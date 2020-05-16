Как связаны ГСВГ и Юрий «Будет дуть» Дудь?

Советские спортсмены служили в Венгрии, Восточной Германии, Чехословакии

65 лет назад была создана организация Варшавского договора — соответствующее соглашение было подписано в мае 1955 года. Во исполнение принятых договоренностей в страны Восточного блока были введены части советских войск, в том числе и спортивные подразделения. Кому-то служба была малиной, а кто-то и «загремел под фанфары», перекочевав из-за границы в тюрьму. Подробности — в ретроматериале «Реального времени».

Алжан Жармухамедов: «Немцы всучили конверт с премией от бургомистра за третье место в чемпионате страны»



Группа советских войск в Германии была образована 10 июня 1945 года. Штаб командования располагался в небольшом городке Вюнсдорф, где ранее размещалось верховное командование сухопутных войск Вермахта. С точки зрения спорта Вюнсдорф нас интересует только как плавательная база ГСВГ. Именно на ней начал свои занятия плаванием Петр Скрипченков, солдат 8-й гвардейской армии, уже после войны ставший участником Олимпиады-1952 в Хельсинки. Затем этой базой руководил бронзовый призер чемпионата Европы 1954 года по плаванию Юрий Абовян. Стоит заметить, что на родине он представлял не армейское общество «Вооруженные силы», а «смежников», то есть общество «Динамо» из Тбилиси.

За волейбол в ГСВГ отвечал также бронзовый призер Олимпиады-1972 Владимир Путятов, перебравшийся в ГДР из столичного ЦСКА, за водное поло — олимпийский чемпион того же года Александр Долгушин из ЦСК ВМФ и его одноклубник Сурен Маркаров. Гандбол был на плечах Евгения Чернышева, олимпийского чемпиона 1976 года, академическую греблю развивал Кирилл Путырский.

Из баскетболистов можно вспомнить Евгения Казакова, Анатолия Астахова и олимпийского чемпиона Алжана Жармухамедова. Астахов после службы в ГДР отправился работать на Мадагаскар, а его в 1981 году сменил как раз Жармухамедов, который в прошлогоднем интервью нашему изданию вспоминал о том времени: «Я играл, но только на первенстве общества «Вооруженные силы», которое проходило в Союзе, с армейскими командами Москвы, Киева, Риги, Алма-Аты. Причем мы как-то заняли третье место в этой сильной компании. В самой ГДР мы не играли, как это делали те же футболисты, выступавшие в одной из лиг чемпионата Германии.

Поэтому мне было скучновато там служить и я предложил свои услуги в качестве тренера. Немцы обрадовались, хотели платить мне деньги, а это неправильно, чтобы советский офицер еще подрабатывал во время несения службы. Я отказывался как мог, но немцы умудрились мне всучить конверт с премией от бургомистра за то, что команда нашего городишки заняла третье место в чемпионате страны».

Алжан Жармухамедов крайний слева. Фото cskabasket.com

В тяжелой атлетике выступал Николай Потапов, который именно в Германии начал заниматься спортом, а уже на родине воспитал олимпийского чемпиона Юрия Захаревича. Затем там служил такой персонаж, как Олег Ахмедов, трехкратный чемпион РСФСР, ныне развивающий штангу в заполярном Норильске. Ахмедова мы отдельно отметили за его отчество Наркомович.

Бокс в ГСВГ представлял чемпион Европы 1973 года Виктор Ульянич. Он, кстати, мог недобрым словом поминать Казань, где на чемпионате СССР 1971 года вылетел в первом же бою, как не добрался до медалей и еще один фаворит тех стартов Олег Коротаев. Судьба впоследствии разбросает двух боксеров, выступавших в соседних категориях до и свыше 81 кг. Коротаев отправится в тюрьму и станет криминальным авторитетом, а Ульянич уедет тренировать в Германию.

Чемпион по боксу вначале служил, а затем сидел

Все эти персонажи работали в центрах спортивного отделения ГСВГ, один из которых размещался в олимпийской деревне Эльсталь, построенной еще к летней Олимпиаде 1936 года.

— В то время командировка в группу войск считалось поощрением за исключительные заслуги в армейском спорте, поскольку в такой командировке за год можно было заработать намного больше, чем платили за такой же период инженерам в СССР. Так я в 1978 году оказался в ГДР, в Потсдаме (точнее, под Потсдамом, местечко Альберсдорф, — прим. авт.), и не ошибся: в Германии ко мне, как к чемпиону Европы, относились с большим уважением, — вспоминал Ульянич в одном из своих интервью.

