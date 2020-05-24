Фотомарафон «100-летие ТАССР»: строители 11-го микрорайона Елабуги, 1980-е

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 280-я

Фото: из фондов Елабужского государственного музея-заповедника

В 1980 году Елабуга скромно отметила свое 200-летие.

К этому событию была выпущена листовка со следующим текстом:



«Город Елабуга расположен на правом берегу реки Камы. В прошлом Елабуга — село Трехсвятское, игравшее в первые годы своего существования роль крепости. Впервые оно упоминается в документах XVI века. В 1780 году село Трехсвятское преобразовано в город Елабуга. Он стал центром уезда Вятского наместничества (впоследствии губерния). В XIX веке Елабуга стала центром оживленной торговли, появились первые промышленные предприятия, зарождается рабочий класс. Елабуга стала первым уездным городом на территории Татарии, где 16 ноября 1917 года была установлена Советская власть. Неузнаваемо изменился облик города за годы Советской власти. С Елабугой связаны имена многих замечательных людей нашей страны.

В Елабуге прошла юность маршала Советского Союза Героя Советского Союза, командующего Ленинградским фронтом во время Великой Отечественной войны Л.А. Говорова.

Боевая молодость дважды Героя Советского Союза маршала В.И. Чуйкова кровно связана с именем города. Елабужане свято чтут память борцов за Советскую власть С.Н. Гассара, Я.С. Тугарова, легендарного начдива В.М. Азина и других.

Листовка к 200-летию Елабуги, 1980 год

В 1919 году в Елабугу приезжала Н.К. Крупская. Здесь черпал вдохновение для своих живописных произведений знаменитый русский художник-пейзажист И.И. Шишкин. В доме, где родился и жил художник, открыт мемориальный Дом-музей И.И.Шишкина.

В Елабуге жила героиня Отечественной войны 1812 года, ординарец фельдмаршала М.И. Кутузова кавалерист-девица Н.А. Дурова.

Здесь останавливались в разное время писатели А.Н. Радищев, В.Г. Короленко, А.Н. Толстой.

В городе Елабуге и на территории Елабужского района сохранились памятники старины: Чертово городище, Ананьинский могильник, Спасский собор, здание Елабужского педагогического института и др.

Проходят годы. Растет город. Растут люди. Современная Елабуга — это город нефтяников, строителей, текстильщиков, швейников, студентов. Но елабужане навсегда сохранят в своих сердцах дань уважения к славному прошлому своего города».

Чуть позже официальной историографией было признано, что городу на Каме далеко не 200, а гораздо больше лет. Археологи изучили древнее городище, доказали тысячелетнюю историю древнего города.

Строительство 10-го микрорайона в Елабуге, 1987 год

Когда здесь строили тракторный завод, то заложили несколько новых кварталов: ни нефтяные скважины, найденные здесь в 1960-х, ни промышленное развитие советских лет не дали мощного толчка развитию города. Так сложилось, что основная часть Верхнего города Елабуги застраивалась в последнее десятилетие советской власти: здесь расположены кварталы типовых зданий и заводы.

Но краеугольным камнем, сутью атмосферы Елабуги все же оставалась история. В 1980 году был организован Елабужский государственный музей-заповедник, с которого началось восстановление памяти древнего города и упорядочивание сохранившихся документов о его истории. Был установлен памятник кавалерист-девице Дуровой, облагорожена могила Марины Цветаевой, организована археологическая зона на Чертовом городище.

Но город продолжал расти и строиться, не входя в диссонанс со своей многовековой историей, являя собой образец того, как это можно совместить. И в Татарстане, и в окрестных областях агонизировавшего СССР это был один из немногих примеров.