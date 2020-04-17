«Лишь бы были здоровье и мир»: история фронтовой медсестры Татьяны Елфимовой

Эвакуация Прибалтики, медицинские военные поезда и «полевые подруги» в воспоминаниях жительницы Казани — лейтенанта медслужбы Красной армии

Фото: из личных архивов семьи Елфимовых

Татьяна Елфимова прошла Великую Отечественную войну с первых дней и до самого объявления капитуляции фашистской Германии. В рядах Красной армии она застала и весть о долгожданном окончании Второй мировой. Уйдя на фронт 20-летней девушкой, она пять долгих лет спасала жизни советским бойцам, латая рваные раны на передовой. О железнодорожных медсанбатах — «эшелонах надежды и жизни» Северо-Западного фронта и 22 годах работы в татарстанской РКБ — в рассказе лейтенанта медслужбы Татьяны Елфимовой.

Как 20-летняя Татьяна оказалась у «первой» линии фронта в Прибалтике

Татьяна Васильевна Сухоцкая (после замужества — Елфимова) родилась 20 декабря 1920 года в Белоруссии, в крошечном поселке Руда в 50 километрах от Витебска. У семьи Сухоцких было большое хозяйство, всю жизнь родители работали на земле. «Жили до войны всегда хорошо, как я помню, не голодали, работали, у меня были двое братьев и сестра, и все ходили в школу», — рассказывает Татьяна Васильевна.

К 1936 году она окончила школу-семилетку и поступила на фельдшерское отделение Витебского медицинского техникума (сейчас — медтехникум им. Академика Антонова, один из старейших колледжей в стране). В 1939 году юная лаборантка получила диплом. Еще в студенческие годы Татьяна Васильевна познакомилась с будущим мужем, на тот момент младшим лейтенантом Федором Елфимовым. Статный, высокий юноша служил авиационным техником в стоявшем вблизи Витебска полку. За командира младшего лейтенанта Елфимова вышла замуж старшая сестра Татьяны Васильевны — так и познакомились, после этого прожив в счастливом браке целых 67 лет.

Правда, всю войну Татьяна Васильевна прошла под девичьей фамилией, не успев оформить документы. Поэтому во всех официальных сводках, отчетах и наградных листах с 1941 по 1945 год она фигурирует именно как Татьяна Васильевна Сухоцкая.

Фотокарточка Татьяны Васильевной Сухоцкой, 1941 год. Фото переснято с семейных архивов

О войне молодые тогда совсем не думали — никто и предположить не мог, что мир может рухнуть в один миг. В начале 40-го года Федора Кузьмича в составе Скоростного бомбардировочного авиационного полка перевели в город Шауляй Литовской ССР. Вблизи Шауляя в те годы был развернут военный аэродром Зокняй — крупнейшая в Прибалтике база бомбардировочной авиации ВВС Союза. Сама Татьяна Васильевна как выпускница техникума быстро нашла себе место — лаборантом в местном военном госпитале. Там молодая семья и встретила начало войны.

«Уже 22 июня 41-го к нам начали поступать первые «тяжелые» бойцы»

Молоденькой лаборантке в начале войны было всего 20 лет. В первый же день, 22 июня 1941 года, всего через пару часов после выступления по радио Молотова, она, как и половина населения Шауляй, была мобилизована в ряды РККА и направлена на службу в Шауляйский Эвакуационный госпиталь №291 в звании младшего лейтенанта.

Прибалтика одной из первых приняла на себя удар. Всего месяц понадобился немецким войскам для захвата Литвы, Латвии и Польши. Литву немцы практически полностью взяли за первые недели войны, 24 июля был оккупирован Вильнюс. Была уничтожена авиация и пограничные войска — для фашистской Германии Прибалтика стала стратегически важной точкой, позволявшей установить контроль над Балтийским морем.

— Нас быстро преобразовали в медицинский санитарный батальон, уже 22 июня 41-го к нам начали поступать первые «тяжелые» бойцы, а через три дня наш военный госпиталь эвакуировался вместе со всеми ранеными вглубь страны, ехали через пока свободную Ригу, — вспоминает Татьяна Васильевна. — Я была на Северо-Западном фронте.