Из известных тренеров со сборной ГСВГ по боксу работал двукратный бронзовый призер Олимпиад Виктор Рыбаков, который завершил свою карьеру в 1982 году в возрасте 26 лет.

— Я, конечно, доволен был, — рассказывал Рыбаков. — Хотя в том же 82-м из Германии сорвался в Донецк на чемпионат страны — хотел доказать, что остаюсь лучшим боксером Советского Союза! Всех сильнейших обыграл, стал чемпионом СССР. В Германии была обычная капитанская зарплата. Но у меня был большой плюс — я в СССР ездил регулярно. Оттуда водку в Германию тащили, икру, какие-то лодочные моторы… Мы, спортсмены, постоянно ездили туда-сюда — по деньгам отлично выходило. Лучший мой тогдашний друг — Фриц Здунек, в будущем тренер братьев Кличко. Я в Шверине служил, а он там жил.

Служил Рыбаков три года, после чего отправился в колонию строго режима за контрабанду, спекуляцию и фарцовку. Вместо шести лет отсидел три и был освобожден досрочно.

Из известных тренеров со сборной ГСВГ по боксу работал двукратный бронзовый призер Олимпиад Виктор Рыбаков. Фото: Юрий Голышак (sport-express.ru)

Еще менее счастливо сложилась судьба олимпийского чемпиона в спринте Андрея Прокофьева. В 1987 году он начал службу в ГДР, получив тяжелейшую травму, но его хватило лишь на 2 года. Вернувшись в СССР, он пытался уйти из жизни, наглотавшись таблеток, но его откачали. Однако выйдя из больницы, Прокофьев практически сразу же повесился.

В Германии служил и олимпийский чемпион 1972 года Вячеслав Лемешев, который тогда также победил в Германии, но в Мюнхене. По окончании карьеры он приехал уже в Шверин, ГДР.

— Я же его в Германию к себе вытащил, — говорил Рыбаков. — Сам был главным тренером, а Лемешев числился при мне. Не боксировал он там ни разу, хоть в ведомости был прописан как боксер. Взял, только чтоб его как-то поддержать. Там Лемешев тоже пил безбожно, а я сделать ничего не мог. Не трогал его, только об одном просил: «Слава, ты пей, только не попадайся руководству на глаза».

Ильдар Ибрагимов: «Военный гарнизон и местная психбольница, больше и вспомнить нечего»

Шахматы всегда были в почете в ГСВГ. Виктор Желятдинов, который, вернувшись в СССР, стал тренером Василия Иванчука… Супруги Анатолий Донченко и Ирина Липицкая-Донченко, которые, вернувшись в СССР, родили сына Александра Донченко, а затем уже вместе с ним перебрались в Германию на постоянное место жительства. Блокадник Владимир Карасев, который в начале этого года выиграл турнир, посвященный 76-летию снятия блокады Ленинграда…

Казанский шахматист Ильдар Ибрагимов, также служивший в ГСВГ, был там, пожалуй, одним из немногих спортсменов из советской Татарии: «Я-то думал, меня призовут служить на Дальний Восток, а в итоге оказался в группе советских войск в Германии, в военной части, если не ошибаюсь, под Потсдамом. Поселок, при котором были наш военный гарнизон и местная психбольница, больше и вспомнить нечего. Зато команду ГСВГ я помню хорошо. Питерец Константин Асеев, москвичи Валерий Чехов и Сергей Калиничев, уфимец Рустем Даутов. Даутов и Калиничев в итоге перебрались в Германию и выступали за местную сборную».

Казанский шахматист Ильдар Ибрагимов, также служивший в ГСВГ, был там, пожалуй, одним из немногих спортсменов из советской Татарии. Фото kavkaz-chess.ru

Действительно «башкир» Рустем Даутов, женившись на немецкой шахматистке Петре Штадлер, остался в Германии, а вот Валерий Чехов, чемпион СССР среди юношей еще 1975 года, уже приехал в ГДР с супругой, шахматисткой Татьяной Чеховой. Кстати, и Калиничев в Германию перебирался с супругой, также «служившей» в ГСВГ — Валерией Гансвинд. Именно поэтому их сын Андрей Калиничев, родившийся в ГДР, представлял федерацию шахмат Эстонии.

