Почему Великобритания играет в футболе четырьмя сборными?

Пора лишить ее незаслуженной привилегии

Фото: ua-football.com (отбор к ЧМ-2018. Англия - Шотландия)

Сто лет назад в самом разгаре была партизанская война в Ирландии, закончившаяся объявлением независимости второй половиной «Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии». Однако северная часть Ирландии метрополию, как известно, так и не покинула. Со временем мы привыкли к тому, что в футбольном мире Великобритания представлена четырьмя сборными: Англии, Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин объясняет, почему это неправильно.

К регби и хоккею на траве претензий нет. Они все касаются футбола



Великобритания сделала огромный вклад в развитие мирового спорта, придумав сразу несколько игровых видов. Как командных, включая регби, хоккей на траве и футбол, так и личных — бадминтон, теннис. Да и бокс выдумали англичане, правда, к игровым видам его не отнесешь. Однако местные боксеры точно так же представляют четыре страны. Единственное исключение в данном случае — теннис: за Кубок Дэвиса, Кубок Федерации или Кубок Хопмана соревнуется сборная Великобритании. Интересно, что еще и в керлинге есть сразу три сборные команды (Северная Ирландия не развивает этот вид спорта, а Шотландия в нем доминирует) как дань уважения стране, придумавшей и этот вид спорта. В принципе, керлинг и бадминтон, а также регби и хоккей на траве не вызывают никакого отторжения от того, что там задействованы четыре британские сборные, поскольку на Британских островах не просто были придуманы эти игры и разработаны их правила, но и возникли соответствующие международные федерации.

Для популяризации развития того же травяного хоккея ассоциации хоккея Великобритании и Бельгии вначале взаимно признали друга, а затем присоединили к своему дуэту Францию и способствовали включению данного вида спорта в программу летней Олимпиады 1908 года в Лондоне. Участниками соревнований стали команды Англии, Уэльса и Шотландии со стороны родоначальников, а также присоединившиеся к ним Германия, Ирландия и Франция. Это было нарушением правил МОК, требовавших участия в Олимпиадах стран, включенных в Лигу Наций (Уэльса, Шотландии и Ирландии в ней, понятно, не было). Но на первых олимпиадах МОК был не так консервативен, разрешая стартовать спортсменам и Финляндии, входившей в состав Российской империи, и Богемии (Австро-Венгрия), и т.д.

Популяризация вида спорта целиком и полностью лежала на британцах, таким образом, хоккей на траве прижился в колониях их империи. Достаточно сказать, что Индия выигрывала крупнейшие турниры — Олимпиады и чемпионаты мира — 9 раз, Пакистан 7 раз, Австралия четырежды, а на долю родоначальников англичан остается всего два триумфа. Все вместе сборные этих стран провели шесть чемпионатов мира. И только этим Великобритания, придумавшая вид спорта и принесшая его в австралийско-индийские массы, уже достойна того, чтобы представлять страну четырьмя командами на чемпионатах мира и Европы, поскольку МОК ужесточил свои правила, и теперь взаимодействует только со странами, входящими в ООН — без исключений.

В регби британское влияние еще более заметно, поскольку этот вид спорта широко распространился на австралийском континенте и в «округе». Фото sportsgroup.ru

В регби британское влияние еще более заметно, поскольку этот вид спорта широко распространился на австралийском континенте и в «округе». Самоа, Тонга, Фиджи и так далее, так или иначе были связаны с Британией, либо Новой Зеландией, развивая игру с дынеобразным мячом так, что никакой футбол рядом не стоял. И, возвращаясь к футболу, зададимся вопросом: какие есть основания для того, чтобы Великобритания имела такие преференции и здесь?

Англия — родоначальница футбола. И что?

Там придумали футбол. А в Канаде создали хоккей, но не требуют же по этому поводу выступления на международных соревнованиях команд своих провинций. Хотя сборная Ньюфаундленда и Лабрадора (одна из канадских провинций) наверняка была бы посильнее, чем команды второй лиги чемпионата мира ИИХФ. А уж Квебек, Манитоба и Онтарио точно играли бы в высшей лиге.

Или баскетбол. Был придуман в США, так давайте по этому поводу предоставим американцам святое право выставлять на международные старты сборные 50 штатов. Игроков для них хватит. И, кстати, это так или иначе связано с развитием вида спорта и масштабом местных сборных и профессиональных лиг. НБА или НХЛ на порядок сильнее АПЛ, которая с переменным успехом бьется за «мировое господство» с Примерой, Бундеслигой и Серией А.

А уж футбольных успехов у сборной Англии кот наплакал. Одно замшелое чемпионство 1966 года, плюс бронзы чемпионатов Европы-1968 и 1996 и два полуфинала на ЧМ. Да, были победы на Олимпиадах, но последняя, датированная 1912 годом, может быть причислена к ветхозаветным. Совокупные достижения сборной Англии не позволяют ей входить даже в десятку сильнейших в истории мирового футбола. Бразилия, Аргентина и Уругвай могут смотреть на британцев сверху вниз только благодаря своим успехам на ЧМ. А есть еще Германия и Италия, Франция и Испания, Голландия и Португалия, Чехия и даже Россия, достижения которых, с учетом вклада Чехословакии и СССР, могут быть приравнены к английским.

