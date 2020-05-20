Волга в этом году не усохнет: ее пополнило раннее и обильное половодье

В Росводресурсах рассказали о ситуации с водохранилищами Волги

20 мая в России празднуют День Волги, самой полноводной реки в Европе протяженностью свыше 3,5 тысячи километров и с площадью почти 1,4 миллиона квадратных километров, во много раз превышающей размеры любой европейской страны. Человек подчинил Волгу своим хозяйственным нуждам — она теперь представляет собой каскад водохранилищ, которым управляют ученые. А для того, чтобы люди не забывали, что такое природное богатство требует бережного отношения, и утвердили день реки. Но именно год назад Волга оказалась не в «лучшей форме» — резко обмелела. «Усох» в том числе и главный регулятор стока в бассейне реки — Куйбышевское водохранилище. Почему это случилось и есть ли повод для опасений за реку в этом году, пояснил «Реальному времени» руководитель Федерального агентства водных ресурсов (Росводресурсы) Вадим Никаноров.

Проблемы гидроузлов остались с советских времен

Сейчас в Татарстане борются за то, чтобы не допустить прошлогоднего обмеления Волги. Напомним, по данным источников «Реального времени», эта проблема была связана в том числе и с конфликтом экологов Татарстана и представителей Росводресурсов. В Министерстве экологии и природных ресурсов РТ отметили, что в мае 2019 года уровень Куйбышевского водохранилища был выше минимально допустимого по документам: 49,86 метра против 49. А значит, правила не были нарушены.

На днях чиновники Росводресурсов прислали запоздалый ответ на запрос нашего издания. Они своей вины в случившемся тоже не видят и объясняют обмеление неблагоприятными обстоятельствами. В письме замруководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров изложил ситуацию с водохранилищами реки.

На Волге и ее притоке Каме эксплуатируют каскад из 11 водохранилищ, они регулируют сезонный сток. Общая полезная емкость водохранилищ составляет 80 куб. км при среднемноголетнем объеме годового стока реки Волги — 257 куб. км. При этом часть объектов каскада и гидроузлов в советский период так и не завершили. Не достроили два гидроузла — Чебоксарский и Нижнекамский. Вододелитель в дельте Волги ввели с ограниченным (временным) режимом эксплуатации. Не завершили и масштабную реконструкцию сельского и рыбного хозяйства в Волго-Ахтубинской пойме и дельте Волги, чтобы адаптировать их к условиям работы каскада, сообщили в ведомстве.

— В связи с этим, в целях обводнения низовий Волги в интересах сельского и рыбного хозяйств, ежегодно, уже более 60 лет в период весеннего половодья выполняют специальный попуск на Нижнюю Волгу в основном за счет водных ресурсов, накопленных в Куйбышевском водохранилище — основном регуляторе стока каскада. Для спуска воды на Нижнюю Волгу разрешается даже направлять часть уже накопленного в нижневолжских водохранилищах запаса воды, — поясняет Никаноров.

Вода ушла не по плану

Сотрудники Росводресурсов соглашаются с татарстанскими экологами в том, что уровень нижневолжских водохранилищ прошлой весной находился в допустимых пределах (минимальная отметка в Куйбышевском водохранилище — 49,86 м БС при регламентированной — 49 м, в Волгоградском — 13,47 м БС при регламентированной — 13 м БС). Но развитие гидрологической обстановки в Волжско-Камском бассейне проходило по неблагоприятному сценарию, отметили в агентстве. Снег таял постепенно, при этом почва была слабо промерзшая с низкой влажностью, в результате большие объемы половодного стока ушли в грунтовые воды, из-за этого водохранилища каскада плохо пополнялись.

Эксперты отметили, что прошлогоднее половодье стало одним из самых маловодных за время существования Волгоградского водохранилища (с 1959 года). По данным Росгидромета, объем суммарного притока во втором квартале 2019 года составил 112 куб. км при норме 161 куб. км. Хуже ситуация была только в 1973, 1975, 1984, 1996 годах.

В агентстве утверждают, что специалисты в таких условиях принимали необходимые меры, чтобы рационально использовать водные ресурсы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Летом и осенью прошлого года они ограничили спецпопуск, чтобы максимально заполнить Куйбышевское водохранилище и создать запасы воды для населения, объектов промышленности и сельского хозяйства в Волгоградской, Астраханской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей и в Татарстане. К концу прошлого года обстановка стабилизировалась, большинство водохранилищ наполнили до отметок, близких к норме.

Из-за резкого снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище в прошлом году специалисты министерства слышали много критики в свой адрес

Уровень нужно удерживать не ниже 51 метра

На брифинге 29 апреля министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков сообщил, что из-за резкого снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище в прошлом году специалисты министерства слышали много критики в свой адрес. Несмотря на маловодный год, по словам министра, благодаря Росводресурсам удалось сохранить водный баланс Куйбышевского водохранилища и удовлетворить потребность в воде на Средней и Нижней Волге.

