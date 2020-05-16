Наталья Поклонская: «Украина может вернуть Крым, но без людей»

О любимом Киеве, автографе Виталия Кличко, крымских событиях 2014 года и COVID-диссиденте Лукашенко

«Я понимаю, почему мы обратились к президенту России. Мы русскоязычные. Мы не американоязычные, мы не обратились к Обаме, и у нас не «черные человечки». Они наши «зеленые человечки». Для меня не было это удивительно», — рассуждает Наталья Поклонская. Депутат Госдумы РФ и экс-прокурор Республики Крым рассказала в почти трехчасовом интервью Дмитрию Гордону о делах минувших и текущей политической повестке. «Реальное время» публикует фрагменты этого разговора.

«Киев — мой любимый город, я его просто обожаю»



— Вы до сих пор гражданка Украины?

— Нет, я гражданка Российской Федерации с 2014 года. Кстати говоря, очень интересный факт: указом президента Украины Порошенко я была внесена в санкционный список лиц, которым запрещено иметь денежные вклады, недвижимое имущество и тому подобное в Украине как гражданке Российской Федерации, тем не менее генеральная прокуратура Украины живет по своим законам, и они говорят, что я гражданка Украины…

Я отвечаю на такой спор и заявляю официально, что с 2014 года являюсь гражданкой Российской Федерации. Если бы кто-то из них открыл конституцию Украины, они бы там увидели, что гражданства Украины автоматически лишаются в том случае, когда граждане устраиваются на государственную службу в других странах.

— Вы не сожалеете о том, что вы больше не гражданка Украины?

— А я себя не разрываю с украинским народом и с Украиной. Во мне живет Украина, собственно, как и Россия. Я люблю Украину. Это мое детство, это мои корни. Я люблю Россию. Это я. Я себя не разъединяю с украинским народом и с Украиной.

— Это правда, что, когда вы занимались непосредственно «Башмаками» (ОПГ в Симферополе, — прим. ред.), вас избили в подъезде своего дома? И после этого избиения у вас даже осталась парализованной часть лица?

— Это уже совершенные выдумки. У нас ведь как: чем страшнее, тем интереснее. Какая-то жуткая история должна быть, чтобы людей привлекать смотреть, что же с ней произошло. На самом деле это не так. Покушение было совершенно другого рода. Меня отравили. Это было вообще в Одессе, когда я возила своих свидетелей и своих обвиняемых членов банды на допрос в апелляционный суд Одесской области, потому что наше уголовное дело разъединили по частям. Оно рассматривалась в Крыму и в Одессе.

И вот, мы своих крымских бандитов возили к одесским бандитам и там осуществляли допрос в рамках двух разных уголовных дел, но по одним и тем же событиям. Когда мы провели допрос, в гостиничном номере у меня стояла бутылка воды, как обычно. И в этой воде было какое-то вещество, о чем я не знала. Эту воду я выпила. Мне было очень плохо, но все, слава богу, прошло хорошо. Закончилось для меня тоже хорошо, я стала сильнее и умнее.

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Очень интересный факт: указом президента Украины Порошенко я была внесена в санкционный список лиц, которым запрещено иметь денежные вклады, недвижимое имущество и тому подобное в Украине как гражданке Российской Федерации, тем не менее генеральная прокуратура Украины живет по своим законам, и они говорят, что я гражданка Украины…

— В 2012 году вы начали работать в генеральной прокуратуре Украины?

— В 2011 или в 2012-м, не помню уже…

— В Киеве вам было комфортно? Вы себя ощущали нормально?

— Киев — мой любимый город. Я его просто обожаю. Я год привыкала к Киеву, а он привыкал ко мне. Я рыдала огромными слезами и каждый вечер звонила моей маме и говорила: «Я не могу в этом Киеве! Я хочу в Крым, домой, к себе. Не могу я… Здесь это метро, грязь, осень и зима холоднее, чем в Крыму». Привыкала долго.

Потом, спустя год, у меня даже аллергия началась на цветение каштана. Я полюбила даже свою аллергию, потому что я и каштаны люблю, и Киев. Он бесподобен. Он великолепен. Он уютный, романтический и очень добрый древний город. Я его обожала.

«Вы будете смеяться, но у меня есть автограф Кличко»

— В конце 2013 года в Киеве собрался Майдан. На Майдан вышли сотни тысяч киевлян и жителей Украины. Понимаете ли вы, почему Майдан собрался? Почему он требовал отставки Януковича? И как вы относитесь к событиям, произошедшим тогда в центре столицы Украины?

