Чехарда, кулачный бой и настольные игры: татарские забавы в Московском государстве

Из книги востоковеда-татарофила о влиянии татар на жизнь русского народа. Часть 21-я

Известный российский востоковед-тюрколог, доктор исторических наук, профессор РАН Илья Зайцев пять лет назад подготовил к изданию книгу Сергея Аверкиева (1886—1963) «Влияние татар на жизнь русского народа», которая была выпущена в Казани тиражом всего 100 экземпляров. Автор книги, историк-энтузиаст и «татарофил», до начала Первой мировой войны работал в Палестине (сначала в Дамаске учителем русской школы, позже в Назарете помощником инспектора начальных школ Императорского православного палестинского общества). Затем он был интернирован в Россию, где в итоге осел в Нижнем Новгороде. Аверкиев считал, что многие русские государственные институты, явления и понятия по происхождению татарские — в его книге можно найти множество соответствующих примеров. В 50-е годы историк-любитель отправлял свою рукопись в московский Институт истории, но там ее, конечно же, немедленно «сослали» в архив, где она пролежала до середины 10-х годов XXI века. С разрешения Ильи Зайцева «Реальное время» публикует фрагменты этой монографии.

V. Нравы и обычаи



5. Игры и забавы

Чехарда — известная детская игра, в которой играющие поочередно прыгают через своих партнеров, стоящих в согнутом положении на четвереньках, или опираясь руками на коленки. По мнению Терещенко, «самое название чехарда есть татарское, и игра эта перешла к нам от татар во время порабощения нашего». Вельтман описывает эту игру несколько иначе. Он говорит, что «одна часть ребят становится друг за другом, согнувшись, и составляет таким образом из себя мост; другие, по очереди, разбегаются, и должны, перепрыгнув через всех, сесть на спину переднего, который же не мог перепрыгнуть, на том ездят верхом». Эту игру Вельтман называет «чахорда» и поясняет, что это татарская игра, называемая у них «чах-орды» (? — С.А.).

Зернь. Пpo азартную игру в кости, или в зернь, подвергавшуюся сильному гонению московского правительства в ХVII веке, Терещенко говорит нижеследующее: «Игра в кости или зерна была в большом употреблении у греков и римлян. Неизвестно, в которое время она перешла к нам и составила азартную игру, от коей разорялись целые семейства. Кости делались продолговатыми, их бросали вверх, и если упадали белой стороной, то обозначали проигрыш. Эта игра преследовалась взысканием денежной пени. Царь Михаил Федорович определил взыскивать с играющих в зернь по 2 руб. В царствование Алексея Михайловича и всех наших государей строго запрещалось играть в кости. В наше время она почти вышла из употребления, по крайне мере к ней уже не пристрастны. Если играют, то по деревням и небольшим городам и по большей части не на деньги». «Зерна есть собственно азиатская игра: она была известна аравитянам, откуда перешла в Персию, а оттуда в Кипчакскую орду, которая передав нам свои обычаи и одежды, ознакомила нас с этой игрой. При исследовании Сарая, были находимы мною зерна или кости, с отметкою на них очков черною краскою».

По исследованию В.М. Флоринского, название зернь происходят не от слова зерно, «как указывается в наших этимологических словарях», а от персидского зерь, зарь — «золото».

Тавлея — игра вроде шахмат. По словам Стасова, «богатыри наших былин нередко играют в какую-то игру шашки-шахматы, и тут же прибавляют: тавлеи немецкие. Казалось бы, на первый взгляд, всего естественнее предположить, что здесь речь идет об игре в шахматы. Но это совсем не так. Описывая калмыцкий образ жизни и нравы, Бергман рассказывает, что у калмыков в большом употреблении одна персидская игра, которую калмыки зовут нарр, а русские тавлея... Играют на низеньком столе; у каждого игрока есть по шести мест (квадратов), по которым мечут белые и черные камешки».

Алексей Степанов. Деревенские качели. Фото wikipedia.org

Упомянутая Стасовым игра называется у персов нард, что в переводе на русский язык значит триктрак. Игра заключается в том, что на особой доске игроки передвигают шашки согласно числу очков, выпавших на игральных костях.

Бери и помни. В дореволюционное время в интеллигентных семьях существовала застольная игра, заключающаяся в том, что когда в кушанье подают жареную или вареную птицу и кому-либо из обедающих достанется кусок от грудки птицы с грудной кoсточкой — дужкой, то последний предлагает соседу или кому-нибудь из сотрапезников разломить ее, после чего передает ему оставшуюся в руке половину дужки со словами: «бери и помни»; сосед, принимая вторую половину, должен сказать «беру и помню», и в дальнейшем каждый из них, получая что-либо друг от друга, должен подтверждать, что он помнит эти слова, иначе считается проигравшим игру.

