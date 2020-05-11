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«Все трезвы и корыстолюбивы. Женщины весьма строгой нравственности»: отзывы о татарах в XIX веке

07:00, 11.05.2020 3 Сюжет: «Влияние татар на жизнь русского народа»

Из книги востоковеда-татарофила о влиянии татар на жизнь русского народа. Часть 29

«Все трезвы и корыстолюбивы. Женщины весьма строгой нравственности»: отзывы о татарах в XIX веке

Известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев пять лет назад подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) «Влияние татар на жизнь русского народа», которая была выпущена в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор книги, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского Православного Палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что многие русские государственные институты, явления и понятия по происхождению татарские — в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.

VIII. Характеристика татар

2. Отзывы о татарах русских людей в XIX веке

В XIX столетии в русских источниках можно найти довольно много сведений о татарах — жителях России или высказанных случайно, по какому-нибудь поводу, или в специальных посвященных им статьях и отзывах. Приводим здесь то, что нам удалось найти, нисколько не претендуя на исчерпывающую полноту.

В 1809 году для осмотра оренбургских училищ были командированы сотрудники Казанского университета — адъютант Запольский и магистр Козырев. В татарской слободе Каргали, или Сеитово, находящейся в 18 верстах от Оренбурга, они осматривали татарские училища.

«Поразило визитаторов при осмотре этих училищ, — пишет проф. Булич, — и хорошее устройство их, и множество учащихся (во всех училищах было их более 500), понравились и учителя, разные почтенные ахуны и муллы, учившиеся по большей части в средоточии тогдашней мусульманской науки — в Бухаре, а один был даже из Багдада... Это цветущее состояние Каргалинских училищ особенно бросалось в глаза при сравнении с тем, что визитаторы только что оставили в Оренбурге. Там в главном народном училище, в 4-м, т.е. в высшем классе, совсем не было учеников, а в 3-м классе было всего шесть».

Низкий уровень школьного дела в русских училищах во всем огромном Оренбургском крае, в состав которого в то время входили губернии Оренбургская, Уфимская и Самарская, засвидетельствованный этими визиторами, показывает, насколько в то время у татар начальное школьное дело стояло выше, чем у русского населения.

Николай Александрович. Фото С.Л. Левицкого, 1862. Фото wikipedia.org

В 1861 г. писатель П.И. Мельников (А. Печерский) сопровождал в путешествии по России наследника цесаревича Николая Александровича. При посещении Казани, для того, чтобы посмотреть на бедных татар города, «наследник поехал в новую татарскую слободу, где осматривал два дома: один ветхий, деревянный, другой — маленькую лачугу, обмазанную глиной, с прогнившей крышей. Бедность бросалась в глаза, хотя и в том и в другом доме грелись самовары для чаю. Особенное впечатление на наследника произвела чистота татарских жилищ и опрятность, соблюдаемая даже бедняками».

В 1874 г. в семейном журнале «Нива» в №22 и 23 были помещены две популярные статьи о татарах Поволжья и Закавказья. Приводим из них наиболее характерные выписки, не опуская и теневых сторон характера татар:

«Татары, поселившиеся в России, собственно все земледельцы, живут тихо, не отличаясь ни особенною деятельностью, ни зажиточностью; многие из них часто занимаются конокрадством; характер их угрюмый и скрытный; они горды и злы от природы, но умеют владеть собою и чрезвычайно боязливы. Которые побогаче — имеют более двух жен; все трезвы и корыстолюбивы... Нравственности женщины весьма строгой; с русскими не сходятся, хотя часто живут в одной и той же деревне, рядом дом с домом».

«Татары держат свои дома много опрятнее русских... нет ни одной татарской деревни, в которой не было бы мечети, при которой не было бы школы, где и обучаются мальчики от 8 до 14 лет, под руководством мулл. Жены же мулл и ахундов обучают грамоте девочек. От этого нет ни одного татарина, который бы не знал более или менее грамоте, и все имеют понятие о своем законе. Татары все ревностные мусульмане и если когда-нибудь принимают христианскую религию, то это только в крайности. Переменив религию, татарин никогда не остается в своей деревне, а удаляется куда-нибудь подальше. Татары охотно занимаются торговлею, особенно мелкою, тяжелого земледельческого труда они не любят».

