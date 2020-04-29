Самоизоляция чуть не сорвала сезон субботников, но очистила воздух в Казани

Фото: Максим Платонов

На субботниках вместо жителей работают дорожники и коммунальщики

1 апреля в Татарстане начался экологический двухмесячник (попросту говоря, сезон субботников). Режим защиты от эпидемии внес свои коррективы в его проведение: сложно было бы ожидать, что на уборку и высадку деревьев, как в прошлом году, выйдут 1,2 миллиона татарстанцев. Об этом рассказал сегодня на брифинге министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков.

— Главные помощники наши — жители республики. В этом году обходимся без массовых мероприятий, и все же уборка территорий идет. В преддверии 75-летней годовщины Победы и 100-летия ТАССР особое внимание уделяем очистке обелисков и памятных мест, высадили более 35 тыс. деревьев, — отчитался министр — Нам, конечно, не хватает актива. Сейчас все заботы по уборке территорий ложатся на плечи дорожников и коммунальщиков, и они справляются. Передаю им слова благодарности.

Не отменяются даже конкурсы между предприятиями республики на лучшие территории — номинации остались, но формат скорректировали.



Борьба с нарушителями: сухие цифры

В этом году в Татарстане пресекли свыше 1900 нарушений природоохранного законодательства.

Надзорные службы составили 1848 протоколов об административных правонарушениях на 23 млн рублей.

В республиканскую общественную экологическую приемную с начала года поступило 1869 обращений граждан.

Прокуратура возбудила четыре уголовных дела о причинении вреда окружающей среде.

С начала санитарно-экологического двухмесячника в республике выявили 850 нарушений, злостных нарушителей оштрафовали на 906 тыс. рублей.

Природа во время самоизоляции сама себя не очистит

Вопреки многочисленным мемам, природа во время нашей самоизоляции хоть и очищается (об этом — ниже), но ей в этом нужно серьезно помогать. Самая серьезная борьба ведется с несанкционированными свалками. На полигоны твердых бытовых отходов за весну вывезли более 119 тысяч кубометров отходов, из них почти 70 тысяч кубометров — только в Казани.

Дорожники убрали с автотрасс регионального значения 3,1 тыс. куб. м отходов, с федеральных дорог — 1,5 тыс. куб. метров.

Инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ выявили незаконную свалку строительных, крупногабаритных отходов, а также бытового мусора на территории бывшей снежной свалки в Лениногорске площадью 3,9 тыс. кв. м. Ведется административное расследование.

Огромную свалку строительных отходов на площади больше 2 тысяч «квадратов» устроили неизвестные в альметьевском микрорайоне Урсала. Ведется административное расследование.

В жилом массиве Первомайский в Казани нашли строительные отходы, сваленные на берегу озера Средний Кабан — всего в 8 метрах от воды. Площадь свалки — 150 квадратных метров.

В Советском районе Казани площадь несанкционированной свалки в водоохранной зоне ручья Вертелевка (приток Ноксы) составила 550 «квадратов». В отношении нарушителей оформят административные материалы.

В Казань вернулся свежий воздух

Александр Шадриков обратил внимание на то, что автоматизированные станции контроля фиксируют положительные изменения качества воздуха. И происходит это вовсе не из-за остановки деятельности многих организаций, а благодаря снижению количества машин на дорогах.

— Основные наши бюджетообразующие промышленные предприятия работают. В Казани до 54% выбросов в атмосферу осуществляет автотранспорт. Видим меньше машин на дорогах. В связи с этим уже в первую неделю самоизоляции снизилась средняя концентрация оксида азота на 77,8%, содержание диоксида азота упало на 42,9%, взвешенных частиц — на 61,9%. Но, к сожалению, во вторую неделю снова заметили, что транспортный поток увеличивается, — констатировал глава министерства.

Куйбышевское водохранилище на 2,5 метра выше, чем в прошлом году

Руководитель ведомства поделился, что по поводу резкого снижения уровня воды в Куйбышевском водохранилище в прошлом году специалисты министерства слышали много критики в свой адрес.

— Нужно понимать, что Куйбышевское водохранилище — только один из 19 объектов, которые находятся на Волжско-Камском каскаде, — это целая система. Над расчетами уровня работают целые институты. Запаса влаги в прошлом году, можно сказать, не было. Несмотря на маловодный год, благодаря Росводресурсам удалось сохранить водный баланс Куйбышевского водохранилища и обеспечить потребность в воде на Средней и Нижней Волге, — пояснил Шадриков.

Уровень водохранилища за последнее время понизился на 1 метр, до 52,48 метра, но это все равно на 2,5 м выше, чем в минувшем году. Ниже 52 метров уровень воды не опустится, а к июлю и вовсе поднимется до 53 метров, пообещал министр.



Екатерина Аблаева