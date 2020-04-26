«Лишь небольшой процент современных детей способен прочесть «Войну и мир». К взрослым это тоже относится»

Что читать детям и вместе с детьми в режиме самоизоляции

«Время карантина — это и шанс, наконец, побыть вместе и, возможно, сделать отношения глубже. Хорошо подобранная книга может оказаться здесь хорошим подспорьем, дать возможность поговорить о важном. И отвлечься от насущных проблем — как детям, так и взрослым», — рассуждает в колонке, написанной для «Реального времени», филолог и основатель детской книжной студии Екатерина Габер.

Уникальное время для родителей и детей



В 2015 году известный петербургский психолог Катерина Мурашова провела небольшое, не претендующее на научность исследование, в результате которого выяснилось, что в среднем родители разговаривают со своими детьми 12 минут в день. Эта цифра выглядит невероятной, но для родителей, которые работают целый день, может оказаться вполне правдоподобной.

И сейчас, во время карантина, родители с детьми оказались в уникальной ситуации. Разумеется, она вызывает стресс. Онлайн-уроки, отсутствие привычной занятости кружками и дополнительными занятиями — это сложно и для родителей, и для детей. Но время карантина — это и шанс, наконец, побыть вместе и, возможно, сделать отношения глубже. Хорошо подобранная книга может оказаться здесь хорошим подспорьем, дать возможность поговорить о важном. И отвлечься от насущных проблем — как детям, так и взрослым.

Фото mimi-gallery.ru

Способность концентрироваться принципиально изменилась. Моя мама преподает литературу в школе и говорит, что лишь небольшой процент современных детей способен прочесть «Войну и мир»

Посоветовать любимую книгу

Зачастую родителям важно поделиться со своими детьми теми книгами, которыми зачитывались в детстве они сами. Это очень понятное желание, но тут важно быть готовым к тому, что книга ребенку может не понравиться. Помню, как мой папа очень советовал мне почитать Жюля Верна, но я уже не смогла — то, что казалось захватывающим ему, оказалось неинтересным для меня.

Надо понимать, что современные дети читают по-другому. Им все сложнее читать большие тексты. Способность концентрироваться принципиально изменилась. Моя мама преподает литературу в школе и говорит, что лишь небольшой процент современных детей способен прочесть «Войну и мир». Ко взрослым это, кстати, тоже относится. Время ускорилось. Клиповое сознание, о котором часто говорят, присуще всем, кто привык заходить в соцсети чаще, чем раз в день.

Поэтому мне кажется таким важным познакомить сегодняшних детей именно с современной детской литературой.

Советы по возрастам

Нужно пробовать читать с детьми разные книжки, универсальных рекомендаций тут быть не может — я не доверяю спискам литературы. Поделюсь своими личными предпочтениями.

Маленьким детям (3—4 года) нужен не столько текст, сколько иллюстрации. Такие книжки можно найти у издательств «Поляндрия», «Самокат», «Белая ворона» и совсем нового издательства «Лес рук».

Детям постарше (5—8 лет) я бы посоветовала почитать шведского писателя Ульфа Старка. Рекомендую также обратить внимание на книги издательства «Пешком в историю», которое издает хорошие научно-популярные книжки для детей. В этой возрастной категории много хороших книг также у издательств «Самокат», «Розовый жираф», «Манн, Иванов и Фербер» и, опять же, «Лес рук».

Фото domovnitsa.ru

«Вафельное сердце» и «Тоня Глиммердал» Марии Парр, на мой взгляд, уже стали классикой

Для 9—11 лет: на меня произвел большое впечатление «Пакс» Сары Пенникапер (издательство «Самокат»). «Вафельное сердце» и «Тоня Глиммердал» Марии Парр, на мой взгляд, уже стали классикой. Мне очень нравятся книги молодой британской писательницы Сильвии Бишоп «Девочка, которая не умела читать», «Эрика и слон». У издательства «Пешком в историю» я люблю книгу «Фантастические животные» о самых удивительных животных, которые когда-либо существовали.

Если вам нравятся комиксы и графические романы, ищите книги издательства «Бумкнига».

После 11 лет дети обычно сами выбирают книги для чтения. Но если вы хотите что-то посоветовать или подарить подростку, то я рекомендую обратить внимание на книги Мари Од-Мюрай. Она часто пишет о взрослении, то есть именно о том, что актуально и важно детям в этом возрасте.

Вообще, я рекомендую отталкиваться во время поиска не столько от имен авторов, сколько от издательств, которые традиционно выбирают и издают хорошие книги. Тем более что во время карантина почти везде скидки.

Есть также книги, которые можно читать в семейном кругу, чтобы просто посмеяться и скрасить вечер. Мы с родителями, например, любили читать Джеймса Хэрриота «Записки сельского ветеринара».