«Резкую разницу с татарами, населяющими Россию, представляют те, которые водворились в Закавказье». «Их клуб, и ежедневный, — это базар... Татары, как и турки, не запрашивают на товар излишней цены и не торгуются. Цена всегда назначена одна; хочешь бери, хочешь нет. На просьбу уступить купец флегматически отвечает: «олмаз» — нельзя, и ничего более. Вешают и меряют с чрезвычайной точностью. Недомера, недовеса не бывает никогда. Мало этого, отвешивая или отмеривая покупателю чего-либо, купец прибавляет на пешкеш — подарок. Честность торговцев так велика, что жители посылают покупать детей, вполне убежденные, что обману быть не может».

Фото: Андрей Карелин (конец XIX века)/liveinternet.ru

О быте и культуре татар Поволжья этнограф И.Н. Сырнев пишет в 1901 г. следующее:

«Татарское жилище у зажиточных содержится весьма опрятно. Простонародье же в общем живет довольно грязно. Чесотка, лишаи, парши на голове от грязных тюбетеек, не пропускающих головных испарений и пр. указывают на присутствие в татарине-простолюдине какой-то особенной нечистоплотности, несмотря на частые религиозные омовения».

«Питаются татары лучше не только остальных поволжских инородцев, но и русских. Татарин — большой любитель поесть и на пищу тратит большую часть своего бюджета, чем его соседи других национальностей; мясом он лакомится чаще своих соседей».

Татары плохие земледельцы, плохие и плательщики податей. Зато «в чужом хозяйстве являются очень хорошими работниками. Вообще татары способны ко всякому труду. Поступая в услужение в виде кучеров, дворников, сторожей, скоро приобретают полное доверие своей честностью, исправностью, услужливостью и готовностью на всякое дело. В физическом труде отличаются большой силой и необыкновенной выносливостью; на волжских пристанях считаются лучшими крючниками и грузчиками».

Татары любят торговлю. «Торгуют татары решительно всем, чем только можно, и с большим уменьем и выгодой для себя. Многие из них скоро обогащаются; в Казани есть татары-миллионеры. Некоторые отрасли торговли в крае монополизированы татарами, как, напр., торговля фруктами, скупка по деревням яиц, скупка по деревням старья («шурум-бурум»). Не ограничиваясь торговлей на месте, татары отправляются даже в отхожие промыслы по торговой части: всем известны столичные скупщики старья («халат-халат») и ресторанные лакеи».

Благодаря деятельности мусульманского духовенства «среди татар грамотность распространена больше, чем среди русских».

Нижегородским татарам-мишарям посвятил небольшую статью местный священник-краевед П.А. Альбицкий. Описывая расположенную недалеко от г. Сергача татарскую деревню Кочко-Пожарки, он говорит про ее жителей: «В деревне живет 1132 души. Много народу уходит на заработки в Москву, Петербург, Варшаву и Астрахань... Население преимущественно «народ промысловый». Местные мишари, проживая в больших городах, торгуют шалями, содержат в Москве постоялые дворы, служат в конторах, в Варшаве торгуют «красным товаром», а в Астрахани служат водовозами и живут там с семействами. Среди мишарей много портных. Кроме того, на базаре в Пожарках двое торгуют «красным товаром», несколько человек промышляют ценным товаром, ездят по базарам, занимаясь продажей холодной и теплой (валяной) обуви... К чести мишарей, уходящих на промыслы, нужно сказать, что они присылают своим родственникам больше денег, чем русские, окончательно развращающиеся «на стороне» и привыкающие там ко всему непотребству, на которые и уходят трудовые деньги. Замечательно и то обстоятельство, что татары благодаря своей трезвости и относительной честности больше ценятся «на местах», чем русские».

Фото tatar-kieme.livejournal.com

О нижегородских татарах упоминает и П.И. Мельников в своем романе «На горах» в специальном примечании: «На ярмарке обыкновенно в караульщики нанимают сергачских и васильских татар. Этот народ честный и трезвый. Чернорабочие, крючники, перевозчики — тоже больше из татар».