— Я отношусь, если чисто по-прокурорски — мы фиксировали, какие были преступления, взгляд уже через призму закона. Я расцениваю Майдан как огромный всеукраинский обман украинцев и как государственный переворот. Обманули людей. Люди, которые пришли на Майдан, услышали лозунги, что мы хотим жить в новой процветающей стране без коррупции. Они были обмануты, потому что, даже если бы я у вас сейчас спросила: это та Украина сегодня, к которой люди стремились, выйдя на Майдан? Что бы вы ответили?

— Не та. Коротко.

— Их обманули. Мне очень жаль. Но очень страшно было смотреть, как это все происходит. Я ведь могу смотреть через общечеловеческие категории и через юридические, но и так, и так — это плохо.

— Но почему люди вышли, вы понимаете? Чего они хотели?

— Ну, во-первых, людей вывели провокаторы и активные члены преступной группировки.



Фото vk.com/poklonskaya_nv

Вы будете смеяться, но автограф Кличко у меня есть. Этот автограф висит у папы в гараже в деревне. Это маленькие такие перчаточки боксерские. Мне их передал крестный отец Кличко

— Я перед вами. Меня никто не выводил.

— Нет, я же не имею в виду вас. Я имею в виду тех товарищей, которые к нам каждую неделю перед народным вече приходили в генеральную прокуратуру Украины. И мы, кстати, по очереди осуществляли дежурство, 4 главка, которое было организовано в ГПУ. Это главк, непосредственно подчинявшийся Виктору Павловичу Пшонко (генеральный прокурор Украины c 4 ноября 2010 по 22 февраля 2014 года, — прим. ред.). У Пшонко мы даже сидели в одном крыле. У меня кабинет был под Пшонко в старом здании, он не успел переехать в новое. Вот мы каждую неделю встречали переговорщиков, которые представлялись в качестве лидеров Майдана, организаторов, представителей активистов Майдана. Это Кличко, Яценюк и Тягнибок.



— Вы общались с ними лично?

— Нам нельзя было с ними общаться. Наша задача была спуститься на первый этаж, встретить их и провести к залу переговоров.

— Но у Кличко хоть автограф взяли, пока провожали?

— Вы будете смеяться, но автограф Кличко у меня есть. Этот автограф висит у папы в гараже в деревне. Это маленькие такие перчаточки боксерские. Мне их передал крестный отец Кличко. Он проходил по уголовному делу, где я была процессуальным руководителем. Это убийство Андрея Нечипоренко. В Киевской области был обнаружен труп молодого парня, полностью перемолоченного водным катамараном. То есть он попал под эти пропеллеры, и быстренько этот труп хотели захоронить. Похоронили, вещи уничтожили, все вещдоки тоже уничтожили. Информация поступила в ГПУ, в наш отдел. Меня назначили прокурором, процессуальным руководителем. И я занималась этим уголовным делом. В рамках расследования было установлено, что этот клуб принадлежит Кличко и его сотоварищам. Кажется, Артуру Палатному.

— Да, есть такой.

— Он спортом занимается или молодежью. Я его тоже допрашивала, кстати, в Верховной раде Украины… Эксгумацию трупа мы проводили. Одним словом, расследование осуществлялось и допрашивали крестного Кличко. И вот он мне подарил, говорит: «Вы не представляете, Наталья Владимировна, это человек добрейшей души, очень-очень добрый и никогда никого не трогал. Он спортсмен и тому подобное. Вот он вам передал даже перчаточки». И подарил мне эти перчаточки. Я, конечно, их взяла, и они у меня теперь в качестве памяти. Не у меня, а у папы моего в гараже висят. Так что есть у меня автограф Кличко...

«Мы не обратились к Обаме, поэтому у нас были не «черные человечки»

— Я хорошо помню, как в Крыму появились так называемые «зеленые человечки». Ну я прекрасно понимал, что это россияне, НЛО, неопознанные летающие объекты. Президент Путин говорил: «Да нет, нас там нет». Только потом в интервью он сказал: «Да, и там мы были». То есть признал, что «зеленые человечки» российского происхождения. Скажите, пожалуйста, вы понимаете, что эти «зеленые человечки», российские «зеленые человечки», не имели никакого права появляться на территории суверенного государства?

— Во-первых, я не могу так утверждать абсолютно точно, потому что не присутствовала и не знала о зеленых человечках на тот момент…

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Говорите сейчас об Украине как о территории, безлюдной территории. Вы можете вернуть Крым, но без нас, без людей. Вы должны нас либо убить, либо вывезти в Россию

— Но сейчас же вы знаете.