Подобная застольная игра есть и в Персии, где она превращается в своего рода пари на что-либо. Она называется у персов джоннаб (пари) или джоннап («дужка» птицы). По-видимому, эта игра была позаимствована русскими из Персии в сравнительно позднее время, когда сношения с Персией сделались частыми и русские люди лучше познакомились с этой страной.

О персидском происхождении этой игры говорит прежде всего то, что в Персии она имеет свое имя, тогда как у нас она осталась без названия; во вторых, то, что в России она известна только образованным слоям общества и сравнительно мало распространена, тогда как в Персии она является общеизвестной.

Игры в доски, в липки и в «бери и помни» заимствованы непосредственно из Монголии и Персии. Мы их поместили здесь исключительно для того, чтобы показать, как легко происходили позаимствования даже в мелочах.

Качели — древнейшая игра человечества. Она была известна и в древней Индии, и в Греции, и в Риме. Среди наших национальностей она пользовалась большим распространением между армянами и грузинами на Кавказе и известна народностям Сибири. В Казахстане до последнего времени это любимая игра: на качелях качаются и девушки, и джигиты; качанье сопровождается обычно пением. Качаются сидя, а не стоя. Преподаватель арабского языка в Московском университете Н.Г. Коноплев (ум. после 1855 г.) считал, что качели перешли к нам с Востока.

Б.М. Кустодиев «Кулачный бой на Москва-реке», 1897 г. Фото biysk-ok.ru

Скачки и джигитовки. По словам профессора Трачевского, великорусские казаки, донцы, позаимствовали у татар скачки, джигитовки (гарцевание на коне), стрельбу в цель, гоньбу на «каюках» (лодках). Различные виды конских состязаний являются любимым развлечением казахов, как говорит современный казахский писатель в своем романе «Абай». Хорошее описание скачек у казахов дал И. Ибрагимов в его небольшой статье «Очерки быта киргизов. I. Поминки».

Бег на дистанцию. В Казани и бывшей Казанской губернии на татарском весеннем празднике «Сабантуй» в дореволюционное время устраивались различные игры и состязания, в том числе скачки, борьба и бег на определенную дистанцию. Эти состязания служили предметом подражания для русского соседнего населения. Об этом так сообщает Е.А. Покровский, автор книги «Детские игры»: «В некоторых местностях Вятской губернии, соседних с татарскими деревнями, в известные сроки, как, например, весной, как у татар при праздновании Сабантуя, устанавливаются, между прочим, беганья детей на призы, а именно: добежавшему первым до назначенного места как победителю выдается иногда из скудной собственной детской казны, например, гнездо или пара бабок, какая-нибудь самодельная игрушка, кусок пряника и т.д.».

Кулачные бои. В. Лебедев в своем исследовании «К истории кулачных боев на Pyси» возводит начало кулачных боев на Руси к первым векам существования нашего государства. В доказательство этого он приводит из летописи Нестора следующую запись, относящуюся к 1068 году: «Се бо не погански ли живем... нравы всяческими льстими, превабляеми от Бога, трубами и скоморохи, и гусльми, и русальи; видим бо игрища утолчена, и людей много множество, яко упихати друг друга позор деюще от беса замышленнаго дела». В выделенных автором курсивом словах «яко упихати друг друга» он видит указание на кулачные бои, хотя, казалось бы, пихать друг друга можно не одними кулаками.

Однако, по словам того же Лебедева, более определенные указания на существование на Руси кулачных боев относятся только к первому столетию порабощения Руси татарами. Так, в 1247 г., при митрополите Кирилле (ум. 1280 г.), на церковном соборе во Владимире было постановлено: отлучать от церкви участвующих в кулачных боях и боях «кольями», а убитых не отпевать. Позже о кулачных боях упоминает и московский митрополит Иона (ум. 1461 г.) и Герберштейн в «Записках о Московии». Терещенко сообщает, что кулачные бои строго воспрещались указами 1684 г. ноября 2-го, 1686 г. марта 19-го и другими.

