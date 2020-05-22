Договорняки, анклав и cвязь Бундеслиги с апартеидом

Формат соревнований, который превратил сборную Германии в великую команду

Чемпионат Германии первым из крупных европейских первенств вернулся на футбольные поля, которые доселе утаптывали только в Белоруссии, Таджикистане и с недавней поры в Южной Корее. Но все эти три чемпионата не идут ни в какое сравнение даже со второй Бундеслигой, не то что с главным турниром — одним из лучших в мире. «Реальное время» рассказывает, как в Германию пришел настоящий профессиональный футбол.

Бундеслига дала больше выбора и предоставила больше возможностей



Финансовые изменения должны были привести в страну сильных легионеров, хотя в тренерских штабах они уже работали ранее. Тот же «Кельн» под руководством знаменитого югославского тренера Златко Чайковски позорился с шотландским «Данди Юнайтед». С Дортмундом в то время работал Макс Меркель, который едва не сменил Гельмута Шена на посту тренера Бундесманшафт. Но он особо иностранцем не считался, поскольку в военные годы отыграл несколько лет в том самом чемпионате Германии, объединявшем австрийцев, поляков, чехов, и других европейцев, «страдавших» от нацизма.

Первый чемпионат Бундеслиги стартовал в 1963 году и был достаточно скромным на легионеров — три югослава, два голландца, австриец и турок, весьма среднего уровня. Но главное, что удалось остановить расползание немцев по иностранным чемпионатам. Ладно бы Шнеллингер играл за «Милан», а то два чемпиона мира 1954-го Ран и Май уехали в Голландию и Швейцарию, где играли слабее, а платили больше.

Уже к ЧМ-1966, на котором сборная Германии вернется в число сильнейших в мире, Бундеслига пополнится такими мастерами, как Бранко Зебец, Йосип Скоблар, Милутин Шошкич, Фахрудин Юсуфи — не просто югославские сборники, а призеры чемпионата Европы, последние двое — финалисты КЕЧ 1966 года в составе «Партизана». Юсуфи приедет в ФРГ с семьей, и его сын Саша Юсуфи тоже станет футболистом, выступая за попавший в историю «Байер Юрдинген» из Крефельда.

Гюнтер Проппер родился в заштатном Дорстене, поигрывал там в футбол в свое удовольствие до 23 лет, пока не появилась возможность удвоить удовольствие, зарабатывая им деньги. Так он и сделал и стал третьим бомбардиром в сезоне 1973 года, выступая за «Вупперталь». Фото transfermarkt.us

До создания Бундеслиги команды жили, ориентируясь на собственных воспитанников и земляков, и плюс в появлении профессионального футбола заключался в увеличении возможностей и выбора. К примеру, Гюнтер Проппер родился в заштатном Дорстене, поигрывал там в футбол в свое удовольствие до 23 лет, пока не появилась возможность удвоить удовольствие, зарабатывая им деньги. Так он и сделал и стал третьим бомбардиром в сезоне 1973 года, выступая за «Вупперталь». Второй голеадор сезона 1972 года Ханс Валитца из «Бохума» также попал в Бундеслигу из немецкой «дыры». А больше всех повезло лучшему бомбардиру тех и множества других сезонов — Герду Мюллеру. Он родился в Нордлингене и мог бы застрять там навсегда, но все перевернуло приглашение в «Баварию», где начинала строиться будущая суперкоманда. Или же 19-летний Берти Фогтс спокойно покинул свой маленький Бютген, поскольку в «Боруссии» из Менхенгладбаха ему предложили 800 марок только в качестве зарплаты.

При этом некоторые участники Бундеслиги продолжали жить по старым лекалам. Скуповат был Дортмунд, чьи легенды — Фридхельм Коницка и бывший автомеханик Лотар Эммерих — отправились «за длинным рублем» в чемпионаты Швейцарии и Бельгии соответственно, поскольку родной клуб не желал серьезно тратиться, предпочитая проигрывать 1:10 «Манчестер Юнайтед» (это произошло в Кубке ярмарок 1964 года по сумме двух матчей — 1:6 и 0:4). «Мюнхен 1860» был бит в турнире этого же уровня польской «Легией» со счетом 0:6.

Или же скромный «Айнтрахт» из Брауншвейга выиграл чемпионат 1967 года с составом полупрофессионалов, в котором были по два пекаря и учителя, банковский служащий, электрик… Да, они дали настоящий бой в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов, уступив «Ювентусу» только в третьем дополнительном матче, но одновременно стали искать возможности, как заработать, поскольку родной клуб предпочитал вкладывать прибыль в инфраструктуру, а не в зарплаты. Забегая вперед, отметим, что больше всего повезло Хансу-Георгу Дульцу, который перешел в чемпионат Швейцарии.

