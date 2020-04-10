«В польском национальном мифе Россия играет отрицательную роль»

Почему «холодная война» между Польшей и Россией затянулась и при каких условиях возможно примирение

Сегодня трагическая дата в истории взаимоотношений России и Польши. Ровно 10 лет назад в этот день под Смоленском в результате авиакатастрофы с самолетом Ту-154 разбились польский президент Лех Качиньский с женой, а также известные польские политики — почти весь состав высшего военного командования страны, общественные и религиозные деятели. Трагедия стала особенно символичной на фоне прохладных российско-польских отношений в постсоветскую эпоху потому, что поляки тогда летели в Россию на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Газета «Реальное время» поговорила с экспертами и политологами-международниками на тему, почему лед в отношениях Варшавы и Москвы так и не оттаял.

За что Польша не любит Россию: от Катыни и Молотова до «младшего брата» в составе СССР

Прохлада в отношениях между Россией и Польшей наблюдается на протяжении последних трех десятилетий. «Холодную войну» поддерживает обида поляков за существование Польши как в составе Российской империи, так и в составе Восточного блока (стран Варшавского договора) в качестве «младшего брата» Советского Союза. Периодические заявления польских властей о вине России как правопреемника СССР в разделе Польши согласно пакту Молотова — Риббентропа в 1939 году и о том, что коммунистическая идеология была чудовищной, только усугубляют межнациональную и межгосударственную рознь двух «братских народов».



Российские власти не снимают вину с советских политиков по разделу Польши, но не считают СССР в равной степени виновным в развязывании Второй мировой, как считают, например, нацистскую Германию (а Москва при этом регулярно напоминает европейским политикам о Мюнхенском сговоре, развязавшем руки Гитлеру). В причинах вражды Варшавы с Москвой некоторые видят и действия неких третьих сил, в первую очередь Евросоюза, США и НАТО, которые таким образом ведут идеологическую войну против России.

На этом фоне авиакатастрофа самолета под Смоленском с президентом Польши Лехом Качиньским и польской политической элитой на борту оказалась особенно символичной. Поляки до сих пор не могут простить русским и Катынь. Катынский расстрел весной 1940 года — массовое убийство польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, лишь в постсоветское время признали военным преступлением. До этого Москва заявляла, что расстреляли поляков нацисты. Историю пересмотрели в 2004 году, когда расследование Главной военной прокуратуры России подтвердило вынесение тройкой НКВД смертных приговоров 14 542 польским военнопленным по обвинению в совершении государственных преступлений и установило смерть 1 803 человек.



Хотя совершенное НКВД СССР преступление Кремль признал, но регулярно перекладывает вину за него на сталинский режим. В 2010 году президент России Дмитрий Медведев заявил, что Катынская трагедия — это следствие преступления Иосифа Сталина и ряда его приспешников. В том же году Госдума приняла заявление «О Катынской трагедии и ее жертвах», в котором признавала, что массовый расстрел польских граждан в Катыни был произведен согласно прямому указанию Сталина и других советских руководителей и является преступлением сталинского режима.

Катынский расстрел весной 1940 года — массовое убийство польских граждан, в основном пленных офицеров польской армии, лишь в постсоветское время признали военным преступлением. Мемориальный комплекс «Катынь». Фото smolensk-i.ru

Общая враждебность западной идеологии к России

Дмитрий Бабич, журналист, политический аналитик агентства «Спутник», эксперт по российско-польским отношениям, видит две причины продолжающейся «холодной войны» между Варшавой и Москвой. Одна — основная — касается, по его мнению, общей враждебности западной идеологии к России, что связано с нынешней нетерпимостью когда-то либеральной, а ныне «ультралиберальной» идеологией вообще.

— Смысл ее в том, что берутся когда-то замечательные для своих эпох либеральные лозунги и доводятся до абсурда: «превосходство женщины над мужчиной» (то есть уже даже не равенство), «обожествление выборов», «обожествление судов». Получается агрессивный «доносительский» феминизм, получается, что из-за выборов можно вторгаться в другие страны и устраивать там войны, как в Ираке, когда американцы приехали туда ради того, чтобы иракцы могли избирать следующего президента! И эта западная «ультралиберальная идеология» рассматривает Россию как врага. При этом Россия много лет пыталась, и при Ельцине, и при Путине, убедить Запад, что это не так: мол, «мы на вас похожи, мы тоже ввели многопартийность, мы тоже пытаемся строить бизнес, за что вы нас так не любите?» — полагает эксперт.

Однако, по мнению Бабича, западная идеология не принимает аргументы нашей элиты. Для западной идеологии, которая господствует в США и Евросоюзе, Россия и Китай — враги, так как это две крупные страны, которые пока ей не подчинились. Точно так же, как после революции большевиков для СССР главными врагами, несмотря на голод, разруху, враждебную Польшу, стали США и Великобритания, хотя находились они далеко — потому что у коммунистической идеологии, как и ультралиберальной, был всемирный замах, она планировала править миром.



