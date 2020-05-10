Видео недели: салют в Казани, «На-на» в «Тик-токе» и Лукашенко о поцелуях

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Салют в Казани

Казань стала единственным городом в Татарстане, организовавшим салют на День Победы. На этот раз его запускали не над Казанкой, а в парке Победы. Президент Татарстана Рустам Минниханов выложил в Instagram видео с фейерверком над головой открытого 9 мая памятника Советскому солдату.

Воздушный парад

В Москве же силами ВКС РФ был проведен полноценный воздушный парад. Над столицей пролетели передовые российские истребители, стратегический ракетоносец Ту-160, вертолеты и другая техника.

Лукашенко о семье и поцелуях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз высказал свое мнение об опасности коронавируса (по его мнению, преувеличенной). Он здраво рассудил, что люди должны оставаться в семье, не боясь заразиться от своих домочадцев.

«Люди понимают, что сегодня, если ты уже целовался с кем-то, то целуйся дальше. Не лезь, там, если ты мужик, к другой женщине и так далее», — заявил Батька.

Подводный «Бессмертный полк»

Неоднозначно была воспринята акция водолазов в Орле. Ко Дню Победы они прошли маршем с портретами героев войны по дну Оки. Многие пользователи Сети назвали такое мероприятие абсурдным.

Водные лыжи в Казани

Несмотря на режим самоизоляции, жители Казани хотят и умеют радоваться жизни. На Казанке был замечен человек, рассекающий на водных лыжах. В защиту нарушителей карантина можно сказать, что между водителем катера и лыжником расстояние больше рекомендованных двух метров.

Маск объяснил имя своего сына

Недавно у Илона Маска и его жены Клэр Буше (Grimes) родился сын. Шестому ребенку бизнесмена дали весьма необычное имя — X Æ A-12. В подкасте Джо Рогана основатель Tesla и SpaceX объяснил, как произносить это имя и что оно означает.

ПСО «Казань» строит Восточный

Российская космическая промышленность не стоит на месте во время пандемии. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал, как идет стройка космодрома Восточный. Генподрядчиком проекта, напомним, является ПСО «Казань» Равиля Зиганшина.

Новое видео с космодрома #Восточный . Строительство объектов стартового комплекса тяжёлой ракеты «Ангара» идёт и в праздничные дни. Надо с максимальной пользой использовать тёплые месяцы для обеспечения «запаса прочности» в графике стройки. pic.twitter.com/xVrHB185vn — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 4, 2020

Новый клип Little Big

Работу во время карантина продолжают не только строители. Группа Little Big, вышедшая на новый виток популярности после попадания на (уже отмененное) «Евровидение», выпустила новый клип на композицию Hypnodancer.

«Фаина» в TikTok

Пока достаточно молодая группа Ильи Прусикина закрепляется в «Ютьюбе», «старички» осваивают новые территории. В последнее время песню группы «На-на» «Фаина» подхватили пользователи TikTok, обыгрывая ее в своих роликах. Дошло до того, что сами музыканты тоже начали записывать свои видео, чтобы показать себя молодой аудитории. Например, Владимир Политов засветился в ролике своей дочери.

@murme0w ему кстати скоро аж 50 лет, посмотрите какой свежий! всей душой его люблю оригинальный звук — burn_ilya

Тополиный пух

В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлен масштабный эксперимент с поджиганием тополиного пуха. Надеемся, что оно позволит сублимировать желание жечь траву и многие пироманы удовольствуются просмотром ролика, не нарушая особый противопожарный режим, введенный в Татарстане.