Студент из Испании помогает пожилым в Казани покупать продукты и лекарства

Студент третьего курса Казанского федерального университета Карлос дела Морена стал волонтером и теперь помогает пожилым людям покупать продукты и лекарства во время самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает портал «Открытые НКО».

По словам Карлоса, он волнуется за свою семью и соотечественников, которые сейчас так же переживают пандемию в Испании.



«Я решил, чем волноваться — лучше кому-то помочь. Моя девушка в «Молодежке» давно. Решил присоединиться. И знаете, что самое приятное? Слышать «спасибо» на русском», — отметил Морена.



Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к акции, инициированной республиканскими предпринимателями в поддержку пожилых людей. Он перечислил средства на покупку продуктовых наборов для пожилых жителей республики.

Напомним, что Минниханов также призывал пожилых татарстанцев пользоваться помощью волонтеров.