Скромный «Айнтрахт» из Брауншвейга выиграл чемпионат 1967 года с составом полупрофессионалов, в котором были по два пекаря и учителя, банковский служащий, электрик. Фото sports.ru

Фюрер был бы доволен

Голкипера Шошкича в воротах «Кельна» окончательно сменит в 1971 году Манфред Манглитц. И таким нехитрым способом мы подойдем к одной из самых грязных страниц Бундеслиги. Скандал с договорными матчами, в которые были вовлечены не просто обычные игроки, а члены сборной страны — Манглитц, Патцке, Фихтель и практически легендарный Райнхард Либуда. Все они бронзовые призеры ЧМ 1970 года, когда сборная Германии находилась на подступах к вершине, куда вскоре взлетит. Но уже без этого квартета.

В скандал были вовлечены экс-чемпионы Бундеслиги из Брауншвейга: бывший пекарь Хорст Вальтер, бывший электрик Лотар Ульзас, бывший беженец из ГДР Михаэль Поливка и еще шесть старожилов клуба. Среди наказанных были три футболиста «Штутгарта», двое из «Дуйсбурга», среди дисквалифицированных пожизненно — польские «беженцы» Вольдемар Смоляны и тренер Эгон Пехачек из «Арминии», Билефельд. Пострадали шесть футболистов «Герты», которая шестью же годами ранее уже была наказана изгнанием из Бундеслиги за скрытые выплаты своим игрокам, что-то вроде нарушения современного правила фэйр-плей. На этот раз ее дисквалифицированный игрок — венгерский беженец Золтан Варга — перекочует в Шотландию, экс-сборник Патцке и румын Гергели переедут в ЮАР. Так они обойдут дисквалификацию ФИФА. Здесь напрашивается некая историческая параллель. Если после поражения в войне нацисты прятались в Южной Америке, то после футбольного скандала побежали в Южную Африку.

Экс-сборник Патцке переехал в ЮАР. Фото sports.ru

ЮАР не входила в ФИФА, поскольку в стране царил апартеид, зато и общемировые футбольные законы на нее не действовали. Этакая Запорожская Сечь XX века, только вместо беглых крестьян алчные футболисты.

Тут, кстати, есть необходимость остановиться и разобрать ситуацию поподробнее. Апартеид — дело такое, это не банан показать и не с трибуны поухать. За подобную политику Южную Африку бойкотировало международное сообщество, в том числе спортивное. МОК исключил эту страну в 1970 году, более того, африканские страны настаивали на наказании всех, кто поддерживает сотрудничество с ЮАР. В стране были созданы две футбольные лиги: НФЛ — только для команд с белыми, и ЮАФЛ — для всех остальных. Любители футбола, конечно же, знают такие известные команды из ЮАР, как «Джомо Космос» и «Кайзер Чифс», созданные темнокожими футболистами Джомо Соно и Кайзером Мотаунгом на деньги, которые они заработали, будучи легионерами. Поскольку зарабатывать в лиге для белых НФЛ они не могли. Зато смогли заявиться в ЮАФЛ, где даже названия команд говорили о расовой сегрегации: Durban City All Blacks («Только черные из Дурбан Сити»), Zulu Royals/AmaZulu («Королевичи из племени зулусов»), Witbank Black Aces («Витбанк черные тузы»). Фюрер был бы совсем доволен, если бы в НФЛ, лиге для белых, не выступала команда Jewish Guild («Еврейская гильдия»), за которую поиграл 2 месяца даже сам Джордж Бест.

Один раз не папуас

И тут восемь дисквалифицированных футболистов Бундеслиги отправляются в страну-изгой. В «Дурбан Сити» — Гергели, Патцке, Ханс-Юрген Шперлих и Петер Эндерс. В «Хелленик» — Юрген Вебер, Вольфганг Гейер, Арно Штеффенхаген и Фолькмар Гросс. Голкипер Гросс, переждав бурю в ЮАР, вернется в Европу и станет защищать ворота голландского «Твенте», который сыграет в финале Кубка УЕФА с «Боруссией» из Менхенгладбаха. Немцы накидают ему три гола ногами Юппа Хайнкеса, и еще два положит датчанин Симонсен — 5:1. Это что за тревел-дисквалификация?

