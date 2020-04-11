«Сложно сразу перейти к концепции «Ноль отходов». Это скорее идеал, к которому надо стремиться»
Экоактивистка Гузелия Гиматдинова об экологичном образе жизни времен коронавируса
«В Казани есть последователи Беа Джонсон, хотя немногие достигают таких высот. Но, например, по подсчетам одной нашей активистки, за 3 месяца этого года в ее семье, состоящей из двух взрослых и годовалого ребенка, образовалось 625 граммов отходов. Сейчас в оборот входит концепция Low waste (уменьшение отходов). Все-таки сложно сразу перейти к концепции «Ноль отходов», это скорее идеал, к которому большинство стремится», — рассказывает активистка движения «ЭкоЛогично Казань» Гузелия Гиматдинова. «Реальное время» поговорило с ней о том, как обстоят дела в казанских экодвижениях.
«За год семья Беа Джонсон из двух взрослых, двух детей и животных производит небольшую баночку отходов»
— Гузелия, жизнь экодвижений, по всей видимости, переместилась в интернет? Удалось вам найти способы, чтобы одновременно соблюдать карантин и не прекращать вашу деятельность?
— Да, с введением изоляции мы переходим к более плотной работе в онлайн-формате. Согласно правилам о запрете массовых мероприятий, введенным в середине марта в Татарстане, мы отменили акцию «Мобильный пункт приема вторсырья и одежды», которая должна была пройти 29 марта. До введения режима всеобщей изоляции в партнерстве с нами работало «Экотакси». Это служба такси, которая готова приехать и забрать из дома тщательно отсортированное по всем правилам вторсырье. Идею такого проекта мы предложили социальным предпринимателям, и теперь им занимается одна из наших активисток.
Но теперь, в связи с невозможностью выйти из дома и доехать до пунктов приема вторсырья, у людей дома стало накапливаться вторсырье. Мы стараемся поддерживать наших единомышленников: готовим публикации, как экономить пространство при хранении вторсырья, делимся лайфхаками. Вместо «Мобильного пункта» провели прямой эфир в наших социальных сетях, отвечая на вопросы подписчиков по сортировке вторсырья, о проектах «ЭкоЛогично Казань» и принципах экологичного образа жизни.
Время в изоляции хочется посвятить экопросвещению онлайн. Каждый может повысить свои навыки сортировки, благо в Сети много инструкций для желающих. Из подручных вещей дома можно делать многоразовые альтернативы, например, из старой занавески или одежды пошить мешочки — замену пакетам. Это принципы Refuse (откажись от одноразового и ненужного) и Reuse (повторное использование) в действии. Каждый житель Казани может стать в режиме изоляции чуточку экологичнее, просто отправляя бутылки из-под напитков в сетки около дома по дороге в магазин или к мусорным контейнерам. Главное не забыть предварительно смять бутылку, так сетка заполняется медленнее, машина выезжает реже и сокращается углеродный след.
В освободившееся время мы продумываем новые проекты для будущей реализации, идеи, которые можно реализовать онлайн.
Время в изоляции хочется посвятить экопросвещению онлайн. Каждый может повысить свои навыки сортировки, благо в Сети много инструкций для желающих
— Расскажите, как можно вести экологичный образ жизни в современном городе. Каков идеал экожизни?
— На мой взгляд, он соответствует следованию концепции Zero Waste (ноль отходов) и состоит из пяти принципов, которые мы называем 5R. Они были сформулированы Беа Джонсон, известным идеологом экологичного образа жизни. За год семья Джонсон из двух взрослых, двух детей и животных производит небольшую баночку отходов. Первый принцип — Refuse, о котором я уже сказала. Откажись от ненужного, например от покупки воды в одноразовой бутылке, просто набирай воду дома в свою многоразовую бутыль. Второй принцип Reduce — сократи использование и уменьши потребление. Это про готовку в меру, чтобы не пришлось выбрасывать еду, или экономию воды и электроэнергии. Третий принцип Reuse — повторное использование. Пока находитесь в изоляции дома, можно пересмотреть свой гардероб, собрать ненужные вещи и после возвращения к обычному режиму жизни передать на благотворительность или своим друзьям и родственникам. Кстати, все более популярной становится идея Slow fashion (медленная мода). Многие стилисты сегодня ее поддерживают: сделай вклад в качественную одежду, которую будешь носить долго, одевайся в секонд-хэндах, откажись от смены одежды каждый новый сезон и сформулируй свой стиль.
