Экс-главу УФСКН Татарстана перевели под домашний арест
Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел бывшего руководителя Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Татарстану Фаяза Шабаева из СИЗО под домашний арест.
Шабаев обвиняется в посредничестве в передаче особо крупной взятки главе МВД Коми Виктору Половникову, пишет ТАСС.
Напомним, Шабаева арестовали в декабре прошлого года до 17 февраля.
Ранее в Казани также стартовал процесс над бывшим подчиненным Шабаева, его обвиняют в организации подпольной нарколаборатории в Челнах.Происшествия Татарстан
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