понятно. На первых этапах мы даже не почувствуем каких-то больших изменений. Количество информации в нашем профайле ЕФИР будет нарастать постепенно, шаг за шагом.