Следующий принцип Recycle, то есть раздельный сбор отходов и переработка, и, наконец, Rot (компостирование) — один из самых сложных для реализации в городе. Он подразумевает сбор органических отходов растительного происхождения для компостирования, в итоге получается натуральное удобрение. Можно завести домашнюю вермиферму или найти друга с компостной ямой в частном доме. За 2 месяца зимы этого года проект «Ангелы Земли» Лии Давлетбаевой собрал около 1 200 кг органических отходов у казанцев, из которого будет получен биогумус. Органические отходы — одна из проблем мусорных полигонов, из-за их смешения с остальными отходами идут химические процессы, в результате которых выделяется свалочный газ.
— Сколько отходов образуется от человека в месяц, если следовать высоким стандартам экожизни?
— В Казани, конечно, есть последователи Беа Джонсон, но немногие достигают таких высот. Себя я не могу отнести к их числу на данный момент. Мало кто публично сообщает о своем эксперименте. Но, например, по подсчетам нашей активистки Гузель Макаровой, за 3 месяца этого года у нее образовалось 625 граммов отходов (семья из двух взрослых и годовалого ребенка).
Кстати, сейчас в оборот входит концепция Low waste (уменьшение отходов). Сложно сразу перейти к концепции «Ноль отходов», это скорее идеал, большинство стремится к нему и уменьшает количество отходов. Важно не корить себя за образовавшийся мусор, а постараться провести работу над ошибками и подумать, как их можно сократить. «Пакет? Спасибо, нет!».
Сложно сразу перейти к концепции «Ноль отходов», это скорее идеал, большинство стремится к нему и уменьшает количество отходов. Важно не корить себя за образовавшийся мусор, а постараться провести работу над ошибками и подумать, как их можно сократить
«В нынешней ситуации некоторые люди подменяют понятия стерильности и одноразовости»
— Какие привычные вещи, которыми мы пользуемся, можно заменить, чтобы уменьшить количество отходов?
— Понятно, что не стоит сразу избавляться от имеющихся пакетов, они вам еще послужат, можно брать их с собой в магазин или на рынок и набирать товар в свой пакет, не срывая новый из рулона в магазине. Следующий этап — замена пакетов многоразовыми мешочками. Самое простое — отказаться от платного пакета-маечки на кассе, складывая покупки в рюкзак или холщовые сумки.
Помимо упомянутой многоразовой бутылки, можно носить с собой многоразовые стаканы и просить в заведениях общепита налить в них напиток. Более 80 заведений Казани присоединились к всероссийской кампании My cup, please и поощряют скидкой на напиток отказ от одноразового стаканчика в пользу многоразовой альтернативы. Изоляция пройдет, заведения общепита откроются снова, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество в сфере экопросвещения.
Некоторые люди в нынешней ситуации подменяют понятия стерильности и одноразовости. Одноразовая посуда и иные предметы не стерильны, а вот ваши многоразовые альтернативы хороши тем, что вы точно знаете, чьи руки их трогали, как давно их мыли и стирали. Сегодня становятся популярны многоразовые маски, которые можно купить или сделать самому. После использования их можно постирать, прокипятить, прогладить и использовать снова.
— Расскажите о волонтерах, которые к вам приходят. Это только молодые люди?
— За полтора года в проектах «ЭкоЛогично» участвовали около 250 волонтеров. В самой крупной ежемесячной акции участвуют более 40 волонтеров. Они принимают вторсырье у участников и помогают отсортировать его по всем правилам. Среди них люди из разных сфер — фотографы, дизайнеры, программисты, СММ-щики, блогеры. Большинство действительно молодого возраста — студенты, люди 20—30 лет, но есть активные волонтеры постарше. На каждую акцию приходят школьники-подростки, которые волонтерят с разрешения родителей. Благодаря волонтеру Алексею Марашову у нас появился бот, который отвечает на вопросы о сортировке вторсырья, что снизило нагрузку с волонтеров в социальных сетях, которые регулярно отвечали на однотипные вопросы. Волонтерка Лиля сделала плакат для акции «Волшебные крышечки» и оформила благодарственные письма для наших постоянных волонтеров. Даже логотип «ЭкоЛогично» — дело рук волонтера.