То, что многие военнослужащие и спортсмены прибывали в ГДР целыми семьями, и объясняет тот факт, что в ГДР, среди прочих, родились такие персонажи, как фигурист Владимир Морозов, олимпийский чемпион по борьбе Николай Балбошин, экс-волейболистка сборной России Ольга Поташова, бывший футболист сборной России Александр Саенко и экс-редактор интернет-портала «Спортс.ру» Юрий Дудь. И это один только Потсдам…

В женской команде ГСВГ была еще одна сильная шахматистка Лидия Зайцева. С таким составом можно было смело штурмовать десятку сильнейших на Спартакиаде СССР, а не то что играть только на первенстве Вооруженных Сил.

Поскольку у представителей других видов спорта подобной «роскоши» не было, то они могли по командированию в СССР выступать на местных спартакиадах. Тот же боксер Ульянич так и делал, защищая в своей весовой категории цвета сборной Белорусской ССР.

«Три ковра подмышку, и «штуку» рублей получаешь»

Помимо ГДР советские войска стояли также в Польше (Северная ГВ), Чехословакии (Центральная ГВ), а также в Болгарии, Румынии (до 1949 года) и Венгрии (Южная ГВ). Поскольку в Венгрии группа пребывала с 1956 по 1991 год, то и там возникла необходимость в таких же спорткомандах, как и в ГДР, только поменьше количественно и похуже качественно. Хотя попадались и олимпийские чемпионы и экс-футболисты сборной.

Самым известным в команде ЮГВ был олимпийский чемпион Борис Разинский. Причем приехал он туда играющим тренером в 1964 году после выступлений за «Спартак» и киевское «Динамо», но, вернувшись в СССР в 1966-м, успел поиграть за одесский СКА, ереванский «Арарат» и рижскую «Даугаву». Вместе с ним в Венгрии выступал игрок сборной СССР Эдуард Дубинский. С Разинским и всемирно известным фокусником Игорем Кио они участвовали в товарищеском матче, о котором Разинский рассказывал так:

— Кио футбол обожал. Когда-то тренировался в ФШМ у Бескова, потом в цирке создал команду. На гастролях устраивал матчи с местными ветеранами. Ну и в Будапеште решили сыграть. Кио предупредил: «Венгры не должны догадаться, что вы профессионалы. Особо не выделяйтесь». Приезжаем на стадион «Гонвед», на трибунах — 20 тысяч зрителей. Все билеты проданы. У хозяев в составе — артисты цирка, журналисты и трехкратный олимпийский чемпион по боксу Ласло Папп. Причем все ребята играющие. Пока мы, помня о просьбе Кио, не выделялись, горели уже 0:4. Тут переглянулись с Дубинским и включились в работу. Я три забил, он — один.

Борис Копейкин и Владимир Астаповский. Фото cska.in

Еще один знаменитый в прошлом футболист ЦСКА Борис Копейкин вспоминал в интервью:

— Будапешт — город сказочный. А главное — три ковра подмышку, и «штуку» рублей получаешь. Из Венгрии в Союз официально разрешалось провозить три ковра. С женой можно было в разные дни уехать — тогда за раз шесть ковров получалось. Поэтому под любым предлогом старались вырваться домой. Сдавали их во Львове, там уже ждали. Сюда тащили все — мохер, парчу, плащи. А за границу — черную икру.

За дзюдо в Венгрии отвечал Ибрагим Аюбов. В волейболе можно отметить Виктора Радина, который затем вернулся в СССР и стал впоследствии известным тренером. В гандбольной команде ЮГВ играл Александр Лоссовик, воспитанник минского СКА. Удивительно, что за рубежом ему пришлось соперничать с командой ГСВГ, где играл Евгений Чернышев, о котором мы упоминали. Любопытно здесь не только то, что в СССР оба играли за один и тот же ЦСКА, но то, что получили от армейского клуба квартиры в одном доме и на одном этаже. Вместе, кстати, с Валерием Милосердовым, отцом будущего баскетболиста УНИКСа Александра Милосердова.

В Будапеште наши играли на платном пляже. Ставка — пиво

В Венгрии также были футболисты, которые играли-«служили» там до карьеры в СССР, и те, кто приезжал доигрывать. Какими-то неразрывными узами с ЮГВ был связан город Никополь, из его футбольной команды за рубежом оказались Виктор Гороза, Андрей Демченко, Юрий Корюков, Анатолий Кудь. Последний, кстати, потом был администратором юниорской сборной Украины, работая в штабе у главного тренера Александра Петракова, тоже бывшего никопольчанина, который в прошлом году, будучи тренером, выиграл со своими подопечными звание чемпионов мира U19.

