Рынок труда Татарстана замер в ожидании «светлого будущего»

Строители вышли на площадки на свой страх и риск, а менеджеры туркомпаний уже ищут новую работу

Фото: Максим Платонов

Четвертая неделя карантина внесла свои коррективы в трудовую занятость россиян. Жители Казани не исключение. Как замечают эксперты, активность тех, кто ищет новую работу, снизилась в ожидании лучших времен. Однако, сотрудники наиболее пострадавших отраслей уже массово ищут новую работу. О том, что происходило с рынком труда в апреле, попыталось выяснить «Реальное время».

«Такое ощущение, что рынок замер»

В сервисе SuperJob «Реальному времени» сообщили, что в целом с начала карантина активность соискателей скорее снизилась. Те, у кого есть работа, даже если ранее и присматривались к возможности ее сменить, сейчас пока не настроены этого делать. Как говорится, в ожидании лучших времен.

Директор казанской рекрутинговой компании Express (входит в федеральную рекрутинговую ассоциацию) Наталия Хисматуллина также подтверждает, что количество соискателей практически не увеличилось.

«Что касается смены работы и в целом смены сферы деятельности, возникает такое ощущение, что рынок замер. Соискатели сидят, боясь двинуться в какую-либо сторону, — говорит эксперт. — То есть мы не наблюдаем вал кандидатов, которые хотят трудоустроиться». Хисматуллина предполагает, что это в том числе связано с тем, что людям на самоизоляции достаточно сложно сориентироваться. Кроме того, они ждут, каким будет дальнейшее развитие событий.

Более 33 тысяч казанцев обновили или создали резюме

Впрочем, Казань на этом фоне выглядит неким исключением. Жители нашего города, комментирует руководитель пресс-службы «HeadHunter Поволжье» Александра Севостьянова, проявляют достаточно высокую активность: с начала апреля она выросла в 1,5 раза по сравнению с февралем,

Так, по данным сайта по поиску работы и сотрудников hh.ru в этом месяце в столице Татарстана обновили или создали резюме более 33 тысяч человек. Для одних скорейшее трудоустройство — приоритетная задача, другие отслеживают появляющиеся предложения на рынке труда с тем, чтобы перейти на более привлекательное для себя место работы, говорит Севостьянова.

Что же происходит за пределами квартир россиян? Наталия Хисматуллина отмечает, что новых проектов не наблюдаются. Порядка 90 процентов тех проектов, что были в работе, сейчас заморожены, подбор кадров на них не ведется. Наоборот, идет сокращение персонала из-за закрытия каких-то направлений. В том числе тех, которые ранее планировалось расширять.

«Во-первых, работодатели вынуждены сокращать бизнесы. Мы это видим у большей их части. Некий их процент оптимизируется. А кто-то занял выжидательную позицию, потому что не знает, сколько продлится текущая ситуация и что будет дальше», — констатирует она.

Количество вакансий сократилось до 40 процентов

Как известно, из всех правил есть исключения. Вот и в этом случае у кого-то ситуация такова, что они вынуждены искать работу, несмотря на пандемию и связанный с этим кризис. Так, по данным SuperJob, активизировались соискатели из наиболее пострадавших отраслей, потому что массово остались без дохода.

Больше всего выросло количество тех, кто активно ищет работу, в таких отраслях как дизайн (+21%), культура и развлечения (+13%), туризм (+9%). В HeadHunter также отмечают, что одними из первых пострадали сфера туризма, индустрия красоты, фитнеса, гостинично-ресторанный бизнес, организации мероприятий.

Высвободившиеся здесь специалисты пока что рассматривают работу по своей специальности. Однако, сделать это, судя по всему, будет непросто: имеет место естественное сокращение количества вакансий именно в этих сферах. Причем, от 20 до 40 процентов.

Одними из первых пострадали сфера туризма, индустрия красоты, фитнеса, гостинично-ресторанный бизнес, организации мероприятий. Фото Максима Платонова

«Мы работаем. Сейчас многие работают. Понятно, что они за это деньги получают. У нас же это просто нулевые по доходности месяцы. Просто ноль-ноль-ноль», — говорит гендиректор казанского турагентства «Альбатрос» Елена Гафиятова.

Она предполагает, что так продолжаться может еще долго: «Весь мир стоит». Гафиятова признается, что за 18 лет работы в туризме видит подобный коллапс впервые: деятельность турагентств почти полностью остановлена. Что касается направлений, Италия, по ее словам, никого особенно сильно не интересовала, поэтому не настолько, чтобы прямо «ужасно, если ее не откроют». Другое дело Турция. Елена говорит, что больше всего люди ждут открытия именно ее. Как известно, именно в эту страну в основном обычно и бронируют туры на лето.

Пока же операторы предлагают перенос туров. «Апрельские перенесли на май. По июньским пока тишина. Но, я думаю, что и в июне никто никуда не полетит: тоже нужно будет переносить», — полагает собеседница нашего издания.

В целом тем, кто не отправился на отдых в апреле — мае, туры по той же цене могут скорректировать на август — октябрь: «Или даже перекинуть на следующий год». Оно и понятно: лучше отсрочить исполнение обязательств, нежели возвращать деньги за неиспользованную турпоездку. Да турператорам и не с чего их возвращать, они тоже стоят на месте. А если все пойдут на аннуляцию туров, скорее всего, игроки этого рынка не выживут.

