«Любая помощь со стороны государства, тем более безвозмездная, приветствуется!»
Как наиболее пострадавший от коронавируса бизнес отреагировал на дополнительную поддержку от Владимира Путина
Президент России Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. По поручению главы государства малым и средним предприятиям предоставят прямую безвозмездную помощь от государства — достаточно будет просто оставить заявку. Единственное условие и требование для МСБ — максимальное сохранение занятости, не менее чем 90% от уровня на 1 апреля этого года. Объем поддержки будет рассчитываться с учетом численности работников на указанную дату и суммы в 12 130 рублей на сотрудника в месяц. Опрошенные «Реальным временем» предприниматели горячо приветствовали эту новость.
Владимир Путин накануне заявил о расширении антикризисных мер, а именно о предоставлении безвозмездной помощи компаниям малого и среднего бизнеса. Эти средства направят предпринимателям на выплату зарплаты персоналу в апреле и мае. На одного сотрудника организация получит по 12 130 рублей в месяц. «Единственное требование — максимальное сохранение занятости на уровне 90% от численности сотрудников по состоянию на 1 апреля. Если требование выполняется, то финансовая поддержка за апрель поступит на счет организации, начиная с 18 мая. Средства за май придут в июне», — пояснил президент.
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Михаил Шарипов генеральный директор кафе «Сказка»
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Пока сложно сказать — достаточно этой меры или нет. У нас бизнес остановился полностью, людей мы не увольняем, они тоже все понимают. Все мы как-то сейчас выкручиваемся и любая помощь со стороны государства, тем более безвозмездная, приветствуется.
Кредиты, предложенные ранее — это малоэффективная история. Нет желания брать кредит, честно говоря. Но если появится безвозмездная мера поддержки, это будет свидетельствовать о том, что государство смотрит, думает, как помочь малому и среднему бизнесу.
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Рустем Тарзиманов директор по продажам туркомпании «Салават City Center»
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Это лучше чем то, что предлагали до сих пор, особенно для малого бизнеса, который затронула вся эта ситуация наиболее сильно, когда ноль продаж и поступлений, при этом возвращаем клиентам комиссию. Но надо платить зарплату и оплачивать текущие расходы. То, что сегодня Владимир Владимирович предложил, это, наверное, хуже, чем в Европе, но хотя бы что-то по сравнению с тем, что уже предлагали. Все, что озвучили раньше, было просто смешно, потому что это не имело никакого смысла. Эти 12 тысяч — хотя бы какая-то первая действенная поддержка для бизнеса. И это уже неплохо.
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Ирек Галиев генеральный директор пекарен «Жар-Свежар»
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Это точно лучше, чем беспроцентные кредиты, которые предложили в качестве поддержки ранее. Но в целом, конечно, суммы очень маленькие, когда в среднем сотрудник получает 30—50 тысяч и больше. Тем не менее работники, ушедшие в административный отпуск, получат хотя бы что-то.
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Фархат Ибраев собственник хостела «Казанское подворье» и кафе «Ханума Halal»
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Как говорят в православной церкви: мы готовы принять любую безвозмездную помощь. Пускай даже 2—3 тысячи рублей. Вопроса это, конечно, не решит, но, в любом случае, приятно, что думают о малом и среднем бизнесе. На мой взгляд, 12 тысяч мало: помимо этого есть и арендные площади, и другие затраты.
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Нурислам Шарифуллин владелец компании P.Love
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Я очень хорошо отношусь к такой помощи, если она действительно будет безвозмездной и адекватной. Просто предыдущая мера с беспроцентным кредитом на зарплату… Ее озвучили, а потом началось: только на МРОТ, только если разработаете зарплатный проект и так далее. Если действительно людям напрямую дадут денег, чтобы мы не голодали, то это будет очень хорошо. Что касается достаточности меры: в условиях, когда у вас вообще нет денег, это лучше, чем ничего. Осталось понять, как получить выплаты.
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Ксения Гагарина генеральный директор оздоровительного центра Terra Vita
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Любые деньги, полученные в этой ситуации от государства, это в любом случае деньги. Мы — та организация, которая сохранила штат сотрудников, никого не уволили даже в такой ситуации. Поэтому мы надеемся, что будут еще какие-то субсидии для таких же малых предприятий, которые пострадали, потому что только этих выплат однозначно недостаточно.
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Диля Новикова директор компании Rockstar bar
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Дай бог, если так будет. Сказано много слов, но их подкрепления пока нет. Если действительно будет оказана такая поддержка, мы будем только рады. Это лучше, чем ничего — нам сейчас надо принимать любую помощь.
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Вадим Павлов соучредитель компании «Татмак»
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Это было бы отлично. На мой взгляд, ощутимая помощь плюс что-то сами добавим, если останется. По сравнению с беспроцентным кредитованием эта мера более выигрышная. Лучше, чем ничего.
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Айнур Камалиев директор сети быстрого питания «Тюбетейка»
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В отношении беспроцентных кредитов знаю, что пока только собирают заявки, не слышал, чтобы давали эти кредиты. Поэтому по сегодняшней новости… надо смотреть на практику, пока сложно сказать. Рестораны закрыты, работаем только навынос и с доставкой. Денег хватает частично на зарплату. Самые большие платежи нужно сделать в апреле за март — за аренду и коммуналку. Непростая ситуация сейчас.
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Константин Иванов ресторатор
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Возникают две проблемы. Во-первых, зарплату сотрудникам пострадавших отраслей надо выдавать исходя из средней зарплаты по регионам РФ, ежемесячно ее выплачивать, пока не восстановится отрасль.
Во-вторых, такую меру должны были объявить в тот же день, когда было объявлено постановление правительства о самоизоляции. Так было бы честно, но этого не произошло, и в некоторых компаниях уволили до 70% людей. И надо понимать, что в общепите часть сотрудников вообще не устроены. Вопрос, теперь до кого дойдет эта помощь?
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Рашит Дженк директор сети ресторанов турецкой кухни Sofra Kebab
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Если такое постановление выйдет, будет намного легче дышать. Мы перешли на дистанционную доставку, но люди не берут пока, экономят свой бюджет. Такой вид работы себя не оправдывает. Очень тяжело сейчас. Если государство окажет поддержку, спокойнее переживем период самоизоляции.
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Лилия Сабирова директор гостиниц «Особняк на Театральной» и «Олимп»
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Прекрасно к этому отношусь, если это будет так, но не уверена в этом. До конца не поняла, как мы сможем получить эти выплаты, ждем разъяснений. Новость замечательная, такая мера решила бы часть наших проблем, тогда было бы легче пережить май и июнь. Легче всего сказать «До свидания!» и уволить сотрудников, но мы не делаем этого и в административный отпуск не отправляем людей — все в рабочем режиме, зарплату оплачиваем. И основная проблема — люди, за которых мы ответственны и не хотим оставить их голодными в этот тяжелый период.
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Артем Тяжлов руководитель компании «Пропаганда вкуса», соучредитель бистро «Артель» и «Дафт pub» Drink Craft
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Никакие меры, о которых говорили до сих пор, не выполняются. Кредиты под зарплату никто не собирается выдавать. Давайте подождем и посмотрим, какая будет поддержка. Мы никого не сокращали. Если поддержат, будет замечательно. Но пока непонятно, какие преграды могут возникнуть еще на пути к этой поддержке, как возникли на пути к кредитам.
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