А вот будущий вратарь «Ротора» Анатолий Пата не заканчивал карьеру в Венгрии, а начинал ее там. Вот как о службе в Венгрии вспоминал экс-капитан «Локомотива» Валерий Шелудько.

— В команду Южной группы войск меня порекомендовал бывший одноклубник Владимир Зотиков. Были почти бессменными чемпионами Будапешта. А по-другому быть и не могло, поскольку за нас играли известные по выступлениям за ЦСКА Владимир Дорофеев, Копейкин, Кузнецов, волгоградец Пата... Материальные условия — подходящие, но в отличие от ребят из ГСВГ, мы выступали только своей командой.

«Локомотив»-1966 перед товарищеским матчем в Гельзенкирхене с «Шальке 04». Валерий Шелудько — третий справа во втором ряду.

Но Александр Кузнецов, который работал в тренерском штабе ЦСКА у Валерия Газзаева, рассказывал, как они решали проблемы, мешавшие играть в чемпионате Венгрии:

— Было осложнение на сердце, врач ЦСКА Олег Белаковский сказал: «Если хочешь пожить подольше — лучше заканчивай». Мне было двадцать пять лет. Встал выбор: учиться на тренера или ехать в Венгрию, где и нагрузки скромнее и жизнь получше. Посоветовался с женой. Она выбрала Венгрию. Жили в военном городке, участвовали в чемпионате Будапешта, а на платном пляже играли с мадьярами на пиво — пока те не узнали, что мы профессионалы.

Откровения «капитана» Копейкина

Увы, но про Центральную группу войск не удалось найти практически никакой информации. За исключением того, что там начинал свою футбольную карьеру Владимир Богданович, а доигрывал свой век Евгений Дулык. Богданович — солдат, который только в 22 года стал играть в футбол, начав службу в Ереване, что не помешало ему затем пять лет выступать за киевское «Динамо» и сезон за одесский «Черноморц». А Дулык, по сути, начинал в ГСВГ, затем играл за ЦСКА и «СКА-Карпаты» (Львов), а заканчивал в Чехословакии.

К сожалению, многих из названных тут персонажей уже нет в живых. Снова слово Борису Копейкину: «Как-то наткнулся на общий снимок 1972 года. Присмотрелся: в центре мы с Плахетко. А вокруг — из живых уже никого. Шестернев, Капличный, Истомин, Поликарпов, Уткин, Астаповский… Я эту карточку изорвал. Марьяну позвонил: «Найди фотографию, приглядись». Он тоже обомлел. И тоже порвал».

А из перечисленных Копейкиным одноклубников трое — Валентин Уткин, собственно Плахетко и Владимир Поликарпов также играли-дослуживали в ГСВГ. Поликарпова уже в России насмерть забили омоновцы во время облавы в пивной, затем выкинув в снег. Произошло это в 1994 году. Кстати, годом ранее ушел из жизни экс-спартаковец Редин, также служивший в ГСВГ. По слухам, его избил сын.

Что касается Плахетко, то он умер в феврале 2020-го, а Копейкин — единственный живой из команды ЦСКА 70-х годов…

ЦСКА — чемпион СССР. После победы в дополнительном матче 1970 года над московским «Динамо». Фото из архива Бориса Копейкина (sport-express.ru)

Американо-немецкое PыSы

В качестве постскриптума. Чтобы противостоять «комми», в Германии были и остаются части американской армии. «Их (бин) там есть», и это любопытным образом влияет и на футбол. Именно этот факт повлиял на то, что в составе сборной ФРГ появились первые темнокожие футболисты, плоды любви американских джи-ай и немецких фрау. Уже в третьем чемпионате Бундеслиги дебютировал Эрвин Костедде, первый темнокожий футболист в составе сборной ФРГ (1974—1976 годы). Далее был Джимми Хартвиг, выигрывавший Кубок европейских чемпионов в составе «Гамбурга», лидером которого был Феликс Магат, сын пуэрториканского вояки. Наконец, Томас Дули стал первым американонемцем, который выбрал сборную США.

Можно ли делать выводы из этой информации, вам решать, но в целом подобных американонемецких футболистов можно набрать на целую сборную, их уже более двух десятков — 23. Десять родились после объединения Германии, когда советские войска уже покинули Восточную Европу.