Именно с такой идеей я основала проект «Читать и не скучать». Я отбираю самые интересные новинки для каждого возраста и пишу для каждой книги путеводитель с вопросами, которые родители и дети могут обсуждать во время и после чтения.

Фото 47lib.ru

Есть также книги, которые можно читать в семейном кругу, чтобы просто посмеяться и скрасить вечер. Мы с родителями, например, любили читать Джеймса Хэрриота

Особенности современной детской литературы

Достоинство современной литературы, как ни тривиально это звучит, в том, что она созвучна современному ребенку. Мне 30 лет, и темы, которые сегодня поднимаются в книгах, не звучали в книгах моего детства. Некоторые темы, например школьной травли, смерти, советских репрессий, отношений с родителями, отношение к детям с особенностями развития, — это новые темы для детей в России. Я рада, что сейчас у детей есть возможность читать об этом. Сейчас писатели говорят с детьми смелее, и мне кажется, что это важно. Ведь дети живут не в изолированном беспроблемном мире. Мир меняется, и это находит свое отражение в детской литературе. Можно попытаться защитить своего ребенка от спорных, на взгляд некоторых родителей, тем, но в таком случае надо быть готовым к тому, что эти сложные темы он будет обсуждать не с вами, а с кем-то другим.

Как заинтересовать ребенка чтением

Родители часто спрашивают, как привить детям любовь к книге. Моя ученица недавно рассказала мне, что начала читать «1984» Оруэлла. На вопрос «почему?» я услышала неожиданный ответ: оказывается, у нее, наконец, появилось время.

В обычное время дети очень перегружены дополнительными занятиями. Поэтому не надо говорить своим детям: «Обязательно прочитай пять страниц в день. Пока не прочитаешь, не пойдешь гулять, не сядешь за компьютер и так далее». Это не работает. Главное, чтобы дома было много разных хороших книг, а у ребенка — свободное от других занятий время, чтобы их почитать. Однажды ему самому захочется открыть одну из них.

Дети часто повторяют за родителями, поэтому если ребенок видит с книжкой вас, больше шансов, что он захочет почитать сам. Конечно, хорошее кино тоже можно смотреть вместе и обсуждать. Но все-таки книги нельзя заменить. Во-первых, они развивают воображение, потому что визуальный ряд нужно достраивать самому. Во-вторых, литература развивает эмпатию, способность сопереживать, когда читатель соотносит себя с героями. Ребенок узнает, как еще бывает. Например, в издательстве «Самокат» недавно вышла книга «Встречи по средам, или Тетя Гульда говорит «Бежим» Сильвии Хайнляйн — книга о девочке и ее тете, живущей в психоневрологическом интернате. Ребенок 11—12 лет, скорее всего, не имеет такого опыта, но из этой книги он может узнать о новой ситуации. И на примере этой книжки мы можем поговорить с ним о том, что люди бывают разные, это расширяет сознание и опыт.

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Его книжка «Школьные страдания» про то, как выглядит мир глазами двоечника. А его книга про детское чтение называется «Как роман», и в ней он предлагает десять правил, которые стоит держать в голове родителям

На тему детского чтения и воспитания детей вообще я могу посоветовать книги французского писателя Даниэля Пеннака. Он сам был двоечником в школе, но ему повезло встретить учителя, который смог его вытащить. И благодаря которому он сам стал учителем. Его книжка «Школьные страдания» про то, как выглядит мир глазами двоечника. А его книга про детское чтение называется «Как роман», и в ней он предлагает десять правил, которые стоит держать в голове родителям, переживающим о том, чтобы их ребенок читал:

Право не читать. Нужно заинтересовать ребенка книгой, а не заставлять его. Право перескакивать. Право не дочитывать. Право перечитывать. Право читать, что попало. Исключив лишь опасные книги, родитель должен позволить ребенку самому выбирать книги для домашнего чтения. Право на боваризм (от романа «Мадам Бовари»). Нужно дать право ребенку иметь свои идеалы и своих любимых героев. Право читать, где попало (даже в метро, в кровати, в автобусе и за едой). Право читать вслух. Право втыкаться. То есть начинать читать книгу с любого места. Право молчать о прочитанном.

Подводя итог, скажу, что я за свободу детского чтения, и роль родителей вижу в том, чтобы интересные хорошие книги могли оказаться у ребенка под рукой. Чтобы он мог дотянуться и открыть книжку. Может быть, не дочитать, может быть, даже не начать читать. И чтобы ему было с кем обсудить все прочитанное и непрочитанное. Это потребует от родителей времени, усилий и внимания. Но если мы вспомним про 12 минут, которые в среднем родители уделяют своим детям, то это может нас вдохновить на позитивные изменения.



Екатерина Габер