Мечеть «Аль-Марджани»: как казанский архиерей вставлял магометанам палки в колеса

Удивительная история «Первого соборного» мусульманского храма столицы Татарстана. Часть 2-я

В дни, когда мусульмане Татарстана постятся в священный месяц Рамазан, уместно вспомнить, как в Казани появились мечети после взятия города Иваном Грозным. Самым первым каменным «домом Аллаха» была мечеть «Аль-Марджани». История появления этого мусульманского храма довольно любопытна. «Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги «Исторические мечети Казани» татарстанских историков Радика Салихова и Рамиля Хайрутдинова (см. ч. 1).

На протяжении XVII века — в начале XVIII Старо-Татарская слобода постепенно разрастается вдоль юго-западного берега озера Кабан. За время, прошедшее с указа Федора Иоанновича, в слободе вновь возводятся мусульманские храмы. Сохранилось описание одного из них, составленное Иоганном Георгом Гмелиным (1709—1755), немцем по происхождению, известным российским натуралистом, академиком Петербургской Академии наук (1727—1748). В 1733—1743 годах ученый путешествовал по Западной и Восточной Сибири и посетил в самом начале путешествия Казань.

«Девятого января, — пишет И.Г. Гмелин, — мы пошли после обеда, в 1 час, в татарскую мечеть. Их в Татарской слободе, которая отделена от города и расположена вблизи озера Булак, четыре. Мечеть, которую мы видим и архитектура которой совпадает с обычными здешними мечетями, была четырехугольным деревянным зданием, на котором была башня с галереей без колоколов и крестов. Она стоит в ряду с другими домами, однако с обеих сторон ее есть свободное пространство. Поднимаются на нее со стороны улицы по лестнице в четыре-пять ступеней и потом проходят через маленькую дверь в небольшую комнату, которую можно назвать прихожей. Если войдет татарин, то он снимает обувь и идет в противоположную дверь, равную по размерам входной... Вошли в четырехугольную со многими окнами и умеренным освещением. Справа от двери была печь, от которой комната получала тепло и уют. Комната держится на четырех колоннах, которые поставлены вдоль попарно. Выше двери находится специальный балкон, где стоят певцы, а напротив двери, в середине противоположной стены, было оставлено место, где стоял мулла... Слева от него, напротив печи, была освещенная стойка, на которую вело несколько ступеней. И на этой стойке была подставка для священных книг. Над этим местом в стене было окно не в ряду других, которое освещало эту стойку. Пол мечети покрыт коврами (tapeten), насколько позволяли колонны».

Сохранилось описание одной из них, составленное Иоганном Георгом Гмелиным. Фото wikipedia.org

В 1731 году для реализации указов 1713, 1720-х годов о «Крещении иноверцев» была создана «Особая комиссия для крещения мусульман и других инородцев», которая в 1740 году была преобразована в «Контору новокрещенских дел». Действия чиновников, прежде всего яростного фанатика христианизации татар казанского миссионера Луки Конашевича, вызывали резкое неприятие населения края, так как они проводились мерами грубейшего и открытого насилия. За короткий срок в губернии было насильно крещено более 100 тысяч иноверцев, причем татар-мусульман сгоняли с родных мест, оставляя лишь татар, принявших православную веру.

В 1742 и 1749 годах в Казани произошли большие пожары, в результате которых пострадал почти весь город и выгорела Старая Татарская слобода. Эти пожары послужили поводом для обвинения татар в предумышленных поджогах. Лука Конашевич предпринял крупномасштабные репрессивные меры по отношению к мусульманам, добившись, под предлогом борьбы с исламом, указа об уничтожении мечетей.

Сенатский указ 19 ноября 1742 года «О недопущении в Казанской губернии строить мечети и о разведывании губернаторам, и воеводам о обращенных в магометанский закон» потребовал от властей сломать все выстроенные за прошедшие со времени царствования Федора Иоанновича мусульманские храмы «и впредь строить отнюдь не допускать». Более того, губернским канцеляриям совместно с епархиальными служителями предписывалось собрать сведения обо всех мечетях и, подробно описав их, представить в Сенат соображения «должно ль им впредь быть или кои разломать, или без разломки для неминуемой жителей татарских законной нужды оставить надлежит».

