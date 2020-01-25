Новым министром строительства РТ назначен Фарит Ханифов

Президент Татарстана Рустам Минниханов объявил о назначении нового министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Им стал глава Казанского филиала ФАУ «Главгосэкспертиза России» РТ Фарит Ханифов.

О назначении стало известно на на совещании в Доме Правительства РТ.



Напомним, что Ирек Файзуллин стал заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Он будет курировать реализацию проектов и программ в сфере государственных услуг в строительстве и разрешительной деятельности министерства.

