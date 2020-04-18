Хаматова обвинила в необразованности тех, кому не понравился сериал «Зулейха открывает глаза»

Исполнительница главной роли сериала «Зулейха открывает глаза» Чулпан Хаматова ответила на критику недовольных кинокартиной. Тех, кому не нравится экранизация романа, она обвинила в недостаточной образованности.

«Наш фильм — это очень облегченная версия того, что на самом деле происходило в сталинские времена, и я опасалась, что нас раскритикуют за недостаточную жесткость. Думаю, в основе желания забелить прошлое лежат инфантилизм, необразованность, инертность: не хочется погружаться», — такой комментарий дала Хаматова «Новой газете».

Хаматова сравнила критикующих с подростками. По ее выражению, они «трагические вехи истории воспринимают как личную обиду».

«Обществу необходимо осознать, что раскулачивание — это преступление, убийство, трагедия огромного числа людей. Это морально-этическая катастрофа, повлиявшая на историю страны...»



Ранее Чулпан Хаматова пожаловалась на оскорбления после выхода сериала «Зулейха открывает глаза».