Все проекты «ЭкоЛогично» существуют благодаря безвозмездному труду волонтеров. Около 20 человек наши постоянные волонтеры, они помогают в организации акций, потому что ответственны и хотят пообщаться с единомышленниками. Некоторые присоединяются, исходя из своего стремления помогать, затем потихоньку приобщаются к экологичному образу жизни. Часть волонтеров приходят, чтобы научиться сортировать отходы.
За полтора года в проектах «ЭкоЛогично» участвовали около 250 волонтеров. В самой крупной ежемесячной акции участвуют более 40 волонтеров. Они принимают вторсырье у участников и помогают отсортировать его по всем правилам
«За 4 часа приема вторсырья собираем 2-3 тонны»
— Чем еще вы занимаетесь?
— Самый известный наш проект — «Мобильный пункт приема вторсырья и одежды», существующий с 2018 года. Изначально наша «газель» проезжала через все районы города и активисты принимали вторсырье у горожан в разных районах. Собранное передавали приемщикам и переработчикам. Специфика мобильного пункта в том, что мы принимаем нерентабельные виды вторсырья, которые никто напрямую у населения не берет. Часть отправляем в другие города. Например, недавно мы отправили в Санкт-Петербург на переработку 381 кг дисков, бритвенных станков, пластиковых карт и зубных щеток. В Казани их сбором и переработкой никто не занимается, они попросту могли оказаться на мусорном полигоне.
С конца 2018 года «Мобильный пункт» стали проводить стационарно в ТЦ «Мега», в 2019 году организовали на парковке «Леруа Мерлен» и в парке им. Урицкого. В последнее время за 4 часа приема вторсырья собираем 2-3 тонны отходов, а видов принимаемых фракций у нас более 20.
— Какие еще экоорганизации есть в Казани?
— В Казани развивается движение «Будет чисто» при поддержке Министерства экологии Татарстана. Не так давно две девушки запустили проект «Без стекла». Еще есть проект Лии Давлетбаевой, о котором я говорила. Благодаря информационной поддержке «ЭкоЛогично Казань» Лия увеличила количество собираемых органических отходов. Лига студентов и студенты в вузах Казани начинают заниматься экологическим направлением. В качестве экспертов участвуем в экопросветительском проекте «Лиги студентов». В Набережных Челнах есть активное экосообщество. Мы с ними обмениваемся опытом.
В последнее время за 4 часа приема вторсырья собираем 2-3 тонны отходов, а видов принимаемых фракций у нас более 20
— Насколько серьезно представлены в Татарстане большие экоорганизации вроде Greenpeace или WWF? Вы видите плоды их работы в регионе?
— Знаю, что WWF популяризируют ежегодную акцию «Час Земли», готовят полезные материалы и интересную инфографику, которые мы также используем. Инициативы Greenpeace в Казани известны, в организации одной из них я участвовала осенью 2019 года. Мы провели пластиквотчинг (наблюдение и изучение пластика на природных территориях) на берегу озера Средний Кабан. Собрали мусор с берега, отсортировали по видам, произвели подсчет и отправили данные в Greenpeace. Большей частью собранных отходов оказались одноразовые предметы. Такие акции проходили по всей стране. Их результаты были собраны, обработаны сотрудниками Greenpeace и переданы в соответствующие органы власти для подготовки законопроекта об ограничении одноразового пластика в России. Знаю, что до этого казанские активисты в рамках исследования Greenpeace проводили замеры уровня загрязнения воздуха в Казани.
Справка
Гузелия Гиматдинова — активистка движения «ЭкоЛогично Казань», куратор работы с волонтерами, куратор My cup, please в Казани, проводит эколекции, экоуроки на русском и татарском языках.
комментарии
Надо стремиться к минимизации отходов через разумное потребление.
При этом нельзя забывать, что ТКО - небольшая доля всех отходов