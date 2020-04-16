Пока сложно сказать — достаточно этой меры или нет. У нас бизнес остановился полностью, людей мы не увольняем, они тоже все понимают. Все мы как-то сейчас выкручиваемся и любая помощь со стороны государства, тем более безвозмездная, приветствуется.



Кредиты, предложенные ранее — это малоэффективная история. Нет желания брать кредит, честно говоря. Но если появится безвозмездная мера поддержки, это будет свидетельствовать о том, что государство смотрит, думает, как помочь малому и среднему бизнесу.