Эвакогоспиталь, операция, 1942 год. Фото statehistory.ru

Татьяна Елфимова пробыла на фронте с самого первого дня Великой Отечественной и вплоть до самого ее конца. Меньше всего она любит вспоминать ужасы и кровавые детали тех лет. На бумаге — всю войну она прослужила лаборанткой, выполняя анализы крови, мокроты, мочи для постановки диагнозов в полевых госпиталях. В реальности же «было всякое» — невысокой крепкой девушке доводилось и контуженых бойцов с поля боя вытаскивать, и бинтовать рваные раны наспех «разделанными» в бинты простынями, содрогаясь от взрывов снарядов.

— Полевую кухню разбомбят, мы голодаем все, собираем щавель да землянику. Страх и голод только и были, — рассказывает Татьяна Васильевна. На вопрос «Как вы все это вынесли?», она отвечает: «Я молодая была, мне было 20 лет, я жить хотела!»

Потеря подруги



«Кровь и ужас, кровь и ужас», — повторяет Татьяна Васильевна, изо всех сил уходя от подробных рассказов. Единственный случай, который она помнит в деталях — потеря «полевой подруги». Молодые медсестры попали под бомбежку и бросились в рассыпную. Татьяна Васильевна успела добежать до рва. Вторую девушку разорвало всего в нескольких метрах. Чудом Татьяна Васильевна пережила первые годы войны, не получив серьезных ранений.

За фактически самостоятельную работу в клинико-диагностической лаборатории, помощь врачам руководство Эвакогоспиталя представило Татьяну Васильевну к награде, позже ей первой в части вручили медаль «За военные заслуги», довольно редкую для «среднего» медперсонала.

Наградной лист Татьяны Васильевны Сухоцкой, 1942 год. Фото из личных архивов семьи Елфимовых

«Тов. Сухоцкая <…> проявила себя опытным работником, знающим отлично свое дело. Безукоризненно относится к своим обязанностям, много работает над повышением своей квалификации. <…> Имеет целый ряд благодарностей от командования госпиталя с занесением на доску почета. <…> Тов. Сухоцкая избрана членом комсомольского бюро, состоит агитатором. Политически развита, идеологически выдержана. Морально устойчива. Дисциплинирована», — сказано в наградном листе за подписью начальника ЭГ №291.

23-летняя лейтенант на «эшелоне с того света»

В 1942 году младшего лейтенанта перевели в санитарный эшелон — специальный медсанбат в боевом передвижном госпитале, курсирующем на Северо-Западном фронте. Такие специальные составы Народный комиссариат путей сообщения начал «ставить» на рельсы еще с июня 41-го года. По всему маршруту в эти поезда принимали раненых, к станциям свозили самых тяжелых больных со всей округи — они были укомплектованы гораздо лучше обычных полевых госпиталей. В «штат» таких эшелонов входили не только медсестры, но и квалифицированные врачи, опытные хирурги, целые лаборатории, аптекарские вагоны, не говоря о вагонах-кухнях с провизией, а позже — небольших библиотеках и даже курятниках.

Санитарные эшелоны за время войны спасли сотни тысяч жизней — железнодорожные составы пробирались через самые «мертвые» земли, часто сквозь линию фронта, подвергались обстрелам и бомбежкам. Поэтому, несмотря на хорошее по меркам тех лет снабжение, работу там назвать простой было никак нельзя. Принимали самых тяжелых, своими телами накрывали обезумевших от боли и ужаса контуженых бойцов во время обстрелов, сутками напролет латали страшные увечья у перевязочных столов. Уже через год 23-летней девушке присвоили звание лейтенанта медицинской службы.

Военно-санитарный поезд №1078, 1943 год

С октября 1943-го (фактически с момента переименования Прибалтийского фронта) до самого его упразднения в апреле 1945-го служила на 2-м Прибалтийском фронте, войска которого вели наступление в направлении родного для нашей собеседницы Витебска, а позже принимали участие в освобождении Риги. В рядах РККА лейтенант Сухоцкая служила вплоть до начала 1946 года, демобилизовавшись лишь к февралю.

