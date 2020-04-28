Казанская скорая: армейский режим, рост вызовов на бытовое насилие и защита врачей от заражений

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Врачи неотложки — бойцы авангарда в войне с коронавирусной инфекции во всем мире. Эта профессия именно сегодня важна как никогда. Корреспонденты «Реального времени» отправились на станцию казанской скорой и посмотрели, как там идет работа в условиях пандемии, и проверили, хватает ли врачам средств защиты.

«На все 20 минут, как в армии»

«Не скажу, что это легко, но мне очень нравится», — говорит о своей работе врач скорой помощи Казани Римма Рамазанова. Один из главных плюсов профессии для нее — постоянное расширение кругозора: даже после 15 лет работы в экстренной службе ей все равно периодически приходится сталкиваться с интересными случаями, заставляющими поднимать профессиональную литературу или советоваться с коллегами.

Очередной «интересный случай» нашей собеседнице (да и всему остальному миру) в конце прошлого года предоставила пандемия коронавируса, из-за чего медики были вынуждены быстро адаптироваться к новой реальности. И без того непростые смены врачей скорой помощи дополнились новыми требованиями и, конечно, новыми тревогами. Но обо всем по порядку.

— Если описывать хронологию, то мы приезжаем на станцию чуть заранее, чтобы одеться, получить медикаменты, а теперь еще и заполнить температурный журнал, перечислить имеющиеся жалобы и пройти проверку, — рассказывает Римма Робертовна. — В семь утра начинается смена, ждем вызова и выезжаем. Два раза в день мы заезжаем пообедать и поужинать: на все 20 минут, как в армии. Если много не разговаривать, то все успеваем. Ночью, часа в три, можем заехать на станцию, поспать час, а затем — снова по вызовам. В целом одна смена длится 24 часа. Можно брать и меньше — по 12 часов, но мне так не очень удобно.

«Нам, конечно, сейчас дают вызовы ОРВИ, но диспетчеры заранее уточняют, был ли у пациента контакт с зараженными, выезжал ли он куда-то. То есть ты примерно знаешь, к какому больному ты едешь», — рассказывает Рамазанова

«Заразиться боюсь, все может быть»

Привычный режим работы, по словам собеседницы нашего издания, изменился 23 февраля, когда спецбортом МЧС в Казань доставили восьмерых россиян (у нескольких был диагностирован коронавирус) с туристического судна Diamond Princess. Сотрудникам скорой оперативно провели обучение: рассказали о COVID-19, показали, как обращаться с биобоксами и правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты.

— Нам, конечно, сейчас дают вызовы ОРВИ, но диспетчеры заранее уточняют, был ли у пациента контакт с зараженными, выезжал ли он куда-то. То есть ты примерно знаешь, к какому больному ты едешь. Если возникают подозрения, то надеваешь костюм и отправляешься в нем. Мне самой приходилось надевать специальный костюм только один раз — в самом начале, а потом уже нет, поскольку правила изменились, — рассказывает Рамазанова.



Как поясняет главный врач Станции скорой медицинской помощи Казани Фарид Галяутдинов, для работы с COVID+ пациентами или с подозрением на этот диагноз были выделены отдельные бригады. Вначале их было шесть и распределены они были по разным филиалам. Сейчас по этому направлению работает только один филиал — восьмой, а другие обслуживают вызовы, не связанные с COVID-19.



— К сожалению, как бы внимательно мы ни принимали вызовы еще на этапе диспетчеров, все равно можно что-то упустить — невозможно на 100 процентов знать, что вы не нарветесь на COVID-положительного пациента, — сетует Фарид Галяутдинов. — Мы не ездим на все вызовы экипированными. В СИЗах мы ездим на уже подтвержденные или подозрительные случаи. Можно случайно нарваться, и такое случается, но мы сразу берем наших сотрудников под наблюдение, отправляем их на изоляцию. Замечу, что за 2 месяца работы в таком режиме ни одного заболевшего среди наших медиков нет.

«К сожалению, как бы внимательно мы ни принимали вызовы еще на этапе диспетчеров, все равно можно что-то упустить — невозможно на 100 процентов знать, что вы не нарветесь на COVID-положительного пациента», — сетует Фарид Галяутдинов

«Заразиться боюсь, все может быть», — признает Римма Робертовна. Обезопасить себя ей помогает стандартный набор: перчатки, маска и антисептик, Причем пользуется она ими не только на работе, но и в обычной жизни: к примеру, отправляясь в магазин за продуктами. «Не скажу, что я бесстрашная. Здравый смысл должен присутствовать», — улыбается, протирая руки антисептиком, наша собеседница.

«За сутки поступает примерно тысяча вызовов»

Отправляясь на станцию скорой помощи, мы ожидали столкнуться с дикой суетой и бригадами, стремительно срывающимися на вызовы, однако на месте у нас начало складывается ощущение, будто никакой пандемии не существует.

— Паники нет. Я очень благодарен своему коллективу за такой подход к работе, — комментирует происходящее Фарид Галяутдинов. — В целом не скажу, что мы видим какие-то тектонические изменения в режиме работы. Был определенный период в самом начале, когда вызовов стало больше, но, на мой взгляд, это было связано с сезонным ОРВИ, гриппом. Сейчас за сутки вызовов поступает в пределах тысячи. Если сравнивать текущий период с прошлыми годами, то нагрузка примерно одинаковая, может быть, немного ниже.

Видимо, казанцы в эти дни стараются лишний раз не отвлекать врачей скорой помощи на легкие болячки. Но главврач казанской скорой предполагает, что это может быть связано не с этим, а с введением режима самоизоляции: стало меньше ДТП, производственных и других травм, а также происшествий в общественных местах. При этом отмечается параллельный рост вызовов другого характера: домашнее насилие, суициды, алкогольные отравления. Также нагрузка начала немного возрастать из-за того, что со временем люди стали чаще покидать места самоизоляции.

«Не скажу, что они у нас тысячами лежат, но бригады оснащены средствами защиты», — заверил нас главврач

«Пока у нас в Татарстане все очень неплохо»

Вопрос, тревожащий не только медиков, работающих на передовой, но и рядовых граждан — это нехватка средств индивидуальной защиты. По всей видимости, посылки из Китая и усилия татарстанских предприятий все же приносят реальные плоды и, по крайне мере, на скорой масок хватает всем.

— Не было таких дней, чтобы скорая помощь у нас сидела без СИЗов. В сутки в расход идет 50—60 костюмов, ведется ежедневный мониторинг, но в запасе у нас меньше 300—400 никогда не оставалось. Через 2—3 дня запасы пополняются: халатами, шапочками, масками, специальными костюмами, респираторами. Не скажу, что они у нас тысячами лежат, но бригады оснащены средствами защиты, — заверил нас главврач.

При этом Римма Рамазанова припоминает короткий период, когда медикам выдавали только одну маску в день. «Поначалу проблем вообще не было, потом настал период где-то в неделю, когда запасы новые не подоспели, но потом все исправилось», — рассказала наша собеседница. А один из сотрудников станции, пожелавший остаться неназванным, посетовал на то, что водителям вообще не выдают маски, хотя им приходится контактировать с больными, помогая бригаде загружать пациентов в реанимобили.



Рамазанова, как и ее коллеги, старается читать все последние новости о коронавирусе и следить за ситуацией в других регионах. «Я считаю, что пока у нас в Татарстане все очень неплохо. Мы пока молодцы», — отвечает на наш последний вопрос Римма Робертовна и, спешно попрощавшись, срывается на очередной вызов.

1 / 27 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов