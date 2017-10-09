Федерация автошкол Республики Татарстан
Общая информация
Некоммерческое партнерство «Федерация автошкол Республики Татарстан» была образована в 2009 г. , и является единственной в Татарстане организацией, объединяющей автомобильные школы.
Федерация осуществляет свою деятельность в интересах развития образовательных учреждений, занимающихся подготовкой водителей транспортных средств, поддержки их творческой инициативы, содействия повышению уровня безопасности транспортных средств.
Руководитель - Абдульзянов Артур Рашидович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420006, г.Казань, ул.Рахимова, 8, строение2
- Телефон: (843) 258-58-49
- Email: auto016@yandex.ru
- Сайт: www.auto016.ru
Дата последнего обновления: 09.10.2017