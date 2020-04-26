«Лишь небольшой процент современных детей способен прочесть «Войну и мир». К взрослым это тоже относится»
Что читать детям и вместе с детьми в режиме самоизоляции
«Время карантина — это и шанс, наконец, побыть вместе и, возможно, сделать отношения глубже. Хорошо подобранная книга может оказаться здесь хорошим подспорьем, дать возможность поговорить о важном. И отвлечься от насущных проблем — как детям, так и взрослым», — рассуждает в колонке, написанной для «Реального времени», филолог и основатель детской книжной студии Екатерина Габер.
Уникальное время для родителей и детей
В 2015 году известный петербургский психолог Катерина Мурашова провела небольшое, не претендующее на научность исследование, в результате которого выяснилось, что в среднем родители разговаривают со своими детьми 12 минут в день. Эта цифра выглядит невероятной, но для родителей, которые работают целый день, может оказаться вполне правдоподобной.
И сейчас, во время карантина, родители с детьми оказались в уникальной ситуации. Разумеется, она вызывает стресс. Онлайн-уроки, отсутствие привычной занятости кружками и дополнительными занятиями — это сложно и для родителей, и для детей. Но время карантина — это и шанс, наконец, побыть вместе и, возможно, сделать отношения глубже. Хорошо подобранная книга может оказаться здесь хорошим подспорьем, дать возможность поговорить о важном. И отвлечься от насущных проблем — как детям, так и взрослым.
Способность концентрироваться принципиально изменилась. Моя мама преподает литературу в школе и говорит, что лишь небольшой процент современных детей способен прочесть «Войну и мир»
Посоветовать любимую книгу
Зачастую родителям важно поделиться со своими детьми теми книгами, которыми зачитывались в детстве они сами. Это очень понятное желание, но тут важно быть готовым к тому, что книга ребенку может не понравиться. Помню, как мой папа очень советовал мне почитать Жюля Верна, но я уже не смогла — то, что казалось захватывающим ему, оказалось неинтересным для меня.
Надо понимать, что современные дети читают по-другому. Им все сложнее читать большие тексты. Способность концентрироваться принципиально изменилась. Моя мама преподает литературу в школе и говорит, что лишь небольшой процент современных детей способен прочесть «Войну и мир». Ко взрослым это, кстати, тоже относится. Время ускорилось. Клиповое сознание, о котором часто говорят, присуще всем, кто привык заходить в соцсети чаще, чем раз в день.
Поэтому мне кажется таким важным познакомить сегодняшних детей именно с современной детской литературой.
Советы по возрастам
Нужно пробовать читать с детьми разные книжки, универсальных рекомендаций тут быть не может — я не доверяю спискам литературы. Поделюсь своими личными предпочтениями.
Маленьким детям (3—4 года) нужен не столько текст, сколько иллюстрации. Такие книжки можно найти у издательств «Поляндрия», «Самокат», «Белая ворона» и совсем нового издательства «Лес рук».
Детям постарше (5—8 лет) я бы посоветовала почитать шведского писателя Ульфа Старка. Рекомендую также обратить внимание на книги издательства «Пешком в историю», которое издает хорошие научно-популярные книжки для детей. В этой возрастной категории много хороших книг также у издательств «Самокат», «Розовый жираф», «Манн, Иванов и Фербер» и, опять же, «Лес рук».
«Вафельное сердце» и «Тоня Глиммердал» Марии Парр, на мой взгляд, уже стали классикой
Для 9—11 лет: на меня произвел большое впечатление «Пакс» Сары Пенникапер (издательство «Самокат»). «Вафельное сердце» и «Тоня Глиммердал» Марии Парр, на мой взгляд, уже стали классикой. Мне очень нравятся книги молодой британской писательницы Сильвии Бишоп «Девочка, которая не умела читать», «Эрика и слон». У издательства «Пешком в историю» я люблю книгу «Фантастические животные» о самых удивительных животных, которые когда-либо существовали.
Если вам нравятся комиксы и графические романы, ищите книги издательства «Бумкнига».
После 11 лет дети обычно сами выбирают книги для чтения. Но если вы хотите что-то посоветовать или подарить подростку, то я рекомендую обратить внимание на книги Мари Од-Мюрай. Она часто пишет о взрослении, то есть именно о том, что актуально и важно детям в этом возрасте.
Вообще, я рекомендую отталкиваться во время поиска не столько от имен авторов, сколько от издательств, которые традиционно выбирают и издают хорошие книги. Тем более что во время карантина почти везде скидки.
Есть также книги, которые можно читать в семейном кругу, чтобы просто посмеяться и скрасить вечер. Мы с родителями, например, любили читать Джеймса Хэрриота «Записки сельского ветеринара».