Учитывая значение Старо-Татарской слободы и служилый статус казанских слободских татар, Сенат предоставил им право на строительство в Казани «в татарской слободе, для татар магометанского закона» новых храмов. Фото Максима Платонова

В результате губернские власти получили своеобразную индульгенцию для начала невиданной в истории края кампании — по закрытию мусульманских храмов. Широко известен факт разорения к 1744 году 418 из 536 мечетей края, в числе которых — «об одних объявлено, что построены еще до взятья под российское владение Казани, а другие назад тому лет от 200 и ниже». Произвол властей вызвал массовые протесты татарского населения. В июне 1744 года Правительствующий Сенат на общем заседании со Святейшим Синодом, рассмотрев прошения выборных служилых и ясачных татар Казанского, Свияжского и Симбирского уездов Казанской губернии о даче им разрешения на построение сломанных татарских мечетей, вынужден был признать, что «ежели у них, татар, все мечети их сломать, то из того не иное что последовать может, токмо одно им, татарам, в их законе оскорбление, и от того б не могло до разглашения дойти в такия места, где между магометанами в других государствах живут люди веры греческого исповедания и построены Божия церкви, и не произошло бы какого тем церквам утеснения; к тому же живущие в России татары магометанского закона приводятся к присяге по их законам в их мечетях».

Приняв во внимание все негативные последствия этой кампании, Сенат разрешил строительство новых мечетей, однако ограничил возведение храмов жесткими условиями — установлением строго определенного количества мусульманских храмов, наличием в местах отдельного проживания татар не менее 200 душ мужского пола. Строительство мечетей по-прежнему запрещалось в местах совместного проживания татар с русскими и новокрещенными. Не сломанные к моменту издания указа в таких селениях храмы подлежали уничтожению.

Учитывая значение Старо-Татарской слободы и служилый статус казанских слободских татар, Сенат предоставил им право на строительство в Казани «в татарской слободе, для татар магометанского закона» новых храмов, но разрешил им построить, «ежели все сломаны, только две мечети». В присланном в Казанскую губернскую канцелярию сенатском указе повелевалось: «назначенные в 744 году по общему Правительствующего Сената и Святейшего Синода определению две мечети татарам построить дозволить, токмо от тех церквей и от русских и новокрещенных жилищ во отдалении и по конец их татарской слободы в поле».

Карта Казани 1750 года. Фото etomesto.ru

В пожаре 1749 года половина слободы вновь выгорела. В огне погибла одна из двух слободских мечетей. Казанский архиерей Лука Конашевич вновь предпринял активные действия по вытеснению мусульманского населения с территории их проживания. В 1767 году в челобитной служилого татарина Старо-Татарской слободы Исая Измайлова говорилось: «Гонение, которое на них производилось с духовной стороны от Казанского тогдашняго преосвященнаго, до того дошло, что он не только запретил им на погоревших местах производить строение, но, описав те их места, застроил на оных деревянную греческаго исповедания церковь и населил на тех местах русских людей, желая их совсем на веки выгнать вон из этой слободы, что и действительно учинено, так что погоревшие той слободы половина жителей переселилась вновь на отведенном им другом месте особою слободою, называемую ныне Новою, и ныне те татары живут уже в двух слободах».

Действительно, несмотря на все обращения слободских татар к императрице Елизавете с челобитными с просьбами о защите, указом Сената от 8 августа 1750 года на земли Татарской слободы были переведены 30 дворов крестьян Спасского монастыря из деревни Поповки, а на земли поповских крестьян было переселено более сотни дворов татар, всего до 800 человек. Текст указа гласил: «Землю оной деревни, дворовую и пахотную, с имеющимся при том малым озерком, для поселения и строения мечети отдать им, татарам, понеже, кроме той земли, другой при Казани не имеется; а этим указом повелено будет ту землю для поселения им отдать, чтоб к поселению и переноске из Казани их строений повелено было, за наступившей осенью, а потом зимнем временем, дать время предбудущего 1751 года до августа месяца, дабы они могли постройкою и заготовлением лесов исправиться». Так, на землях Поповки на бугре, окруженном болотами, была образована Ново-Татарская слобода.

23 сентября 1759 года Сенат рассмотрел челобитную переводчика Алкина, служилых татар и мурз д. Поповки с просьбой о разрешении построить в деревне новую, вторую по счету мечеть. Сенаторы, приняв во внимание, что в Поповке, состоявшей из 128 дворов, проживало более 800 душ мужского пола татар «и что как в ней, так и вблизи оной св. церквей и русских жительств не находится», постановили: «в построении в означенной деревне Поповке для моления их татар другой мечети казанской губернской канцелярии дать дозволение».

Продолжение следует