Британские доминионы в сравнении выглядят еще менее солидно. Только у Шотландии есть 10 участий на ЧМ и ЧЕ, у Северной Ирландии их всего четыре, у Уэльса — два. И это за всю совокупную 150-летнюю историю развитию главных футбольных турниров на уровне сборных (в этом году исполняется 90 лет ЧМ и 60 лет ЧЕ).

Только у Шотландии есть 10 участий на ЧМ и ЧЕ. Фото football-pitch.ru

Английские вредители

И вот тут мы подходим к еще одной важнейшей странице в истории ФИФА, УЕФА и английского футбола. Британцы на первых порах выступали в качестве просто-таки вредителей международного развития футбола, что наглядно дает понять, к примеру, фильм «Лига мечты», основанный на исторических фактах и спонсированный ФИФА. С одобрения руководства международной федерации футбола британцы показаны в этом фильме косными, высокомерными и заносчивыми личностями, и это вовсе не вымысел сценаристов.

Англия игнорировала создание ФИФА, вступив эту организацию в 1905 году (основана в 1904-м) и выйдя из нее в 1928-м. Окончательное вступление в ФИФА датируется 1946 годом. Поэтому местная федерация не выставляла свою сборную на три первых чемпионата мира 1930—1938 годов. Проигнорировала она и первый чемпионат Европы 1960 года, хотя к тому времени даже английская сборная уже не представлялась серьезным противником, а уж североирландцы, валлийцы и шотландцы вообще в расчет не принимались.

Даже первый розыгрыш Кубка европейских чемпионов прошел без участия английской команды, хотя «Челси» значился в числе участников сезона 1956—1957 годов. Но послушался рекомендации об отказе, полученной от руководства английской федерации футбола. Команд Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии также не было среди участников.

Кстати, за всю историю розыгрыша ЧМ и ЧЕ Великобритания только дважды становилась хозяйкой чемпионатов. У Франции, тем временем, пять чемпионатов, у ФРГ — три. Именно на домашних турнирах англичане и добивались лучших в своей истории результатов, выиграв ЧМ-1966 и став бронзовыми на ЧЕ-1996.

Что невозможно оспорить, так это величие британского клубного футбола. Но при этом надо признать то, что победы эти добывались благодаря политике двойных стандартов. Фото russian.rt.com

Английского президента ФИФА показала чванливым ретроградом

Президент ФИФА Стэнли Роуз, кстати, показан все в той же «Лиге мечты» как самодовольный и недалекий человек, единственный отрицательный персонаж в ряду наиболее могущественных президентов организации: француза Жюля Риме, бразильца Жоао Авеланжа и швейцарца Зеппа Блаттера. Недалекость Роуза заключалась и в том, что он всячески препятствовал развитию футбола на азиатском и африканском континентах. Более того, он открыто конфликтовал с Африкой, будучи сторонником привлечения в футбол сборных ЮАР и Родезии (ныне Зимбабве), замаранных политикой апартеида. Сам приход Роуза ко власти в футбольном хозяйстве был несколько случаен, поскольку за довольно короткий промежуток времени (7 лет) ушли из жизни сразу трое президентов ФИФА: великий Риме (33 года на посту), бельгиец Рудольф Селдрейерс (год) и соотечественник Роуза — Артур Дрюри (6 лет), который вообще никак не смог проявить себя.

Кстати, в 66-летней истории УЕФА вообще не было ни одного президента из Великобритании.

Вот что невозможно оспорить, так это величие британского клубного футбола. Но при этом надо признать то, что победы эти добывались благодаря политике двойных стандартов. Не секрет, что до «дела Босмана» клубная Европа была опутана лимитными барьерами. Во многих странах Старого Света клубы натыкались на ограничение в использовании иностранных футболистов (не более двух-трех), а Англия в этом отношении выигрывала за счет британских «автономий». Финалист Кубка европейских чемпионов — 1975 «Лидс» базировался на шести шотландцах и одном валлийце. У обладателей КЕЧ «Ливерпуля», 1978 год, и «Ноттингем Форест», 1979 год, было по три и пять шотландцев. Плюс валлиец Джонс у «Ливерпуля». Шотландцы, кстати, в упомянутые 70-е выглядели гораздо бодрее соседей, четырежды подряд квалифицируясь в финальную часть чемпионатов мира, притом что англичане пропустили сразу два ЧМ — 1974 и 1978 годов.

Брексит, согласно которому Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 года, был приостановлен действием коронавируса, который с этой весны «закончил вообще все» в спортивном мире, но понятно, что с возвращением к нормальной жизни футбол Великобритании вынужден будет столкнуться с новой реальностью, когда вчерашние «евросоюзники» превратятся в иностранцев-легионеров. Раз уж УЕФА необходимо будет принимать какое-то решение по легионерам в английских командах, то почему не поставить на повестку дня вопрос об уместности участия сразу четырех британских сборных в одном чемпионате? В крайнем случае можно было бы всех британцев объединять в одну отборочную группу, плюс туда же Гибралтар, как имеющий некое отношение к Британской империи, и разыгрывать на всех одну путевку. Кстати, это тот самый случай из хорошо забытого старого — ФИФА так и делала в отборочных циклах чемпионатов мира 1950 и 1954 годов. Только без Гибралтара.

