«Сложно сразу перейти к концепции «Ноль отходов». Это скорее идеал, к которому надо стремиться»

Экоактивистка Гузелия Гиматдинова об экологичном образе жизни времен коронавируса

Фото: Максим Платонов

«В Казани есть последователи Беа Джонсон, хотя немногие достигают таких высот. Но, например, по подсчетам одной нашей активистки, за 3 месяца этого года в ее семье, состоящей из двух взрослых и годовалого ребенка, образовалось 625 граммов отходов. Сейчас в оборот входит концепция Low waste (уменьшение отходов). Все-таки сложно сразу перейти к концепции «Ноль отходов», это скорее идеал, к которому большинство стремится», — рассказывает активистка движения «ЭкоЛогично Казань» Гузелия Гиматдинова. «Реальное время» поговорило с ней о том, как обстоят дела в казанских экодвижениях.

«За год семья Беа Джонсон из двух взрослых, двух детей и животных производит небольшую баночку отходов»



— Гузелия, жизнь экодвижений, по всей видимости, переместилась в интернет? Удалось вам найти способы, чтобы одновременно соблюдать карантин и не прекращать вашу деятельность?

— Да, с введением изоляции мы переходим к более плотной работе в онлайн-формате. Согласно правилам о запрете массовых мероприятий, введенным в середине марта в Татарстане, мы отменили акцию «Мобильный пункт приема вторсырья и одежды», которая должна была пройти 29 марта. До введения режима всеобщей изоляции в партнерстве с нами работало «Экотакси». Это служба такси, которая готова приехать и забрать из дома тщательно отсортированное по всем правилам вторсырье. Идею такого проекта мы предложили социальным предпринимателям, и теперь им занимается одна из наших активисток.

Но теперь, в связи с невозможностью выйти из дома и доехать до пунктов приема вторсырья, у людей дома стало накапливаться вторсырье. Мы стараемся поддерживать наших единомышленников: готовим публикации, как экономить пространство при хранении вторсырья, делимся лайфхаками. Вместо «Мобильного пункта» провели прямой эфир в наших социальных сетях, отвечая на вопросы подписчиков по сортировке вторсырья, о проектах «ЭкоЛогично Казань» и принципах экологичного образа жизни.

Время в изоляции хочется посвятить экопросвещению онлайн. Каждый может повысить свои навыки сортировки, благо в Сети много инструкций для желающих. Из подручных вещей дома можно делать многоразовые альтернативы, например, из старой занавески или одежды пошить мешочки — замену пакетам. Это принципы Refuse (откажись от одноразового и ненужного) и Reuse (повторное использование) в действии. Каждый житель Казани может стать в режиме изоляции чуточку экологичнее, просто отправляя бутылки из-под напитков в сетки около дома по дороге в магазин или к мусорным контейнерам. Главное не забыть предварительно смять бутылку, так сетка заполняется медленнее, машина выезжает реже и сокращается углеродный след.

В освободившееся время мы продумываем новые проекты для будущей реализации, идеи, которые можно реализовать онлайн.

Время в изоляции хочется посвятить экопросвещению онлайн. Каждый может повысить свои навыки сортировки, благо в Сети много инструкций для желающих

— Расскажите, как можно вести экологичный образ жизни в современном городе. Каков идеал экожизни?

— На мой взгляд, он соответствует следованию концепции Zero Waste (ноль отходов) и состоит из пяти принципов, которые мы называем 5R. Они были сформулированы Беа Джонсон, известным идеологом экологичного образа жизни. За год семья Джонсон из двух взрослых, двух детей и животных производит небольшую баночку отходов. Первый принцип — Refuse, о котором я уже сказала. Откажись от ненужного, например от покупки воды в одноразовой бутылке, просто набирай воду дома в свою многоразовую бутыль. Второй принцип Reduce — сократи использование и уменьши потребление. Это про готовку в меру, чтобы не пришлось выбрасывать еду, или экономию воды и электроэнергии. Третий принцип Reuse — повторное использование. Пока находитесь в изоляции дома, можно пересмотреть свой гардероб, собрать ненужные вещи и после возвращения к обычному режиму жизни передать на благотворительность или своим друзьям и родственникам. Кстати, все более популярной становится идея Slow fashion (медленная мода). Многие стилисты сегодня ее поддерживают: сделай вклад в качественную одежду, которую будешь носить долго, одевайся в секонд-хэндах, откажись от смены одежды каждый новый сезон и сформулируй свой стиль.

