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Экс-директора Набережночелнинского драмтеатра отдали под суд

14:54, 01.04.2020 1
Экс-директора Набережночелнинского драмтеатра отдали под суд
Фото: youtube.com

В присвоении бюджетных средств и злоупотреблениях с ущербом в 1 млн рублей обвиняют бывшего директора Набережночелнинского государственного татарского драматического театра Рашата Файзерахманова. Сегодня в Следкоме по РТ сообщили — его уголовное дело направлено в суд.

По версии следствия, директор театра на протяжении трех лет незаконно получал зарплату покойного звукооператора и фиктивно трудоустроенной в бухгалтерию женщины — всего на 788 тысяч рублей, а еще дважды использовал премиальные театральной труппы на поощрение работников хозяйственно-эксплуатационной службы, выплатив им 254 тысячи рублей.

Кроме того, Файзерахманова обвиняют в незаконном использовании в личных целях театрального автофургона. Впрочем, бывший директор театра вину не признает.

Ранее под домашний арест по делу об афере на полмиллиарда попал бывший главврач санатория «Ливадия».

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    В театре всё как в реальной жизни.
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