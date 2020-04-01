Экс-директора Набережночелнинского драмтеатра отдали под суд

В присвоении бюджетных средств и злоупотреблениях с ущербом в 1 млн рублей обвиняют бывшего директора Набережночелнинского государственного татарского драматического театра Рашата Файзерахманова. Сегодня в Следкоме по РТ сообщили — его уголовное дело направлено в суд.



По версии следствия, директор театра на протяжении трех лет незаконно получал зарплату покойного звукооператора и фиктивно трудоустроенной в бухгалтерию женщины — всего на 788 тысяч рублей, а еще дважды использовал премиальные театральной труппы на поощрение работников хозяйственно-эксплуатационной службы, выплатив им 254 тысячи рублей.

Кроме того, Файзерахманова обвиняют в незаконном использовании в личных целях театрального автофургона. Впрочем, бывший директор театра вину не признает.

Ранее под домашний арест по делу об афере на полмиллиарда попал бывший главврач санатория «Ливадия».