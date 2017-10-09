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Федерация автошкол Республики Татарстан

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Общая информация

Некоммерческое партнерство «Федерация автошкол Республики Татарстан» была образована в 2009 г. , и является единственной в Татарстане организацией, объединяющей автомобильные школы.
Федерация осуществляет свою деятельность в интересах развития образовательных учреждений, занимающихся подготовкой водителей транспортных средств, поддержки их творческой инициативы, содействия повышению уровня безопасности транспортных средств.

Руководитель - Абдульзянов Артур Рашидович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420006, г.Казань, ул.Рахимова, 8, строение2
  • Телефон: (843) 258-58-49
  • Email: auto016@yandex.ru
  • Сайт: www.auto016.ru

Дата последнего обновления: 09.10.2017

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