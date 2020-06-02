«Когда ненцы растворятся в миллионе жителей Архангельской области, их просто никто не будет слышать»

Чем малым народам России грозит идея объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа

Ненцы падут жертвой объединения НАО с Архангельской областью: с малым народом перестанут считаться, уверен политолог Андрей Чураков. По его информации, 92% населения НАО восприняло проект слияния регионов в штыки. После поднявшейся волны возмущений (протестовали даже местные единороссы) власти отложили референдум об объединении. В интервью корреспонденту «Реального времени» архангельский эксперт рассказал о прошлых провальных попытках объединить два субъекта РФ и передать все полномочия из Нарьян-Мара своему соседу. Также он, вспоминая Шиес, сообщил об особом менталитете ненцев и местных русских, которым чужды инициативы Москвы.



«Непонятно, кто инициатор. Никто не взял на себя ответственность»

— Андрей Анатольевич, как давно возник проект объединения Ненецкого автономного округа и Архангельской области?

— На моей памяти разговоры об объединении идут 20 лет. А серьезная попытка была предпринята на рубеже 2006—2007 годов. Но она встретила серьезное сопротивление прежде всего от жителей НАО. Тогда, в 2007 году, в Нарьян-Маре состоялся самый многочисленный (за всю историю существования округа) митинг на центральной площади города. Мы в 2006 году с коллегами проводили серьезное социологическое исследование. По его результатам 86 процентов населения высказалось категорически против этой идеи. После этих событий — более 12 лет — об этом не вспоминали. И вот вдруг два временно исполняющих обязанности [губернаторов] решили, что они настолько круты, что могут в течение трех месяцев решить ту проблему, которую не могли даже вменяемо обосновать власти за предыдущие 20 лет.

— Какие они аргументы приводят в пользу объединения?

— Очень сложно комментировать данную инициативу. Во-первых непонятно, кто инициатор. Ни один человек не взял на себя смелость сказать: «Да, это я придумал». Никто не взял ответственность ни на федеральном уровне, ни временно исполняющие обязанности: Цыбульский и Бездудный не признались, что это их идея. Была версия, что это какие-то политтехнологи, вроде Гусева и Матвейчева, но они тоже открестились от этой идеи. По линии полпредства никакой информации нет. И сложно эту идею комментировать, потому что 99,5 процента этой инициативы — это идиотизм. На самом деле, нет никаких расчетов, что это даст Архангельской области, Ненецкому округу. Пришло ведь кому-то в голову: «А давайте объединим». С тем же успехом можно было подписать меморандум об объединении Архангельской области с Мурманской областью. Или с Калининградской областью — правда, с ней границы нет, дополнительные сложности бы возникли.

Фото: Екатерина Эстер / adm-nao.ru

Никто не взял ответственность ни на федеральном уровне, ни временно исполняющие обязанности: Цыбульский и Бездудный не признались, что это их идея

С учетом того, что этот год начался с того, что прыгуньи с шестом решили, что могут вносить правки в Конституцию под чутким руководством президента, я думаю, что сейчас можно делать все что угодно. Когда президент 15 января в своем послании «обрадовал» страну тем, что с конституцией можно делать все что угодно, я сразу сказал: «Вообще-то, это ящик Пандоры». Вот одно из проявлений того скелета, который вылез из этого ящика, — идея с объединением. По сути, это именно конституционное изменение. Архангельская область и Ненецкий округ — две единицы российской государственности. Государство образовано не потому что у нас Москва стала столицей, а потому что собрались 80 с лишним субъектов федерации и подписали соответствующий федеративный договор о том, что создается такая страна под названием «Российская Федерация». И абсолютно равноправно его подписывали и Ненецкий округ, и Архангельская область, и Москва, и все остальные субъекты федерации.

— Все-таки какие минусы несет в себе это объединение двух регионов?

— Наконец, очнулись федеральные чиновники в Москве в лице Трутнева, Турчака. И то совещание, которое состоялось в минувший вторник, куда вызвали Цыбульского и Бездудного, имело цель выдать им по хорошей оплеухе (фигурально выражаясь). И вся эта идея благополучно закончилась. Чтобы выйти из этой истории не с синяком под глазом, а хоть как-то сохранить лицо, придумали новую теорию: оказывается, Цыбульский с Бездудным обратили внимание федерального центра на то, что нужно разработать какую-то программу по интеграции этих двух регионов. В таком случае нужно разрабатывать программу по развитию всех регионов. После ликвидации министерства, которое занималось региональной политикой, у нас страна вообще живет в двух измерениях: есть Москва с Московской областью и вся остальная России с редкими вкраплениями типа Чечни или Санкт-Петербурга. И федеративные отношения в Архангельске люди особенно почувствовали, когда 2 года назад Москва вдруг решила устроить на 30 кв. км огромную свалку, куда планировала свозить отходы реновации. Поэтому, я думаю, до 24-25-26-го года больше ни у кого не появится такого желания подписывать меморандум о каких-то объединениях, тем более с НАО.

