Ирек Ризаев: «Мы хотели показать не столько сложность трюков, сколько Казанский кремль»

Интервью с казанским экстремалом, прокатившимся на BMX по Казанскому кремлю

Ролик 21-летнего BMX-фристайлера из Казани Ирека Ризаева, прокатившегося по стенам и башням Казанского кремля, буквально взорвал соцсети и за минувшую неделю приобрел популярность далеко за пределами России. Сам спортсмен тоже известен во всем мире и является одним из главных претендентов на участие в соревнованиях по BMX (Bicycle Moto eXtreme — одна из дисциплин велоспорта; разновидность велосипеда, предназначенная для трюков) на Олимпиаде-2020 в Токио. «Реальное время» побеседовало с автором и главным героем видео и расспросило его о съемках на объекте ЮНЕСКО, реакции аудитории, поддержке татарстанских чиновников и Red Bull, а также о российском BMX-движении и его главной проблеме — отсутствии хороших площадок.

«У меня возникла идея включить в видео что-то народное, татарское»

— Думаю, не ошибусь, если скажу, что нельзя просто приехать на объект ЮНЕСКО, установить там рампы, откатать и снять видео. А как вам удалось это сделать?

— У меня давно появилась идея сделать площадку в кремле и снять там красивое видео. Я предложил реализовать этот проект ребятам из Red Bull, но на меня не то чтобы странно посмотрели, просто сказали: «Да-да, давай попозже».

В итоге я сам связался с администрацией кремля, и им эта идея, как ни странно, понравилась. Нам пришлось подготовить большой объем документации о том, как мы будем все это организовывать, какие фигуры поставим, как будем защищать кремль от возможных повреждений и так далее. Замечу, что все было сделано профессионально и с максимальным уважением к истории этого места.

В общей сложности на это ушло 3—4 месяца. Плюс, помимо согласования, нам нужно было проработать сам проект: найти съемочную группу, собрать рампы и как-то синхронизироваться с моим напряженным графиком.

— Судя по логотипу на видео, Red Bull все же оказал вам поддержку?

— Да, мы реализовали проект при поддержке Red Bull. Также нам помогало Министерство спорта Татарстана.

— Не очень хорошо разбираюсь в трюках на BMX, могу лишь сказать, что все, что вы продемонстрировали в ролике, — очень зрелищно. Это какие-то максимально сложные трюки или у вас не было задачи сделать что-то совсем трудновыполнимое?

— Мы хотели показать не столько сложность трюков, сколько сам кремль. Если честно, мы не сделали ничего сверхъестественного, потому что было бы довольно сложно выполнять такие трюки в кремле — он не особо для этого предназначен. Как минимум разгоняться по брусчатке на маленьких колесах не очень удобно. В целом трюки довольно высокого уровня, но без «волдфёстов». Конечно, сначала в планах было снять что-то подобное, но на площадке мы поняли, что, к сожалению, не удастся.

— А кто придумал этот забавный элемент в виде двух мужчин в национальных костюмах, играющих на кубызе в одной из башен?

— Изначально идея включить в видео что-то народное, татарское возникла у меня. Потом мы решили, что звука в ролике особо не будет, и продюсер с режиссером предложили посадить в башню ребят с народным инструментом.

— Приходилось ли вам раньше кататься на подобных объектах?

— Это точно мой первый серьезный исторический объект. Ничего подобного я раньше не делал. Были всякие необычные локации, но чтобы настолько — нет.

Мы хотели показать не столько сложность трюков, сколько сам кремль. Если честно, мы не сделали ничего сверхъестественного, потому что было бы довольно сложно выполнять такие трюки в кремле — он не особо для этого предназначен

— Среди необычных локаций Казанский кремль — в топе? Или было что-то еще интересное?

— 100%, в топе, да. Другие локации я сейчас и не вспомню.

— Во время просмотра видео я все пыталась понять, как вы это сняли. Не поделитесь?

— Каждый кадр был снят со спортивных дронов, причем все снимал чемпион мира по дронному спорту. Дрон летел то за мной, то передо мной. Естественно, это склейка кадров, а не одна линия: мы ставили фигуру, снимали ее, разбирали, потом снимали следующую и так далее. Замечу, что BMX еще не снимали на спортивные дроны, а тут еще и такая локация.