Следующий принцип Recycle, то есть раздельный сбор отходов и переработка, и, наконец, Rot (компостирование) — один из самых сложных для реализации в городе. Он подразумевает сбор органических отходов растительного происхождения для компостирования, в итоге получается натуральное удобрение. Можно завести домашнюю вермиферму или найти друга с компостной ямой в частном доме. За 2 месяца зимы этого года проект «Ангелы Земли» Лии Давлетбаевой собрал около 1 200 кг органических отходов у казанцев, из которого будет получен биогумус. Органические отходы — одна из проблем мусорных полигонов, из-за их смешения с остальными отходами идут химические процессы, в результате которых выделяется свалочный газ.

— Сколько отходов образуется от человека в месяц, если следовать высоким стандартам экожизни?

— В Казани, конечно, есть последователи Беа Джонсон, но немногие достигают таких высот. Себя я не могу отнести к их числу на данный момент. Мало кто публично сообщает о своем эксперименте. Но, например, по подсчетам нашей активистки Гузель Макаровой, за 3 месяца этого года у нее образовалось 625 граммов отходов (семья из двух взрослых и годовалого ребенка).

Кстати, сейчас в оборот входит концепция Low waste (уменьшение отходов). Сложно сразу перейти к концепции «Ноль отходов», это скорее идеал, большинство стремится к нему и уменьшает количество отходов. Важно не корить себя за образовавшийся мусор, а постараться провести работу над ошибками и подумать, как их можно сократить. «Пакет? Спасибо, нет!».

Фото Максима Платонова

Сложно сразу перейти к концепции «Ноль отходов», это скорее идеал, большинство стремится к нему и уменьшает количество отходов. Важно не корить себя за образовавшийся мусор, а постараться провести работу над ошибками и подумать, как их можно сократить

«В нынешней ситуации некоторые люди подменяют понятия стерильности и одноразовости»

— Какие привычные вещи, которыми мы пользуемся, можно заменить, чтобы уменьшить количество отходов?

— Понятно, что не стоит сразу избавляться от имеющихся пакетов, они вам еще послужат, можно брать их с собой в магазин или на рынок и набирать товар в свой пакет, не срывая новый из рулона в магазине. Следующий этап — замена пакетов многоразовыми мешочками. Самое простое — отказаться от платного пакета-маечки на кассе, складывая покупки в рюкзак или холщовые сумки.

Помимо упомянутой многоразовой бутылки, можно носить с собой многоразовые стаканы и просить в заведениях общепита налить в них напиток. Более 80 заведений Казани присоединились к всероссийской кампании My cup, please и поощряют скидкой на напиток отказ от одноразового стаканчика в пользу многоразовой альтернативы. Изоляция пройдет, заведения общепита откроются снова, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере экопросвещения.

Некоторые люди в нынешней ситуации подменяют понятия стерильности и одноразовости. Одноразовая посуда и иные предметы не стерильны, а вот ваши многоразовые альтернативы хороши тем, что вы точно знаете, чьи руки их трогали, как давно их мыли и стирали. Сегодня становятся популярны многоразовые маски, которые можно купить или сделать самому. После использования их можно постирать, прокипятить, прогладить и использовать снова.

— Расскажите о волонтерах, которые к вам приходят. Это только молодые люди?