В 1860 г. историк М.П. Погодин во время своего путешествия по Крыму наблюдал переселение крымских татар в Турцию. В связи с этим он дает крымским татарам такую характеристику:

«Татары — племя для нас чуждое, по религии враждебное, это правда; но они трудолюбивы, способны, честны, послушны, смирны. О честности их помещики крымские приводили мне столько доказательств разительных, что я пожелал подобной и для многих моих соотечественников. Касательно их способностей — ходить за виноградом и вообще заниматься садоводством, они мастера отличные... Многие страны в степном Крыму такого рода, что никто не может заселять их, кроме татар, довольных малым, могущих жить почти без хлеба и без воды.

Особенно жалеют о ногайцах, примечательных своим трудолюбием, оседлостью, зажиточностью, способных к развитию. Некоторые переняли у немецких колонистов и подверглись их влиянию к большой для себя пользе. Ногайцы унесли много денег с собою».

Профессор Петербургской духовной академии Д.И. Ростиславов в своих «Записках» подробно говорит о касимовских татарах, об их взаимоотношениях с русским населением. Сравнивает русских с татарами и отмечает положительные стороны характера последних. Говоря об их миролюбии и честности, Ростиславов писал: «Русский же, идя по их (татар, — С.А.) улицам, мог быть уверен, что его никто не обидит, если он сам не затронет кого-нибудь. Потом татары едва ли не были честнее русских; по крайней мере многие из последних за лучшее считали в Касимове покупать разные товары у татарских, а не у русских купцов; этого правила и теперь держится моя сестра Мария». «Касимовского исправника, родом татарина, местные жители находят гораздо честнее многих русских чиновников». «Татары живут в большем довольстве, чем русские, и среди них редко встречаются нищие. Русская прислуга в их домах никаким оскорблениям и насмешкам со стороны татар не подвергалась, более того, если у хозяев обед или ужин состоял из одного конского мяса, то для русского работника или работницы приготовляли особое кушанье.

Татары, по свидетельству Ростиславова, в умственном отношении ушли далее, чем тогдашние мещане или крестьяне: у них были училища не только в Касимове, но и по деревням, и совершенно безграмотных мужчин среди татар было очень мало. В Петербурге касимовских татар ради их трезвости любили нанимать в дворники или кучера, а владельцы кондитерских в официанты.

Касимовские татарки. Фото tatarica.org

А.П. Чехов в письме своей сестре М.П Чеховой из Томска, от 16 мая 1890 года, так отозвался о сибирских татарах:

«Быть может и про татар написать Вам? Извольте. Их здесь (в Сибири, — С.А.) немного. Люди хорошие. В Казанской губернии о них хорошо говорят даже священники, а в Сибири они «лучше русских» — так сказал мне заседатель при русских, которые подтвердили это молчанием».

Продолжение следует

Сергей Аверкиев
Справка

С.С. Аверкиев

ВЛИЯНИЕ ТАТАР НА ЖИЗНЬ РУССКОГО НАРОДА

Казань — 2015

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ЗОЛОТОЙ ОРДЫ»

Составитель — доктор исторических наук И.В. Зайцев

Ответственный редактор — кандидат исторических наук И.М. Миргалеев

© Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015

© Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М.А. Усманова, 2015

© Институт российской истории РАН, 2015

© Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино, 2015

© Издательство «ЯЗ», 2015

ОбществоИсторияКультура
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:47
    Надо бы издать книгу С.Аверкиева хотя бы тиражом в 3-5 тысяч.
    Готов участвовать в подписке.
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  • Анонимно 10:08
    Татарское жилище у зажиточных содержится весьма опрятно. Простонародье же в общем живет довольно грязно. Чесотка, лишаи, парши на голове от грязных тюбетеек, не пропускающих головных испарений и пр. указывают на присутствие в татарине-простолюдине какой-то особенной нечистоплотности, несмотря на частые религиозные омовения».



    Что это за неправда? Татары жили намного чище всех других. На головах тюбетейки были из натуральных тканей, дышало там всё, что за ересь он пишет????
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  • Анонимно 10:13
    Интересная книга!
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