— Этот ролик — просто реализация вашей старой идеи или же вы ставили перед собой какую-то «высшую цель»? Рассказать миру о Татарстане, например, или популяризировать BMX?

— Думаю, в первую очередь это реализация моей давней идеи. Если говорить о цели, то мы хотели и популяризировать BMX, и показать Казанский кремль. В целом перед нами стояла задача снять запоминающийся ролик, который будет интересен не только экстрим-тусовке, но и всему миру. К слову, видео нравится не только ребятам из России, но и из-за рубежа. И да, многие теперь знают, что такое Казанский кремль. И мне очень приятно, что находится крайне мало персонажей, которые говорят что-то из серии: «Как вы вообще посмели в кремле на велосипеде кататься?» Повторю, все было сделано очень бережно и по согласованию.

В целом перед нами стояла задача снять запоминающийся ролик, который будет интересен не только экстрим-тусовке, но и всему миру. К слову, видео нравится не только ребятам из России, но и из-за рубежа

«В Европе довольно сложно найти хороший скейт-парк»

— Хочу задать пару вопросов о вашей карьере. В 2016 и 2017 году вы получили звание чемпиона России по BMX-фристайлу, а с недавних пор это олимпийский вид спорта…

— Да, наверное, на данный момент я являюсь главным претендентом на участие в Олимпиаде-2020 в Токио.

— С чего все началось? И увлекает ли вас что-то, помимо BMX?

— Я начал кататься где-то в 10—11 лет. Поначалу я был не особо знаком с казанской BMX-тусовкой, просто увидел, как кто-то делает трюки на велосипеде, мне понравилось, и я решил попробовать сделать то же самое. Со временем я попал на площадку около Танкового кольца (там был скейт-парк), затем освоил трамплины в парке им. Горького, также катался у НКЦ. В общем, я пробовал свои силы на всех возможных площадках города и потихоньку познакомился с ребятами. Поворотной точкой стала поездка на чемпионат России в 2011 году — после этого все, меня окончательно затянуло. Что касается второй части вопроса, то я уделяю очень много времени BMX, так что пока занимаюсь только им.

— Я помню казанскую BMX-тусовку 2009—2010 годов, и мне интересно узнать, как она трансформировалась к 2019 году. Что она представляет собой сейчас?

— В Казани сейчас очень много молодых ребят, которые увлечены BMX, самокатами, скейтами и тому подобным. К сожалению, у нас не так много площадок, где этим можно заниматься. Думаю, если бы их было больше, то и заинтересованного народу было бы больше. Но в целом ребята катаются, как и раньше.

Уровень очень сильно зависит от площадки — если есть хорошая площадка, то там есть «уровневые» ребята. В целом BMX в России развит довольно хорошо, и во всем мире знают, что у нас есть классные ребята, которые очень хорошо катаются

— Как вы можете оценить инфраструктуру для занятия экстремальными видами спорта в Казани и стране в целом?

— С этим в Казани довольно плачевная ситуация. Вообще, площадка только одна — напротив ТЦ «XL», в парке «Континент», и то она маленькая, «уставшая», потрепанная. Надеюсь, в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.

Много хороших площадок в Краснодарском крае, в Москве. Очень хорошая площадка стоит в Ижевске, где катаются сотни детей, также есть крытая площадка в Красноярске — она одна из самых больших в Европе. То есть профессиональных и очень крутых мест довольно мало, но в целом скейт-парков по России — сотни.

— А как с этим обстоят дела за границей?

— Это зависит от того, на какие страны смотреть. Допустим, в Штатах это довольно-таки популярная тема, и там инфраструктура развита очень хорошо. В то же время в Европе довольно сложно найти хороший скейт-парк. Они, конечно же, есть, но ситуация очень похожа на то, что происходит у нас.

— Как бы вы оценили уровень мастерства и активность российских спортсменов?

— Уровень очень сильно зависит от площадки — если есть хорошая площадка, то там есть «уровневые» ребята. В целом BMX в России развит довольно хорошо, и во всем мире знают, что у нас есть классные ребята, которые очень хорошо катаются. Об этом свидетельствуют призовые места, которые мы занимаем на международных соревнованиях.