Именно с такой идеей я основала проект «Читать и не скучать». Я отбираю самые интересные новинки для каждого возраста и пишу для каждой книги путеводитель с вопросами, которые родители и дети могут обсуждать во время и после чтения.
Есть также книги, которые можно читать в семейном кругу, чтобы просто посмеяться и скрасить вечер. Мы с родителями, например, любили читать Джеймса Хэрриота
Особенности современной детской литературы
Достоинство современной литературы, как ни тривиально это звучит, в том, что она созвучна современному ребенку. Мне 30 лет, и темы, которые сегодня поднимаются в книгах, не звучали в книгах моего детства. Некоторые темы, например школьной травли, смерти, советских репрессий, отношений с родителями, отношение к детям с особенностями развития, — это новые темы для детей в России. Я рада, что сейчас у детей есть возможность читать об этом. Сейчас писатели говорят с детьми смелее, и мне кажется, что это важно. Ведь дети живут не в изолированном беспроблемном мире. Мир меняется, и это находит свое отражение в детской литературе. Можно попытаться защитить своего ребенка от спорных, на взгляд некоторых родителей, тем, но в таком случае надо быть готовым к тому, что эти сложные темы он будет обсуждать не с вами, а с кем-то другим.
Как заинтересовать ребенка чтением
Родители часто спрашивают, как привить детям любовь к книге. Моя ученица недавно рассказала мне, что начала читать «1984» Оруэлла. На вопрос «почему?» я услышала неожиданный ответ: оказывается, у нее, наконец, появилось время.
В обычное время дети очень перегружены дополнительными занятиями. Поэтому не надо говорить своим детям: «Обязательно прочитай пять страниц в день. Пока не прочитаешь, не пойдешь гулять, не сядешь за компьютер и так далее». Это не работает. Главное, чтобы дома было много разных хороших книг, а у ребенка — свободное от других занятий время, чтобы их почитать. Однажды ему самому захочется открыть одну из них.
Дети часто повторяют за родителями, поэтому если ребенок видит с книжкой вас, больше шансов, что он захочет почитать сам. Конечно, хорошее кино тоже можно смотреть вместе и обсуждать. Но все-таки книги нельзя заменить. Во-первых, они развивают воображение, потому что визуальный ряд нужно достраивать самому. Во-вторых, литература развивает эмпатию, способность сопереживать, когда читатель соотносит себя с героями. Ребенок узнает, как еще бывает. Например, в издательстве «Самокат» недавно вышла книга «Встречи по средам, или Тетя Гульда говорит «Бежим» Сильвии Хайнляйн — книга о девочке и ее тете, живущей в психоневрологическом интернате. Ребенок 11—12 лет, скорее всего, не имеет такого опыта, но из этой книги он может узнать о новой ситуации. И на примере этой книжки мы можем поговорить с ним о том, что люди бывают разные, это расширяет сознание и опыт.
Его книжка «Школьные страдания» про то, как выглядит мир глазами двоечника. А его книга про детское чтение называется «Как роман», и в ней он предлагает десять правил, которые стоит держать в голове родителям
На тему детского чтения и воспитания детей вообще я могу посоветовать книги французского писателя Даниэля Пеннака. Он сам был двоечником в школе, но ему повезло встретить учителя, который смог его вытащить. И благодаря которому он сам стал учителем. Его книжка «Школьные страдания» про то, как выглядит мир глазами двоечника. А его книга про детское чтение называется «Как роман», и в ней он предлагает десять правил, которые стоит держать в голове родителям, переживающим о том, чтобы их ребенок читал:
- Право не читать. Нужно заинтересовать ребенка книгой, а не заставлять его.
- Право перескакивать.
- Право не дочитывать.
- Право перечитывать.
- Право читать, что попало. Исключив лишь опасные книги, родитель должен позволить ребенку самому выбирать книги для домашнего чтения.
- Право на боваризм (от романа «Мадам Бовари»). Нужно дать право ребенку иметь свои идеалы и своих любимых героев.
- Право читать, где попало (даже в метро, в кровати, в автобусе и за едой).
- Право читать вслух.
- Право втыкаться. То есть начинать читать книгу с любого места.
- Право молчать о прочитанном.
Подводя итог, скажу, что я за свободу детского чтения, и роль родителей вижу в том, чтобы интересные хорошие книги могли оказаться у ребенка под рукой. Чтобы он мог дотянуться и открыть книжку. Может быть, не дочитать, может быть, даже не начать читать. И чтобы ему было с кем обсудить все прочитанное и непрочитанное. Это потребует от родителей времени, усилий и внимания. Но если мы вспомним про 12 минут, которые в среднем родители уделяют своим детям, то это может нас вдохновить на позитивные изменения.
Справка
Екатерина Габер — филолог, организатор детской книжной студии в Москве, сооснователь сервиса по подписке на детские книги «Читать и не скучать».
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