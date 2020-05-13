Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа подписали меморандум о намерении объединить регионы

Врио глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум о намерении объединить регионы.

Документ «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа» подписали в Нарьян-Маре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на департамент пресс-службы и информации администрации губернатора и правительства Архангельской области.

О том, что в Кремле рассматривают возможность объединить Архангельскую область и Ненецкий автономный округ в один субъект, стало известно в начале апреля.



Тогда же президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова. Врио главы региона стал Цыбульский, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Бездудный.



НАО — самостоятельный субъект РФ, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области.