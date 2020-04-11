Овечкин и Плющенко меняют себя, салаватовцы хвастаются природой, «рубиновые» физкультурят

Карантинный Instagram-обзор звезд спорта

С введением строгих ограничительных мер серьезно «заглохли» и обычно живые и активные инстаграм-акаунты звезд спорта. Ленты разбавляются разве что челленджами, исполненными на дому, а кто-то пошел на отчаянные меры и полез в архивы, чтобы и самому поностальгировать, и других порадовать открыточными видами из давних отпусков. Как Овечкин и Плющенко осуществили популярный челлендж с переодеванием, где карантинит Михаил Пашнин и чем развлекаются полузащитники «Рубина» Бакаев и Зуев — об этом в традиционном Instagram-обзоре российских звезд спорта от «Реального времени».

Овечкин меняется

В «Инстаграме» и TikTok набирает ход новый челлендж #fliptheswitchchallenge, где семейные пары под популярный трек хип-хоп исполнителя Дрейка Nonstop позируют в дверном проеме. Супруга танцует, свет выключается, включается вновь, и в кадре возникают супруги, обменявшиеся одеждой и ролями.

Александр Овечкин решил пойти по другому пути, осуществив свои метаморфозы «по-хоккейному». Под тот же трек Дрейка Ови сначала демонстрирует свою богатую растительность на лице, а его супруга Анастасия Шубская — бритву. Бороды, как известно, хоккеисты отращивают «на фарт» перед стартом и во время плей-офф (неужели уже и сами хоккеисты на продолжение сезона не рассчитывают?). А в следующем кадре мы видим Александра Великого уже гладко выбритым.

Дальнейшую эстафету Александр передал партнерам по сборной Илье Ковальчуку и Евгению Малкину, а также почему-то… диджею Смэшу, популярному в нулевых, а ныне благополучно забытому.

«Через год сделаю, когда борода отрастет», — уклончиво ответил Евгений в комментариях, а вот Ковальчук свою готовность меняться подтвердил (простыми эмоджи).

«Топ», — осталась в восторге российская ведущая и певица Ольга Бузова. Доволен и Михаил Галустян, от которого эстафета и пришла к Александру.

Плющенко и Рудковская развлекаются #fliptheswitchchallenge

А вот экс-фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко со своей супругой продюсером Яной Рудковской исполнили челлендж по всем канонам.

Плющенко предстал в классическом костюме, Яна — в приталенном пальто, накинутом на голое тело. Правда, супруги решили разнообразить ролик и позвали в кадр семилетнего сына Сашу.

«Шел какой-то там день карантина, мы активно продолжали сидеть дома», — подписала пост Рудковская.

Где Пашнин спрятался от коронавируса?

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин, по всей видимости, устал сидеть дома и решил самоизолироваться от общества со своей семьей и собакой где-то в хвойном лесу, вдали от людей и всеобщего напряжения.

В своей последней публикации Пашнин смонтировал ролик, где он играет в догонялки с хаски по имени Йока. Северная собака, естественно, крайне довольна свободой и внушительным слоем снега и с удовольствием не дается в руки хозяину. Фоном играет музыка из фильма «Джентльмены удачи».

«Всем хорошего настроения и веселой пятницы», — подписал публикацию Михаил.

Судя по всему, у хоккеиста все отлично — он отдыхает там, где еще не ушла зима. А самое интересное, что над видео Михаил поставил геолокацию «Антарктика», наверняка чтобы отмести все лишние вопросы. Хотя очевидно, что действие происходит несколько севернее.

Впрочем, не исключено, что это могут быть архивные кадры, до которых руки у игрока «Салавата» дошли только на карантине.

Панин призывает не расслабляться и разгребает архивы

Капитан «Салавата» Григорий Панин остается дома. В середине недели он попытался вразумить россиян, вновь хлынувших на улицы, небольшим текстом и угрожающей иллюстрацией.

«Друзья, надеюсь, что вы, как и я, достаточно серьезно относитесь к мерам предосторожности и соблюдаете домашний карантин.

А если же вам по необходимости приходится выходить на улицу, пожалуйста, не забывайте про защитные маски, антисептики и перчатки. Берегите себя и близких», — написал под своим фото с внушительной маской хоккеист.

Ну а чрезмерное количество свободного времени, видимо, на всех действует примерно одинаково. Как и большинство любителей Instagram сегодня, Григорий полез в закрома памяти своего телефона (или компьютера), где отыскал фото невероятной красоты с изображением озера Байкал и окружающей его флоры.

«Еще один кадр с крайней поездки на Байкал. Мыс Скала Шаманка (Шаман-камень) — заповедная скала у озера Байкал в истоке реки Ангары. Природа и виды, конечно, безумные», — подписал фото Григорий.

Хавбеки «Рубина» развлекаются физкультурными эстафетами и виртуальными матчами в «быстрой лиге»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев, как сегодня принято среди спортсменов и даже среди отдельных татарстанских чиновников, показал подписчикам свои домашние тренировки. В конце видео Сотмурад передал эстафету одноклубнику Александру Зуеву.

«#СидимДомаАктивно. Не выходите без причины из дома, снимайте свои тренировки дома и передавайте эстафету друзьям. Я передаю эстафету Зуеву Александру и Николаю Пояркову», — написал Бакаев-младший.

Зуев в долгу не остался и, натянув экипировку сборной России (за которую футболист играл на уровне юношеских и молодежных турниров), показал мастер-класс все под тот же популярый трек Дрейка.

«#СидимдомаАктивно. Остаемся на позитиве. И продолжаем тренироваться. Принял эстафету от @_baks87 Бакаева», — браво отрапортовал полузащитник «Рубина».

Но вернемся к Бакаеву, который успел не только подвигаться на коврике на камеру, но еще и сыграть матч «самой быстрой лиги мира», которую организовал Sports.ru. В ней футболисты команд РПЛ играют друг с другом по Сети в виртуальный футбол. Матчи проходят ровно в той последовательности, в какой должны были пройти в оставшихся реальных турах. Бакаев нарезал самые интересные моменты матча и выложил их в Instagram.

К слову, он тот матч выиграл — 2:0. Вот бы и в реальном матче так!