Голкипер Гросс, переждав бурю в ЮАР, вернется в Европу и станет защищать ворота голландского «Твенте». Фото nasljerseys.com

Причем в то же время в ЮАР во множестве играют джентльмены из Великобритании серьезного класса. Самый звездный, конечно же, сэр Джеффри Херст, сделавший хет-трик в финальном матче ЧМ 1966 года против ФРГ. Его соотечественник Джо Киркуп, к примеру, выигрывал в составе «Вест Хэма» Кубок кубков, шотландец Джо Фашионе провел 7 лет в «Челси». Игрок сборной Шотландии Йен Сент-Джон, по сути, легенда «Ливерпуля», поскольку отыграл в нем 10 лет до отъезда в ЮАР. Где сыграл за «Кейптаун» с Гулливером, только не Лемюэлем, а Терренсом, и это не приключения в стране великанов Бробдингнег, а шабашка, осуждаемая «всем прогрессивным человечеством». За исключением Великобритании и Западной Германии, куда их футболисты и вернулись, чтобы продолжить свои спортивные карьеры. Ну и, конечно, оплот демократии, США. Там осел целый клан братьев Вегерле. Джефф и его двоюродные братья Брюс, Стив (бывший игрок сборной ЮАР) и Рой Вегерле (будущий игрок сборной США, участник домашнего ЧМ-1994). Поиграл в стране, отвергнутой остальным миром? Ничего страшного, один раз не папуас!

В 1978 году «белые» и «черные» команды объединились в один чемпионат (видимо, приурочили это событие к рождению «рубинового» Макбета Сибайи), а после падения режима расовой сегрегации в стране установился «апартеид» для белых. И из прежних команд «белого» чемпионата ЮАР выжила только одна — «Бидвест Вист Университи», и то образованная лишь в 1976 году, а потому не ассоциирующаяся у нынешнего руководства страны с ненавистным режимом прошлого.

Скандалы как предтеча триумфа

Факт для размышлений. В год, когда в ФРГ футболисты торговали играми, их коллеги из ГДР едва не сгорели в пожаре. Трагедия случилась в рамках матча Кубка УЕФА между ПСВ «Эйндховен» (кстати, в его составе играл сам Гус Хиддинк) и ФК «Галле». В ГДР команды сыграли вничью, а перед ответным матчем в Голландии случился пожар в гостинице, где остановились футболисты «Галле». Спасая постояльцев, пять футболистов ГДР получили ожоги и травмы, а Вольфганг Хофманн погиб.

Пожар в Эйндховене 29.09.1971. Фото twitter.com/ilya_yashynin

Возвращаясь к итогам скандала о договорняках. «Шальке 04» пострадал капитально — 11 дисквалифицированных, включая Фихтеля, Либуду, который переедет во Францию, будущих сборников Дитера Бурденски, Клауса Фишера, а также Рольфа Рюссмана и австрийца Ханса Пиркнера. Экс-гельзенкирхенцы встретятся в 1978 году на чемпионате мира, где Австрия впервые за долгие годы противостояния обыграет Германию — 3:2, отмечая в дальнейшем день этой победы на уровне национального праздника. Именно после этого поражения подаст в отставку знаменитый Хельмут Шен, бывший беженец из ГДР.

И на фоне скандала с договорняками последует безоговорочный выигрыш ЧЕ-1972. Без четырех дисквалифицированных, троих травмированных (среди них Вольфганг Оверат и Берти Фогтс), трио суперзвезд, завершивших карьеру в сборной (35-летний Зеелер, 33-летние Халлер и Шнеллингер) немецкий футбол доказал, что в Германии уже сформировался надежный фундамент для создания не одной, а нескольких мощных команд. И в этом главное отличие суперсборных от просто сильных команд. Вспомним, как Швеция не попала на ЧМ-1954, лишившись полутора десятка легионеров. Вспомним, как объясняли итоговый четвертьфинал сборной СССР на ЧМ-1958 — отстранением Огонькова, Стрельцова и Татушина. Немцы же в 1972-м победили без целой команды игроков.

Справедливости ради, это будет первый и последний подобный скандал в Бундеслиге. После чего местные менеджеры прекратили экономить на футболистах, выплачивая суперзвездам Францу Беккенбауэру и бывшему ПТУшнику Герду Мюллеру самые высокие гонорары, по 37,5 тысячи марок в месяц. Но по сравнению с иностранными гонорарами они меркли. «Барселона» пригласил немецкого тренера Хеннеса Вайсвайлера на зарплату в 40 тысяч марок, легко перебив зарплаты супервезд Бундеслиги.

Обложка журнала «Шпигель» от 14.06.1971: «Купленные голы. Фальшивая игра в Бундеслиге». Фото sports.ru

А такие скандалы периодически будут возникать в Италии (дважды), Бельгии, Франции. Любопытным образом, скандалы будут положительно сказываться на местном футболе. Италия после них дважды выиграет ЧМ 1982 и 2006 годов, французский «Олимпик» победит в Лиге чемпионов 1993 года. Завершая тему — победа югославской «Црвены Звезды» в 1991 году вообще произошла на фоне распада страны. Поэтому мы бы рекомендовали присмотреться перед чемпионатом Европы 2021 года к Испании и Италии, как к странам, наиболее пострадавшим от коронавируса. Футбольный бог любит вознаграждать потерпевших.

