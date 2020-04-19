Видео недели: «АИГЕЛ» против коронавируса, перепалка с мэром Новокузнецка и Бузова в «дошираке»

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Фото: Ирина Анисимова

Айгель против коронавируса

Вокалистка дуэта «АИГЕЛ» Айгель Гайсина записала уже несколько обращений, призывающих людей соблюдать меры безопасности в период пандемии коронавируса. Первое она создавала по заказу властей Нью-Йорка, желающих распространить памятку среди русскоязычного населения.

Второе она сделала на татарском языке и выложила в своем Instagram.

Спортсмен обматерил мэра

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов решил пройти с инспекцией по городу. На одной из спортплощадок города делегация заметила спортсмена, нарушающего режим самоизоляции. Градоначальник подошел, чтобы пожурить нарушителя, а тот в ответ обматерил чиновника.

В результате гражданина забрали в полицию и оштрафовали.

Бузова в ванне с лапшой

Певица Ольга Бузова и блогер Гусейн Гасанов провели баттл в Instagram. Они задавали друг другу задания «на слабо». В итоге Гасанов сделал депиляцию и помылся на автомойке, а Бузова сожгла платья и приняла ванну с лапшой быстрого приготовления.

Это DIY-шоу вызвало немало возмущенных откликов, пользователи посчитали оскорбительным и уничтожение дорогой одежды певицы, и купание в «дошираке».

Новый iPhone

Несмотря на пандемию коронавируса, корпорация Apple представила свой новый смартфон. iPhone SE второго поколения — это «бюджетный» и «маленький» «айфон». По задумке компании, эта модель сочетает в себе корпус «девятки» и мощный процессор последних флагманов марки. Самой заметной деталью стала вернувшаяся кнопка HOME.

Задержание детей в Башкирии

В Сети распространилось видео, на котором полицейские оттаскивают двоих упирающихся и кричащих детей в машину. Как выяснилось, происходило это в Нефтекамске. Полицейские заметили 7-летнего мальчика и 13-летнюю девочку без сопровождения взрослых.

Дети объяснили, что их родители уехали в другой регион. Сами же они решили отправиться на такси к родственникам, но водитель не довез их до нужного адреса. В МВД пояснили, что передали детей взрослым.

«Капоне»

На этой неделе вышел трейлер полнометражного фильма об Аль Капоне, которого сыграл не самый ожидаемый на эту роль актер — Том Харди. Тем не менее, судя по ролику, англичанину отлично удалось перевоплотиться в легендарного лидера итальянской мафии 30-х годов прошлого века. Фильм появится в онлайн-кинотеатрах 12 мая.

Киберпанк и самоизоляция

Студия видеодизайна Knife Studio представила, как могла бы выглядеть Москва, если соединить сегодняшнюю реальность и мир киберпанка. В созданном ролике QR-коды на выход из дома проверяют роботы, а улицы патрулируют роботизированные полицейские УАЗы.

Взрослые проблемы черепашек-ниндзя

Создатели шоу Saturday Night Live вспомнили о выходившем 30 лет назад мультсериале «Черепашки-ниндзя» и пофантазировали о том, как могли бы выглядеть сегодня постаревшие подростки-мутанты. Авторы ролика описали и разрыв Микеланджело с Эйприл, и нехватку денег у Рафаэля, и боязнь положительного анализа на онкологию у Донателло.

Клип ДДТ

Группа ДДТ выпустила клип к песне «Русская весна». И трек, и ролик представляют собой по большому счету традиционный для Юрия Шевчука набор тем, образов и звуков. Но для ценителей творчества ДДТ клип к просмотру обязателен.

Карантин в «Ливадии»

Казанский санаторий «Ливадия» принял туристов, эвакуированных из Таиланда. 111 человек должны пробыть в нем две недели на карантине. Их определили в двухместные номера, кормят трижды в день и дважды в день проверяют температуру.