— Исходя из этой информации, которая на сегодняшний день имеется, скажу мое мнение с учетом публичных выступлений нашего президента. Я знаю о том, что в 1997 году между Россией и Украиной было заключено соглашение о расположении баз Черноморского флота на территории Крыма в Севастополе. И там была указана определенная часть этих вооруженных сил, то есть какое количество может располагаться в соответствии с этим соглашением. Владимир Владимирович в своем интервью сказал, что это количество не превышалось никогда, даже в марте или феврале 2014 года, когда появились эти «зеленые человечки» в Симферополе.

Поэтому я предполагаю, что это именно на основании этого соглашения и на основании официального заявления президента Украины Виктора Федоровича Януковича от 1 марта 2014 года, когда он официально обратился, будучи еще действующим президентом… импичмента не было. Понимая, что его незаконно свергли, он обратился на имя президента России с сообщением о том, что в Украине произошел госпереворот, вооруженное свержение власти, захват власти. И, что очень важно, у меня, кстати, этот документ есть, я его взяла с собой…

— Я его видел.

— Что очень важно, он указал в своем заявлении: «Президент Украины» — который является президентом для крымчан, для всех украинцев. Для всех нас он был президентом в марте 2014 года, потому что Крым не голосовал за Турчинова и всех остальных. Он указал, что связи с этими событиями для жизни и здоровья русскоязычного населения, проживающего в Крыму и на юго-востоке Украины, существует реальная угроза, поэтому прошу президента Российской Федерации оказать содействие. И в рамках соглашения, либо дополнительно, выделить часть вооруженных сил для обеспечения безопасности и наведения порядка в Украине. То есть на основании этого соглашения, по всей видимости, эти люди, «зеленые человечки», и были.

Но для меня, как для крымчанки, не удивительно, что мы обратились после признания независимости, когда мы референдум провели. Мы стали независимы. Автономная республика Крым несколько дней прожила независимой республикой. И мы впоследствии обратились к президенту России за помощью, потому что мы бы сами не выжили. Я понимаю, почему к президенту России: потому что это наша историческая родина. Мы русскоязычные. Мы не американоязычные, мы не обратились к Обаме, и у нас не «черные человечки» — тогда бы я удивилась. Они наши «зеленые человечки». Для меня не было это удивительно.

— Я обращаюсь к вам как высококлассному юристу. Я серьезно говорю, я считаю вас классным юристом. Скажите, вы понимаете как юрист, что Россия нарушила международное право, аннексировав Крым и развязав кровавую бойню на Донбассе?

— Нет, я абсолютно не согласна. Нас никто не аннексировал. Между прочим, говоря об аннексии… Я уважаю Владимира Александровича Зеленского. Я вот считаю, что он талантливый человек. Даже он имеет на территории Крыма недвижимость, и он может спокойно ею пользоваться. Другие граждане Украины, мои соотечественники, мои родные украинцы, тоже имеют недвижимость в Крыму. И другие люди из других совершенно стран, немцы, кто угодно, имеют недвижимость в Крыму. Они все спокойно приезжают и пользуются этой недвижимостью. Права все обеспечены. Гарантии свободы. Все работает. Мы не страдаем, мы не аннексированы. Это наш выбор. Понимаете? Нас просто никто не хочет слышать.

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Можно рассмотреть историю, как Крым оказался в Украине. Но мы трогать это не будем, что было, то было. Я согласна, территория Украины… Слушайте, мы живые люди. Мы не территория. Мы имеем право на жизнь…

— В 1994 году Украина отдала свой шестой по величине в мире ядерный потенциал в обмен на отказ от претензий любой страны на территорию и суверенитет Украины. В Будапеште этот меморандум вместе с президентами США, России, Миттераном и премьер-министром Великобритании подписал президент Украины Кучма. Будапештский меморандум. Вы же юрист. Согласно этому меморандуму, Украина отдает ядерное оружие, в ответ ни одна страна не имеет право нарушить ее территорию. Россия, вы говорите, не аннексировала, я говорю — аннексировала Крым и развязала бойню на Донбассе. Пришли же из России люди, зашли на нашу территорию и начали там действовать. Это не нарушение международного права?

— Это не нарушение международного права, потому что Крым никто не аннексировал. Это наш выбор. Крымский референдум был, во-первых… Можно рассмотреть историю, как Крым оказался в Украине. Но мы трогать это не будем, что было, то было. Я согласна, территория Украины… Слушайте, мы живые люди. Мы не территория. Мы имеем право на жизнь…

— Я всегда говорю честно. Я рассуждаю так. Украинская власть по отношению к Крыму вела себя безобразно. Все эти годы она отдала на откуп местным крымским царькам и бандитам многие финансовые вопросы, не занималась Крымом совершенно, не создавала никаких экономических чудес. Да из Крыма можно было бы сделать вторую Турцию. Мы это понимаем. Украина плохо относилась к Крыму, согласен. Но если кто-то в Крыму любит Путина, Россию и русский мир, он бы мог сесть на поезд или на паром, выехать в Россию и там радоваться русскому миру. Зачем вывозить территорию, которая закреплена международными соглашениями? Вот что я не понимаю.