Позже Татьяну Васильевну наградили медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В 1985-м ветеран войны была награждена Орденом Великой Отечественной войны II степени, а впоследствии и многочисленными юбилейными медалями.

Встреча с мужем, долгожданный сын и 22 года работы в татарстанской РКБ

Когда война закончилась, семья наконец воссоединилась. Федор Кузьмич, как и его супруга, вернулся с фронта. Татьяна Васильевна продолжила работать клиническим лаборантом в войсковых санчастях, следуя за мужем — он служил военным техником и демобилизовался спустя еще 20 лет.

Первым местом работы Татьяны Сухоцкой после войны стала средняя школа №1 башкирского города Ишимбай — здесь она преподавала военно-санитарное дело. В конце 40-х — 50-х годах семья часто переезжала, следуя за назначениями Федора Кузьмича. Некоторое время они жили в Эстонской ССР, где Татьяна Васильевна работала в клинической больнице города Тарту, на несколько месяцев часть Федора Кузьмича «перекидывали» в Латвию и Литву.

Федор Кузьмич и Татьяна Васильевна Елфимовы с сыном, 1952 год. Фото из семейных архивов

В 1950-м году в семье Сухоцких на свет появился долгожданный сын, но окончательно «осесть» они смогли лишь в 1964-м в Казани, где после войны жила старшая сестра Татьяны Васильевны. С момента переезда в ТАССР и до самой пенсии в 1986-м она работала старшим лаборантом в биохимической лаборатории Республиканской клинической больницы. До сих пор каждый год в гости к почетной пенсионерке приходят целые делегации из РКБ.

В 2006-м Татьяна Васильевна похоронила мужа, но одна не осталась, ее часто навещали дети. Сейчас живет вдвоем со снохой — Ириной Леонидовной Елфимовой. Почти 12 лет, до 97 лет, Татьяна Васильевна после смерти супруга прожила одна в своей квартире — бойкая и сильная для своих лет женщина сама вела домашнее хозяйство и справлялась с бытовыми делами, принимала гостей, гуляла, обсуждая с соседями последние новости и, конечно, не без помощи семьи, вела довольно активный образ жизни. Но в 2018-м она неудачно упала, как итог — перелом берцовой кости.

Поздравление Татьяны Васильевны Елфимовой сотрудниками РКБ в преддверии 9 мая, 2016 год. Фото пресс-службы РКБ

В родной для нее РКБ, по словам родственников, приложили все силы, чтобы поставить бывшую коллегу на ноги, но от операции пришлось отказаться — слишком рискованно было ложиться под нож в таком возрасте. Ирина Леонидовна забрала свекровь к себе, с тех пор женщины живут вместе. На ноги Татьяна Васильевна уже не встала, но несколько часов в день может сидеть, неплохо говорит. Правда, по телефону общаться ей уже тяжеловато, подводит слух (а именно по телефону в условиях карантина мы выходили на связь с Елфимовыми), но самое главное — она сохраняет ясный разум и желание жить.

— Конечно, уже и сердечко слабое, и голова временами болит — 99 лет все-таки! Мы уже точно до такого возраста не доживем. Это удивительные, уникальные люди, — говорит Ирина Леонидовна. — Атмосфера у нас хорошая, Татьяна Васильевна любит смотреть сериалы, и про коронавирус меня спрашивает, боится. Все необходимое у нас есть. Конечно, я полтора года пыталась оформить средства реабилитации, но недавно привезли. Долго я этим занималась, в итоге и кресло привезли, хотя мы не просили, но и на этом спасибо…

Последний месяц они живут в самоизоляции, лишь иногда Ирина Леонидовна выходит в магазин — пополнить запасы продуктов. От помощи женщины пока отказываются: «Все необходимое есть, а лишнего уже и не нужно, лишь бы было здоровье и мир».

Татьяна Васильевна Елфимова, 2016 год. Фото пресс-службы РКБ

Ольга Голыжбина