В целом тем, кто не отправился на отдых в апреле — мае, туры по той же цене могут скорректировать на август — октябрь. Фото Максима Платонова

Туристы, как замечает глава турфирмы, разные: «Некоторые не вполне адекватно относятся к тому, что туры переносят: как это, что такое?!» В то же время есть такие агентства, в которых просто не берут трубку. Гендиректор «Альбатроса» считает, что «этого нельзя делать в принципе: на том конце провода твои же туристы». «Мне звонят почти каждый день. Ничего страшного. Просто теперь мы говорим уже не только о туризме», — замечает она.

Гафиятова говорит, что, вероятно, как и многие, сейчас не может закрыться, даже если захочет: туры забронированы до октября.

Она предполагает, что очень много турагентств закроется: «Особенно, молоденьких, кто только-только пооткрывался, потому что у них еще нет запаса прочности». Многие сотрудники турфирм уже поменяли место работы: «уходят просто туда, куда можно». Вот и у нее самой уволились два менеджера. Одна из них, к примеру, устроилась на Казанский медико-инструментальный завод. Те же турагентства, что останутся, оптимизируют штат: «Директора-то, может быть, и останутся, а менеджеров всех уволят. С чего им платить при нулевой выручке?»

«Деваться некуда: все возобновили стройки».

В пресс-службе также SuperJob констатируют, что выросло количество вакансий в таких сферах, как безопасность и службы охраны (+173%) — предприятия и организации, пусть и простаивающие, нужно кому-то охранять.

А у строителей и проектантов сейчас высокий сезон. Видимо, в том числе поэтому в сравнении с прошлогодним апрелем эти отрасли все-равно показывают прирост на 55 процентов, транспорт и логистика «подросли» меньше, чем на треть (+28 %).

«Почему люди требуются? Потому что мы худо-бедно простояли неделю с лишним. Надо нагонять упущенное, поскольку у нас есть обязательства перед дольщиками», — заметил «Реальному времени» гендиректор казанской строительной компании «Бриз» Андрей Беляков.

Он говорит, что в ФЗ-214 (закон о долевом участии в строительстве) нет отсылки на коронавирус как уважительную причину: «Ни на что нет. Ты обязан выдержать сроки стройки, в противном случае штрафные санкции. Их, к сожалению, никто не отменил».

И у всех участников строительного рынка ситуация приблизительно одинаковая. Когда был жесткий запрет, все приостановили работу. Когда же разрешили продолжить строительство на усмотрение руководства строительных фирм, «деваться некуда: все возобновили стройки».

По словам Белякова, у их компании в работе много объектов. Например, «Бриз» строит поселок на 10 домов в Куюках.

Владелец и руководитель казанской проектировочной компании «Акведук» Асия Губайдуллина рассказала «Реальному времени», что о приостановке или отказе от каких-либо проектов речи пока не идет. Они продолжают работу по ранее заключенным договорам, ведут надзор строительства. Более того, в эти дни даже получили новый заказ на проектирование жилого комплекса. «Все верно: сейчас высокий сезон. Строители трудятся, и мы стремимся. Совершенно не хочется останавливаться, но не все зависит от нас», — говорит она.

Про строителей, напоминает Губайдуллина, говорят, что это некий локомотив: один специалист из стройотрасли обеспечивает работой семерых из других сфер. А проектировщики идут впереди них. «Инвестор, задумав строительство, сначала заказывает проект. Мы должны обеспечить фронт работ огромному количеству людей. И нам в глобальном смысле останавливаться никак нельзя», — подчеркивает владелица «Акведука».

Губайдуллина говорит, что они как могут приспосабливаются к существующему режиму работы: «У нас есть некое преимущество в плане того, что мы можем создать рабочие места удаленно, сохраняя санитарные требования». Те же проектировщики могут работать на дому. Мониторят и регулируют этот процесс руководители проектов.

Средняя зарплата в медотрасли выросла в два раза

Отдельно эксперты отмечают медицину. Здесь, по их словам, наблюдается прирост активности и среди соискателей (+14%), и среди работодателей (+128%). Причем с очень значительным перевесом. Как известно, люди этой профессии находятся на переднем крае борьбы с пандемией. Как следствие, средняя зарплата в медицинской отрасли выросла в два раза.

Впрочем, директор клиники «МЕДЕЛ», член общественного совета Минздрава РТ Ленар Салахутдинов говорит, что медицина — такая же пострадавшая отрасль как и все. Гораздо больше специалистов понадобилось в связи с пандемией бюджетным медучреждениям, частные же клиники не хотят рисковать здоровьем своих сотрудников.



По словам Салахутдинова, пострадали медработники всех специальностей, потому что в любом случае даже если какие-то медучреждения сейчас и работают или же врачи принимают, поток населения стал значительно меньше. Во-первых, по причине того, что люди боятся выходить из дома, во-вторых, у них нет такой высокой платежеспособности как раньше.

Он считает «просто неимоверным парадоксом» то, что дали разрешение на работу парикмахерских. Из всех отраслей деятельности в России наибольшую биологическую безопасность и чистоту могут предоставить только медучреждения — ни парикмахерские, ни салоны красоты, ни рестораны, ни магазины. Но при всем при этом медучреждения официально не имеют права оказывать все услуги: только неотложные манипуляции и операции.

По данным hh, необычная ситуация наблюдается также в госсекторе и транспортно-логистической сфере — здесь количество вакансий заметно выросло. В SuperJob отмечают, что на государственную службу выросли и спрос (+2%), и предложение (+108%). Видимо, привлекает хотя и небольшой, но гарантированный доход. Речь идет в большинстве случаев о младших специалистах и специалистах по работе с населением.

Всплеск спроса со стороны работодателей наблюдается на курьеров, водителей, упаковщиков. Что вполне понятно: ряд компаний перестраивал работу и организовывал сервисы доставки.