— Вы сейчас говорите о территории без людей. То есть двум миллионам человек нужно было собрать узелки и отправиться… <…> Государственный переворот в Украине — это страшнейшее нарушение закона. Никто не понес наказания ни за убийство нашего Федюкина, ни за убийство Власенко, Гончарова и остальных ребят. Никто не понес наказание. Это нарушение закона.

— Согласен.

— У меня вопрос: а амнистия 2014 года — это не нарушение закона? Но это же смешно. Убийц освободили, сами себя освободили от ответственности, но это ненормально. Поэтому говорите сейчас об Украине как о территории, безлюдной территории. Вы можете вернуть Крым, но без нас, без людей. Вы должны нас либо убить, либо вывезти в Россию.

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Я гарантирую вам безопасность, поэтому на этот счет не переживайте. Законы здесь работают

«Для меня это какие-то новые вещи. Фантазии, можно сказать»



— Я вам сейчас скажу страшную вещь. Может, вы этого не знаете. Может, для вас это будет откровением. Я скажу вам о том, что я согласен с тем, что крымчан пугали так называемые националисты, пугали и поездами дружбы, и погромами, и всем чем угодно. Я это признаю. Я скажу только об одном, что это делали люди, которые все эти годы верно служили сначала КГБ СССР, потом ФСБ России, которые ели из рук Януковича и Клюева, его верного соратника, которые были у них на финансировании. То есть лидеры националистов, с одной стороны, кричали: «Москаляку на гиляку» — по заданию из Москвы, а с другой стороны, получали оттуда и от Януковича деньги. Вы знаете, сколько я не прошу людей, которые владеют документами, их засветить, они на это не идут. Но есть такая Елена Лукаш. Вы же ее знаете?

— Да, я ее очень уважаю. Она очень правильные вещи говорит.

— Она блестящий юрист… Вдруг она начала говорить и сказала, что лидеры-националисты были на содержании у Януковича и получали от Клюева финансирование. Вы понимаете, что это дьявольская задумка российских спецслужб — руками лидеров-националистов запугать Крым, чтобы толкнуть его в объятия России.

— Слушайте, для меня это какие-то новые вещи, фантазии, можно сказать. Потому что, если есть такая информация, установите этот факт.

— Лукаш ее обнародовала официально.

— При чем тут Лукаш? Что, генеральная прокуратура уже не работает? Есть уполномоченный орган, пусть они расследуют эту информацию, приведут факт, и тогда я буду смотреть, и не поспоришь. А так «одна бабка сказала», конечно.

— Хорошо, идем дальше. Почему так называемое вхождение Крыма в Россию не поддержала, не признала ни одна мировая держава? Даже Беларусь — братское по отношению к России, единое союзное государство. И почему даже Сбербанк не признает Крым частью России и не ведет там финансовую деятельность?

— Это уже вопрос, и не ко мне. Другие банки ведут деятельность. Это вопрос к Герману Оскаровичу Грефу. Я не могу за него отвечать.

— Вы задумывались над тем, почему ни одна страна, по сути, не признала оккупацию Крыма?

— А что же здесь задумываться? Во-первых, не оккупацию, а крымский референдум. Нас никто не оккупировал, и оккупантов здесь нет. Приезжайте, я вас уже приглашала в гости.

— Я поясню. Я боюсь не уехать. Я жду, когда Крым будет украинским, и с удовольствием приеду.

— Неправда. Почему не уехать? Я гарантирую вам безопасность, поэтому на этот счет не переживайте. Законы здесь работают. Что касается других стран, почему они не признают крымский референдум. Да потому что сейчас политические инструменты вроде санкций оказывают давление и запрещают другим странам выражать свое индивидуальное, независимое мнение и отношение к тем либо иным событиям. Все диктуется, даже коронавирус. Все страны действуют одинаково.

— Даже брат Лукашенко, который в плане коронавируса действует вопреки всем, и он не признает, посмотрите.

— Я хочу Лукашенко пожелать только твердости, и чтобы действительно он показал, а граждане выдержали. Никто не заболел сильно и чтобы все это прошло. И мы бы увидели, что Лукашенко, блин, реально прав. По примеру Лукашенко уже тоже так поступали, потому что невозможно уже с этим карантином.



Интернет-газета «Реальное время»