— За полтора года в проектах «ЭкоЛогично» участвовали около 250 волонтеров. В самой крупной ежемесячной акции участвуют более 40 волонтеров. Они принимают вторсырье у участников и помогают отсортировать его по всем правилам. Среди них люди из разных сфер — фотографы, дизайнеры, программисты, СММ-щики, блогеры. Большинство действительно молодого возраста — студенты, люди 20—30 лет, но есть активные волонтеры постарше. На каждую акцию приходят школьники-подростки, которые волонтерят с разрешения родителей. Благодаря волонтеру Алексею Марашову у нас появился бот, который отвечает на вопросы о сортировке вторсырья, что снизило нагрузку с волонтеров в социальных сетях, которые регулярно отвечали на однотипные вопросы. Волонтерка Лиля сделала плакат для акции «Волшебные крышечки» и оформила благодарственные письма для наших постоянных волонтеров. Даже логотип «ЭкоЛогично» — дело рук волонтера.

Все проекты «ЭкоЛогично» существуют благодаря безвозмездному труду волонтеров. Около 20 человек наши постоянные волонтеры, они помогают в организации акций, потому что ответственны и хотят пообщаться с единомышленниками. Некоторые присоединяются, исходя из своего стремления помогать, затем потихоньку приобщаются к экологичному образу жизни. Часть волонтеров приходят, чтобы научиться сортировать отходы.

Фото vk.com/ecologickzn

За полтора года в проектах «ЭкоЛогично» участвовали около 250 волонтеров. В самой крупной ежемесячной акции участвуют более 40 волонтеров. Они принимают вторсырье у участников и помогают отсортировать его по всем правилам

«За 4 часа приема вторсырья собираем 2-3 тонны»

— Чем еще вы занимаетесь?

— Самый известный наш проект — «Мобильный пункт приема вторсырья и одежды», существующий с 2018 года. Изначально наша «газель» проезжала через все районы города и активисты принимали вторсырье у горожан в разных районах. Собранное передавали приемщикам и переработчикам. Специфика мобильного пункта в том, что мы принимаем нерентабельные виды вторсырья, которые никто напрямую у населения не берет. Часть отправляем в другие города. Например, недавно мы отправили в Санкт-Петербург на переработку 381 кг дисков, бритвенных станков, пластиковых карт и зубных щеток. В Казани их сбором и переработкой никто не занимается, они попросту могли оказаться на мусорном полигоне.

С конца 2018 года «Мобильный пункт» стали проводить стационарно в ТЦ «Мега», в 2019 году организовали на парковке «Леруа Мерлен» и в парке им. Урицкого. В последнее время за 4 часа приема вторсырья собираем 2-3 тонны отходов, а видов принимаемых фракций у нас более 20.

— Какие еще экоорганизации есть в Казани?

— В Казани развивается движение «Будет чисто» при поддержке Министерства экологии Татарстана. Не так давно две девушки запустили проект «Без стекла». Еще есть проект Лии Давлетбаевой, о котором я говорила. Благодаря информационной поддержке «ЭкоЛогично Казань» Лия увеличила количество собираемых органических отходов. Лига студентов и студенты в вузах Казани начинают заниматься экологическим направлением. В качестве экспертов участвуем в экопросветительском проекте «Лиги студентов». В Набережных Челнах есть активное экосообщество. Мы с ними обмениваемся опытом.

Фото vk.com/ecologickzn

В последнее время за 4 часа приема вторсырья собираем 2-3 тонны отходов, а видов принимаемых фракций у нас более 20

— Насколько серьезно представлены в Татарстане большие экоорганизации вроде Greenpeace или WWF? Вы видите плоды их работы в регионе?

— Знаю, что WWF популяризируют ежегодную акцию «Час Земли», готовят полезные материалы и интересную инфографику, которые мы также используем. Инициативы Greenpeace в Казани известны, в организации одной из них я участвовала осенью 2019 года. Мы провели пластиквотчинг (наблюдение и изучение пластика на природных территориях) на берегу озера Средний Кабан. Собрали мусор с берега, отсортировали по видам, произвели подсчет и отправили данные в Greenpeace. Большей частью собранных отходов оказались одноразовые предметы. Такие акции проходили по всей стране. Их результаты были собраны, обработаны сотрудниками Greenpeace и переданы в соответствующие органы власти для подготовки законопроекта об ограничении одноразового пластика в России. Знаю, что до этого казанские активисты в рамках исследования Greenpeace проводили замеры уровня загрязнения воздуха в Казани.



Матвей Антропов