Возникновение шахмат обычно принято приурочивать к Индии. Фото wikipedia.org

6. Шахматы и шашки

Возникновение шахмат обычно принято приурочивать к Индии. Это древнейшая игра человечества, с которой связано много мифов и легенд, по мнению большинства исследователей, проникла в Россию с Востока через посредство татар, а последние сами заимствовали ее из Ирана (в настоящее время общепризнанным считается мнение о проникновении шахмат на Русь в домонгольскую эпоху, — прим. изд.). О раннем знакомстве татар с шахматной игрой говорят находки шахматных фигур, сделанные во время производства раскопок Терещенко в сороковых годах XIX века на месте Сарая, бывшей столицы Золотой Орды.

У турецких и монгольских народов шахматы всегда были распространены и носили персидское название «шатранг» в арабизированной (у татар шатранаж) или в искаженной (у монголов — шатара, шатыр) форме. Биограф известного завоевателя Азии Тимура (Тамерлана, 1336—1405) Арабшах рассказывает, что Тимур был большим любителем шахмат и даже дал своему сыну имя Шахрух, составленное из персидских названий фигур шахматной игры. Вот эти названия: король — «шах», королева (или ферзь) — «фарзин», слон — «филь», конь — «эсп» или «фарас», тура — «рох» или «рух», пешка — «пийада».

В русских письменных памятниках слово «шахматы» впервые встречается в 1262 г., в монголо-татарскую эпоху. Само название игры составлено из двух персидских слов: шах (перс. — царь, монарх, властелин) и мат (арабское слово «умер»), вошедшего в персидский язык со значением «изумленный, пораженный». Ни в новогреческом (zatrikion), ни в западно-европейских языках мы не встречаем подобного названия, что косвенным образом подтверждает мысль о знакомстве русских с этой игрой у народов Востока непосредственно.

Сами названия шахматных фигур, за исключением ладьи (туры), являются переводом с персидского, причем король в старину обычно «царь», и только королева сохранила свое персидское название в искаженной форме (вместо фарзин — ферзь). Что касается фигуры «ладья» (лодка), то она действительно в XVII в XVIII столетиях в наборе русских шахмат изображалось в виде лодки и не соответствует своему персидскому названию. Персидское слово рох, означающее ладью (туру) в его коренном значении, означало «чело», «лицо», «щека», а также являлось названием сказочной птицы Рох. Шахматная ладья в Средней Азии и представляла из себя фигуру, изображающую хищную птицу, сидящую на утесе с добычей в когтях. От слова «рох» происходит и русское рокировка, вошедшее в наш язык, по-видимому, с Запада — из Германии или Франции.

Вячеслав Шварц. «Сцена из домашней жизни русских царей», 1865. Фото wikipedia.org

В персидской героической поэме Фирдоуси «Шах-наме» мы находим великолепное подтверждение мысли о том, что шахматная игра и ее название были позаимствованы русскими из Ирана. Вот что мы читаем в отрывке из этой поэмы, посвященном изготовлению шахматной игры, в стихотворном переводе М.М. Дьяконова:

«Кто шаха увидит на бранных полях, Ему говорит: «Берегись, о шах», Из клетки тут шах отступает своей, Пока не утратит он к бегству путей. Теснят и со всех окружают сторон Наставник и рух, конь, пехота и слон. И смотрит кругом государь молодой: Рассеяно войско, в тревоге большой. Вода и преграды, куда не беги, Направо, налево, повсюду враги. Шах и мат — от лишений скончался герой, То было веленье судьбы роковой».

Ознакомление персов с шахматной игрой, на основании исторических данных, приурочивается к царствованию сасанидского царя Хосрова I Ануширвана (509—579).

Хотя церковь и вела борьбу с шахматами и ставила их на одну доску с «зернью», игрою в кости, и всякими «бесовскими» играми, пьянством и обжорством, а глава 92-я «Стоглава» (1550 г.) отнесла шахматы к числу религиозных преступлений, шахматы в XVI и XVII столетиях получили широкое распространение в различных слоях русского населения. Они были, между прочим, и любимой игрой некоторых наших царей: Ивана Грозного, Бориса Годунова, Алексея Михайловича и Петра Великого. По словам Горсея, Иван Грозный даже умер, собираясь играть в шахматы, в то время, когда он сам расставлял фигуры на шахматной доске. По свидетельству иностранцев, шахматная культура в Московской Руси XVI и XVII столетий стояла очень высоко.

По мнению Терещенко, «из шахматной игры образовалась игра в шашка», «последнею занимаются ныне более, нежели первою», добавляет он. Ссылаясь на Герберштейна, он говорят, что «шашки были любимым занятием наших предков, в самое еще давнее время».

Продолжение следует



Сергей Аверкиев