В природоохранном ведомстве Татарстана разъяснили, чтобы ситуация с обмелением не повторилась в этом году, его специалисты отправили письмо в Минприроды РФ, в котором просили принять меры для того, чтобы в период весеннего половодья уровень Куйбышевского водохранилища (самого крупного в каскаде, а также во всей Европе) не опускался ниже 51 метра.

Александр Шадриков отметил, что на конец апреля уровень в Куйбышевском водохранилище более чем на 2,5 м выше отметки аналогичного периода минувшего года и составил 52,48 метра по балтийской системе. Ниже 52 метров уровень воды не опустится, а к июлю и вовсе поднимется до 53 метров, пообещал министр.

В марте воды — в три раза больше нормы



— В текущем году гидрологическая обстановка в бассейне Волги существенно отличается от прошлогодней. В связи с высокой водностью в зимний период сработка (снижение уровня воды, — прим. ред.) водохранилищ Волжско-Камского каскада к началу половодья была незначительная. С 5 по 7 марта, в очень ранние сроки, началось половодье на Верхней Волге. Суммарный приток в каскад в марте превысил норму более чем в три раза, — сообщает Никаноров.

Он сообщил, что в соответствии с принятым графиком спецпопуска в Волжско-Камском бассейне с 5 апреля начали постепенно увеличивать сбросы на Нижнюю Волгу. В период максимальных сбросов уровень в Куйбышевском водохранилище у плотины гидроузла понижался до отметки 51,98 м БС. Далее по мере снижения сбросов отмечалось постепенное наполнение водохранилищ. В настоящее время Росводресурсы в интересах рыбохозяйств Волгоградской и Астраханской областей выполняют попуски: 14 000 куб. м/с через Жигулевский и 16 000 куб. м/с через Волгоградский гидроузлы.

По информации Федерального агентства, по состоянию на 6 мая уровень в Куйбышевском водохранилище составил 52,49 м БС (НПУ- 53 м БС), в Волгоградском — 14,98 м БС (НПУ-15 м БС). За соблюдением установленных режимов работы водохранилищ осуществляется ежесуточный контроль, отметили в письме.

На днях в Росводресурсах состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада до 10 июня 2020 года. Там привели данные Росгидромета, который отметил приток воды выше нормы по всему Волжско-Камскому каскаду в мае. В Федеральном агентстве рассказали, что в первой декаде мая в бассейнах Верхней Волги и Камы выпали обильные дожди, а в северных и горных районах Пермского края аномальная жара вызвала резкое снеготаяние. Поэтому в реках бассейнов Верхней Камы, Вишеры, реках горно-восточных районов повысился уровень воды. На многих бассейнах сложилась даже неблагоприятная паводковая обстановка, наблюдался интенсивный подъем воды, местами до 0,8—1,3 м в сутки. В результате приток в Камское водохранилище составил более 201% от нормы.

Специалисты отмечают, что Волга сейчас — это уже не река, а каскад водохранилищ. Фото prigorod.info

В Нижнекамском и Куйбышевском водохранилищах также наблюдался приток выше нормы. Июля ждать не пришлось. Уже сейчас уровень Куйбышевского водохранилища превысил отметку, которую планировалось достигнуть летом, и составил 53,26 м, в Нижнекамском вода на уровне 63,74 м, проинформировали «Реальное время» в Минэкологии РТ на момент выхода публикации.

Обмеление можно было предупредить 20 лет назад

Если бы уровень Нижнекамского водохранилища был поднят с 62 до 68 метров над уровнем моря, как предлагали татарстанские власти 20 лет назад (тогда добивались увеличения выработки электроэнергии Нижнекамской ГЭС с 420 мегаватт в год до 1 160 мегаватт), год назад не произошло бы катастрофического обмеления Волги. Но проект стоимостью в 32 млрд рублей так и остался на бумаге. Напомним, что весной — летом прошлого года уровень в Куйбышевском водохранилище снизился до 49,9 метра при норме в 53. В результате во многих прибрежных районах это вызвало сильное снижение численности рыбы и нарушение устойчивости водных экосистем, пострадало народное хозяйство и судоходство Средней и особенно Нижней Волги.

Одной из главных причин обмеления сразу же назвали ситуацию с Нижнекамским водохранилищем, которое с советских времен еще никогда не заполнялось на полную нормативную величину. Специалисты отмечают, что Волга сейчас — это уже не река, а каскад водохранилищ. Ее течением управляет крупнейший в Европе Волжско-Камский каскад ГЭС, построенный в 1930—1980-е годы. В конце июля 2019 года Минприроды Ульяновской, Самарской областей и Татарстана предложили Росводресурсам и Минприроды России повысить уровень Нижнекамского водохранилища хотя бы до отметки в 64 метра, чтобы сформировать запас дополнительной воды, причем компания «Татэнерго» готова была за свой счет поднять отметку водохранилища с 63,3 до 64 метров. Но на федералах дело опять застопорилось. К тому же несколько регионов Поволжья оказались не готовы, что в связи с повышением уровня воды в водохранилище, будет подтоплено в общей сложности примерно 3 тысячи квадратных километров суши.