Фото adm-nao.ru

Безусловно, ненцы ведут очень своеобразный и уникальный образ жизни, как все народы севера. И они прекрасно знают, что если сегодня их самостоятельность как субъекта федерации (население округа — 40 тысяч с лишним) сохраняется, то они могут меж собой договориться и спокойно решить вопросы

«При ликвидации округа они теряют представительство в Совете Федерации и в Госдуме»

— Почему в Нарьян-Маре на эту идею особенно болезненно отреагировали ненцы?

— Там не только ненцы. Кто-то, комментируя эту ситуацию, говорил, что этот округ в 1993 году создавали какие-то нефтяники. Ничего подобного! Округа создавались именно при наличии в них коренных малых народностей — так же, как Эвенкия, Ямало-Ненецкий округ. Безусловно, ненцы ведут очень своеобразный и уникальный образ жизни, как все народы севера. И они прекрасно знают, что если сегодня их самостоятельность как субъекта федерации (население округа — 40 тысяч с лишним) сохраняется, то они могут меж собой договориться и спокойно решить вопросы.

Ненцы помнят, как шло освоение этих территорий. Сколько там было проблем? На меня, например, произвели впечатление несколько историй. У нас на Новой Земле (это еще севернее, чем НАО) жили новоземельские ненцы. Там были фактории, были представители русской национальности, выходцы из наших поморских деревень. И когда потребовалось устроить там ядерный полигон, приехали военные, а всех людей, кто там жил, построили, посадили в пароходы и вывезли. Их поселили либо в округ, либо на побережье. Потом была страшная трагедия: они все, утратив связь с землей, практически вымерли. Когда человека, ведущего традиционный образ жизни, отрывают от земли, он не может дальше жить. Были страшные истории — и люди их помнят. С момента освоения этих мест нефтяниками тоже постоянно возникали вопросы: прокладывают трубы, а ненцы не могут перегонять через них стада оленей. Был клубок проблем. За последние 20 лет в округе все устоялось, выработались механизмы. Геологи понимают местные интересы, развивают и поддерживают национальное. Но помимо ненцев те люди, которые живут там, многие поколения (русские, украинцы), тоже имеют свою психологию — островную. Для них Москва, Санкт-Петербург, Архангельск — Большая земля. А они живут своей жизнью. И для тех же русских, украинцев очень важны такие вещи, как охота, рыбалка, сбор ягод в тундре.

Фото facebook.com/unionnao

За последние 20 лет в округе все устоялось, выработались механизмы. Геологи понимают местные интересы, развивают и поддерживают национальное

В 2006 году, когда мы проводили исследование, они, говоря о своей земле, используют архетипические термины. Все это у них на уровне подсознания. Кстати, власть это культивировала. Когда там был губернатором Бутов, в одной из командировок я обратил внимание: в каждом общественном месте висит карта Ненецкого автономного округа, и граница округа отмечена раза в четыре шире, чем граница Российской Федерации. Чисто визуально они всегда выделяли свою обособленность, и это культивировалось.

— А сейчас в округе как дела с ненецким языком? Преподается и является ли он государственным в регионе?

— С точки зрения культуры там очень серьезная поддержка. Что касается образования, не могу сказать. Но ненцы разговаривают на ненецком языке. Я был в гостях у кочующих ненцев, в стойбище — они дорожат своим прошлым, своей культурой.

У них есть соответствующие ассоциации, в том числе и международные, куда входят ненцы, проживающие в округе. Например, «Ясавэй». Они включены во все государственные и международные процессы.

— Не боятся ли ненцы ассимиляции среди русского населения?

— У них свой образ жизни. Для того, чтобы пасти оленя, надо быть ненцем. Давно не слышал, чтоб в округе были противоречия в плане межнациональных взаимоотношений. Маленький округ тем и хорош, что они всегда друг с другом договорятся.

Фото facebook.com/unionnao

В целом населению округа это объединение грозит ухудшением их жизни. Это касается и свертывания принятых в округе программ по социальной поддержке, поддержке культуры, в том числе самобытной культуры ненцев

— Как понимаю, в Совете Федерации представлены сенаторы от округа.

— Да. И при ликвидации округа они теряют представительство в Совете Федерации и в Госдуме. Кстати, их депутат Госдумы действующего созыва резко отрицательно высказался об этой афере с попыткой объединения.

