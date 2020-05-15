«Ночь музеев — 2020»: концерт от потомков Джалиля, музыкальный марафон и прогулки со знаменитостями

Культурная акция пройдет 16 мая в онлайн-формате

Фото: Максим Платонов

Уже 16 мая в стране стартуют акции, связанные с ежегодной Ночью музеев. Начнется она, как водится, днем, а вот заочного, то есть онлайн-формата, не удалось избежать даже этой таинственной и полюбившейся многим международной акции. О том, как она пройдет в Казани и ее окрестностях, — в нашем материале.

Музейные квесты и игрушки

В музее-заповеднике «Казанский Кремль» акция начнется ровно в 18.00 в «Инстаграме» Музея исламской культуры. Здесь в течение двух часов будет проходить познавательно-творческая программа о татарской письменности. Через 15 минут, в 18.15, в «Инстаграме» «Казанского Кремля» эстафету подхватит выставочный зал «Манеж», который совместно с музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» проведет онлайн-экскурсию по выставке «Возрождение». Эта же экскурсия, но совместно с Болгарским музеем-заповедником, пройдет в 20.00. К слову, сама экспозиция открывается только 20 мая, она будет рассказывать о знаковых исторических объектах острова-града Свияжск.

В Музее исламской культуры будет проходить познавательно-творческая программа о татарской письменности. Фото Олега Тихонова

В 18.30 в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан стартует интеллектуальная игра «БАШнаБАШ: утраченный символ». Она пройдет на страничках музея в «ВКонтакте» и «Инстаграме». Игра для знатоков будет состоять из трех раундов и массы интересных вопросов. Еще через час здесь же начнется квест «Символы времени», который продлится до полуночи. В 22.30 здесь начнет работу рубрика «Магия древнего символа».

В 19.00 лаборатория «Естественно, наука!» проведет интерактивное шоу в Музее естественной истории Татарстана, в 20.00 здесь же начнется квест «Символы в природе», поскольку темой «Ночи» в этом году станут именно символы и знаки.

Лаборатория «Естественно, наука!» проведет интерактивное шоу в Музее естественной истории Татарстана. Фото Олега Тихонова

Книжный дебют и розыгрыш каталога

Традиционно Музей истории Благовещенского собора проведет на своих ресурсах мастер-класс. В «Ночь музеев» это будет «Аз, буки, веди», где участникам предложат познакомиться с культурой письма и каллиграфии России XVI—XIX веков. Интересно, что в качестве примеров будут рассматриваться такие уникальные книги, хранящиеся в музее, как «Апостол» XVII века, Евангелие 1796 года издания, а также копии указов Екатерины Второй. В честь акции вниманию книгочеев и любителей старины впервые будет представлена рукопись XIX века с интереснейшими фактами из жизни православной Казани XIX века «Слово настоятеля святыя обители Успенскаго Зилантова монастыря Архимандрита Гавриила», которая была издана в 1850 году. Начало занятия — в 19.00. Несколько позже, в 22.00, в музее проведут экскурсию «Православная символика в храмовой интерьере» по главному храму Казани — Благовещенскому собору.

Музей истории Благовещенского собора проведет на своих ресурсах мастер-класс. Фото Олега Тихонова

Центр «Эрмитаж-Казань» в этом году сделал акцент на действующую выставку «Матисс. Пикассо. Шагал». Для начала здесь будет организована онлайн-экскурсия из Петербурга с куратором выставки, в 21.30 пройдет мастер-класс «Символы в искусстве», а завершит программу, как и всю «Ночь музеев» в «Казанском Кремле» розыгрыш каталога выставки. Ровно в полночь программа завершится.

Днем — уроки, вечером — музыка, ночью — игра

Национальный музей Татарстана начнет акцию уже в 10 часов утра с виртуальной экскурсии по выставке «Средневековая история региона в музейных раритетах». Через час добавится онлайн-поход с сотрудниками музея по Старо-Татарской слободе. В полдень стартует «Музыкальный марафон». Первой на нем примет участие директор «Детской школы искусств» Венера Мустафина через «Инстаграм». Вечером здесь же покажут отрывок из спектакля «Танго смерти» и пройдет встреча с руководителем народного музыкального театра «Лориэн» Еленой Созник. Марафон также включает встречи с руководителем Камерного оркестра «Ренессанс» Лидией Илюшкиной, солистом филармонии Дмитрием Босовым, участниками кавер-группы «Минхаузен» и руководителем школы перкуссии «Этно-Арт» Олегом Лапшиным. Отдельно состоится еще один марафон, поэтический — «Стихи фронтового поэта».

Национальный музей Татарстана начнет акцию с виртуальной экскурсии по выставке «Средневековая история региона в музейных раритетах». Фото tatmuseum.ru

Несмотря на выходной день, в виртуальном музее пройдут полезные занятия и уроки. Так, узнать об истории и разнообразии видов традиционного татарского головного убора поможет мастер-класс «Тюбетей без затей». «Колесо истории» расскажет о повозках Древнего мира, каретах и других экипажах Западной Европы и России. Также пройдет мастер-класс «Верховая набойка» по старинной технике нанесения рисунка на ткань, а «Кукла Лоскутница» научит мастерить тряпичную куклу бесшовным способом. В 23.00 начнется последнее мероприятия «Ночи» — театрализованная онлайн-игра «Загадки Гостиного двора».

Ночные сюрпризы литературных музеев

Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, конечно, не может провести знаковую акцию без музыки. «Мелодии весны» зазвучат на сайте в 11.00, воплотить этот онлайн-проект музейщикам помогут педагоги и ученики ДХШ №3 им. Б. Альменова — не только слышать, но и увидеть! В 15.00 начнется рассказ о художнице Татьяне Радимовой, которая начала заниматься творчеством именно в годы войны. Вечером прозвучат стихи на виртуальной странице «Еще раз о Шаляпине…». Также будет презентован проект «Дыхание времени». Он создан в соавторстве с Союзом кинематографистов РТ и посвящен 100-летию образования ТАССР.

Музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, конечно, не может провести знаковую акцию без музыки. Фото Олега Тихонова

Музей Е.А. Боратынского подключится к акции только в 20.00 видеовыступлением заслуженной артистки РТ Юлии Зиганшиной, посвященным Дню Победы. Позже будет «перелистана» повесть Б.К. Ильина «Зеленая линия», написанная на основе военного опыта автора. За час до полуночи состоится «Боратынка ночью» — ночная онлайн-экскурсия по залам музея.

Литературный музей Г. Тукая познакомит с историей празднования Дня улицы Габдуллы Тукая. С 19.00 здесь стартует флешмоб: каждый желающий может, используя хештег #деньулицыТукая, #Тукайурамыкөне, загрузить в соцсеть свои фото, которые были сделаны на этой улице или на улицах Тукая в других российских городах. Таким образом будет создан виртуальный каталог. Пройдет и виртуальная экскурсия по улице, проведут которую знаменитости Татарстана. Кто именно — музей держит пока в секрете.

Литературный музей Г. Тукая познакомит с историей празднования Дня улицы Габдуллы Тукая. Фото Олега Тихонова

Музей-квартира М. Джалиля проведет видеоконцерт с участием потомков поэта-героя.