Особый статус Западного Берлина

Кстати, многократно упомянув «Герту», надо уточнить, что она представляла город-государство Западный Берлин. Эдакий анклав, разделенный с восточным Берлином стеной и при этом окруженный территорией Германской Демократической Республики. Казалось бы, ФРГ дорого обходилось взаимодействие с местным спортом, но оно осуществлялось. Ватерпольный «Шпандау 04», недавний соперник нашего «Синтеза» по Лиге чемпионов, был сильнейшей командой ФРГ в своем виде спорта, а местные футбольные команды играли в чемпионатах Западной Германии. Это и «Тасмания», существовавшая еще до Бундеслиги, и «Герта», и «Теннис-Боруссия», в активе которой есть два сезона в Бундеслиге. «Теннис-Боруссию» тренировал первый наставник сборной ГДР Вилли Эльгардт, сбежавший в ФРГ, а играл в ней другой беженец из ГДР Хорст Ассми, плюс вратарь с не менее скандальной биографией Фолкмар Гросс. И, до кучи, заканчивал свою карьеру знаменитый Шнеллингер.

Самой экзотической фигурой «Герты» является персона Витайи Лаохакуля или Витайи Хлоагуна (тайцы могут поменять фамилию, если посчитают, что она не принесла им удачу), притом, что он 5 лет провел в чемпионате Германии, поровну поделив их между «Гертой» и «Саарбрюккеном».

Кстати, любопытен уровень жизни в Западном Берлине, который поддерживался за счет ФРГ и был привлекателен для спортсменов тем, что его жителей не забирали в армию в Бундесвер.

Братья Ковачи стали футболистами-профи в школе «Герты». Фото ftbl.info

Более того, туда даже ехали на заработки из-за рубежа. Там даже были две команды, образованные по национальному признаку — «Ишильюрт», которую создали в 1973 году турецкие иммигранты. Помимо них, сразу 26 сыновей турецких гастарбайтеров стали здесь профессиональными футболистами. Другой местной «националистической» командой была «Кроация», поскольку и экс-югославов в городе хватало. Два знаменитых брата Нико и Роберт Ковачи родились именно в Западном Берлине, куда родители приехали на заработки из Югославии. Ковачи, став футболистами-профи в школе «Герты», выберут сборную Хорватии, как и их земляк по Берлину и партнер по сборной Анте Чович.

«Герта», после всех своих скандалов, снова восстанавливалась, а в 1979 году выступала так успешно, что дошла до полуфинала Кубка кубков. Пришлось пограничникам ГДР пропускать на территорию анклава и ее зарубежных соперников. По удачному совпадению они оказались из соцлагеря — Болгарии, Чехословакии, Югославии и тбилисского «Динамо». Еще одним соперником будет «Эсбьерг» из нейтральной Дании, с которым «Герта» провела в 1/8 турнира уникальный для тех лет матч из разряда «свой среди чужих, чужой среди своих». В составе немцев пребывало датское трио Хенрик Агербек, Йорген Кристенсен и Оле Расмуссен, а в составе «Эсбьерга» — их соотечественники, которые ранее уже обыграли норвежский «Старт» и финский «Куопио» и в играх с немцами хотели проявить себя наиболее ярко. Чтобы затем сменить свой любительский контракт на профессиональный. Дома выиграли — 2:1, но в Западном Берлине немец Юрген Милевски сделал покер — 4:0.

Любопытно, что до 1964 года немцы участвовали в Олимпиадах под флагом ОГК, Объединенной германской команды. И перед матчами этой сборной вместо гимна звучала «Ода к радости» Бетховена. Хотя конкретно в футболе это была видимость объединения. В 1956 году это была сборная «весси», то есть футболистов из Западной Германии под управлением, кстати, самого Зеппа Гербергера. А на Олимпиаду-1964 поехала сборная «осси», то есть футболистов из ГДР, под управлением венгра. Венгры на начальных порах помогали становлению тренерской школы ГДР, лучшие представители которой на начальных порах бежали ФРГ. Это и секстет из Дрездена, и бонусом будущий тренер сборной ФРГ Гельмут Шен, группа футболистов из Эрфурта, плюс тренер Освальд Пфау, пятеро из Галле, включая тренера Фреда Шульца. Футболист-беженец из Галле Отто Кнефлер стал затем одним из лучших тренеров ранней Бундеслиги.

Окончание следует