— Тогда чем ненцам как малому народу грозит это укрупнение?

— В целом населению округа это объединение грозит ухудшением их жизни. Это касается и свертывания принятых в округе программ по социальной поддержке, поддержке культуры, в том числе самобытной культуры ненцев. В целом, как показывает практика, опыт проведенных объединений, укрупнений для жителей округов, для местных народов оборачивается депопуляцией и экономической деградацией.

Что касается малых народов, ненцев в НАО — 12 с лишним процентов. Если будет создан большой регион, ненцев в нем будет лишь доли процентов. То есть они теряют реальное представительство в субъекте федерации. Когда из 40 тысяч человек их 12 процентов, тогда их слышат. А когда они растворятся в 1 млн 130 тысячах жителей Архангельской области плюс 40 тысяч НАО, их просто никто не будет слышать.

— Хотите сказать, что они как малый народ станут жертвой этого объединения?

— Безусловно, станут. Не надо быть аналитиком, достаточно знать арифметику.

Фото: Антон Тайбарей/nao24.ru

Две трети населения живет в Нарьян-Маре и примыкающем поселке Искателей. А все остальное население раскидано по обширной территории

«Забрали полномочия у округа, попробовали исполнять и поняли, что это себе дороже»

— Продолжает ли действовать договор о разграничении полномочий между округом и областью?

— Да, он действующий. Он был не так просто подписан. После истории в конце нулевых с объединением был некоторый период, когда область решила: «Раз не смогли договориться, мы полномочия себе забираем и будем сами их исполнять». Забрали полномочия у округа, попробовали исполнять и поняли, что это себе дороже. Во-первых, это ведь огромная территория. Две трети населения живет в Нарьян-Маре и примыкающем поселке Искателей. А все остальное население раскидано по обширной территории. До тех поселков дорог нет, и люди перемещаются либо по рекам, либо, как ненцы, вслед за оленями. Но самый распространенный способ — «вертушка» (вертолет). Вся логистика — очень дорогая.

Северный завоз — очень дорогое удовольствие: непросто своевременно обеспечивать продуктами питания. Здравоохранение (не оставишь же жителей отдельного поселка без врача) — отдельная история, образование — тоже. И начались сбои, возникли ситуации на уровне чрезвычайных. Тогда сели за стол переговоров, подписали соответствующий документ: года два назад его пролонгировали. Распределение доходов идет сравнимое: сколько доходов получает округ, примерно столько же получает Архангельская область. Если по цифрам, то из 100 млрд рублей 17 млрд идет на округ, примерно столько же забирает Архангельская область. Все остальное забирает федеральный бюджет.

Фото nao24.ru

Северный завоз — очень дорогое удовольствие: непросто своевременно обеспечивать продуктами питания. Здравоохранение (не оставишь же жителей отдельного поселка без врача) — отдельная история, образование — тоже

— Вы в самом начале сказали, что 12 лет назад 86 процентов жителей округа высказались против этого объединения. Какова сейчас статистика?

— Мне называли 92 процента — это именно последние цифры по округу. Даже если сегодня начать серьезную программу о том, что это надо, не уверен, что эта программа завершится серьезными изменениями этой ментальности. Когда у людей отношение к какому-то явлению или предмету устоялось на уровне подсознания, логика не работает. У людей начинается внутреннее возмущение. Такая же реакция была, когда Москва решила устроить помойку на Шиесе: они просто вторглись в архетипы. Земля священна, ее нельзя оскорбить, здесь похоронены наши предки. Землю, которая кормит, нельзя превращать в помойку. Москва это не поняла. Я надеюсь, этот вопрос по Шиесу будет окончательно закрыт.

— А как архангелогородцы относятся к идее объединения?

— Архангелогородцам и жителям Архангельской области никаких преференций не светит. Элементарная логика подсказывает: даже если присоединяет округ, и эти деньги, которые шли на округ (те 17 млрд рублей), будут в объединенном бюджете, то школы, больницы, ЖКХ не закроются. Это все надо финансировать. Не факт, что финансирование из Архангельска будет дешевле, чем из Нарьян-Мара. Максимум, что получит Архангельская область за счет оптимизации системы управления, это 600 млн рублей в год. Для области с населением в 1,1 млн человек, эти 600 млн — что есть, что нет. У нашей области 30 млрд рублей долгов, которые набрал предыдущий губернатор, причем в коммерческих банках. Ввиду бездарного администрирования ему перестали давать денег из госбюджета. Теперь 4 млрд уходят на обслуживание госдолга Архангельской области. Чем нам помогут эти 600 млн рублей?