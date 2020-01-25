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Новым министром строительства РТ назначен Фарит Ханифов

09:21, 25.01.2020
Новым министром строительства РТ назначен Фарит Ханифов
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о назначении нового министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Им стал глава Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» РТ Фарит Ханифов.

О назначении стало известно на на совещании в Доме Правительства РТ.

Напомним, что Ирек Файзуллин стал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Он будет курировать реализацию проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства.

Общество Татарстан
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