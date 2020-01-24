Экс-главу УФСКН Татарстана перевели под домашний арест

Сыктывкарский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел бывшего руководителя Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Татарстану Фаяза Шабаева из СИЗО под домашний арест.

Шабаев обвиняется в посредничестве в передаче особо крупной взятки главе МВД Коми Виктору Половникову, пишет ТАСС.

Напомним, Шабаева арестовали в декабре прошлого года до 17 февраля.

Ранее в Казани также стартовал процесс над бывшим подчиненным Шабаева, его обвиняют в организации подпольной нарколаборатории в Челнах.