После того как Польша вступила в в 1999 году в НАТО, а в 2004 году — в Евросоюз, степень ее враждебности к России сильно выросла, отмечает эксперт. Хотя раньше поляки говорили: «Как только вступим, мы успокоимся, прежние страхи перед Россией уйдут, так как на нас она уже не нападет, потому что мы в НАТО». Почему же страхи остались, а демонизация России только усилились?



Вторая же причина враждебности Варшавы к Москве кроется в свойственном полякам национализме, полагает Бабич.

По мнению Дмитрия Бабича, в современном мире любая «кровная месть» и разговоры о том, что нынешнее поколение русских, например, отвечает за то, что делало прошлое поколение, тем более два или три века назад — вещь недопустимая и очень опасная. Фото russian.rt.com

«Разговоры об ответственности нынешних поколений россиян за грехи прошлых — недопустимы»



— Польша, так исторически сложилось, хотя близкий нам славянский, действительно братский народ, очень похожий на нас, делает очень сильный упор на кровь, нацию и происхождение. Скажу как полонист, это удивительное явление: если еврей или русский родится в Варшаве, всю жизнь проживет в Польше, будет прекрасно знать польский язык, но все равно ходить в православную церковь или синагогу — все, для поляков он не поляк! А если сын польских родителей родился в Австралии, никогда не видел Польши, польского не знает, говорит по-английски — он поляк! У нас же если человек родился в Москве, будь он с казахской фамилией или немецкой, мы его воспринимаем как россиянина, — обращает внимание аналитик. — И в польском национальном мифе Россия играет отрицательную роль, так исторически сложилось.



По мнению Дмитрия Бабича, в современном мире любая такая «кровная месть» и разговоры о том, что нынешнее поколение русских, например, отвечает за то, что делало прошлое поколение, тем более два или три века назад — вещь недопустимая и очень опасная. Ведь в силу той же кровной мести придется убивать немцев, учитывая, что они творили в Европе в течение шести лет войны и в той же Польше: «Немцы убили в тысячи раз больше поляков, чем проклятый НКВД».



Бабич признает, что и наша коммунистическая идеология тоже была плохой и очень жестокой, но нацистская при этом была — чудовищной. Польское отношение к России, СССР, Сталину привело и к нелюбви поляков к… Франко Делано Рузвельту. Помимо того, что в Польше убирают имена и памятники советских деятелей и собственных коммунистов с улиц своих городов — убирают и все, связанное с именем американского президента. Все потому, что Рузвельт в свое время пошел на спасительный компромисс со Сталиным — в противном случае Гитлер по одиночке прикончил бы СССР, США и Великобританию.

— Но нынешняя ультралиберальная идеология говорит: со Сталиным никаких никогда отношений не строить! Точно также она говорит: с Россией никаких мирных соглашений быть не может. А Рузвельт для нее — идиот и предатель. И здесь совпали польский национализм и ультралиберальная идеология. Рузвельт не является героем для ультралиберальной идеологии, хотя для самих американцев он им остается, так как они еще помнят, как он их спас, — замечает Дмитрий Бабич.

В Польше убирают имена и памятники советских деятелей и собственных коммунистов с улиц своих городов. Фото rubaltic.ru

При этом множество поляков относятся к России с любовью



Поляки при этом с уверенностью говорят: мы прекрасные, никогда никому ничего плохого не делали, у нас было великолепное государство до 1939 года. Хотя это на самом деле было не так, считает политолог: польское государство 30-х было антисемитским, крайне правым, со многими элементами нацизма. Поляки об этом стараются не вспоминать, но упирают на то, что их предали Рузвельт и остальные западные политики, «мерзавцы», отдав на растерзание Сталину:

— Россия оказывается самым удобным козлом отпущения. Если бы не нынешняя ультралиберальная идеология, национальные и этнические какие-то вещи постепенно сошли бы на нет. В принципе, скажу как эксперт-полонист, большинство населения в Польше относилось (да и сегодня так относится) к России неплохо. Немало поляков относятся к нам даже с любовью, такой, какая не снилась нам ни со стороны немцев, ни со стороны французов. Но на официальном уровне поляки демонстрируют враждебность. Аналогично с Чехией — чехи прекрасно помнят, что их спас маршал Конев, но правят же там не избиратели и даже не президент Милош Земан, а идеология Евросоюза.

«Эффект маятника»: как месть за прошлые обиды наложилась на польские амбиции

Причина прохладных отношений Польши и России в том, что поляки долгое время находились под властью страны, с которой у них были исторически очень серьезные противоречия — как с Российской империей, так и с СССР, и сегодня в Варшаве играет роль эффект маятника, уверен Геворг Мирзаян, политолог, эксперт-международник Института США и Канады РАН. Демонстрируя враждебную риторику, поляки таким образом пытаются морально себе компенсировать все те, по их мнению, национальные унижения, которые они претерпели от России.

— Помимо чисто исторического момента, есть еще момент геополитический. Потому что Польша не просто страна, которая освободилась от контроля Советского Союза. Польша — это страна, у которой есть большие и серьезные амбиции по лидерству в Восточной Европе. В этом плане поляки пытаются за счет антироссийских моментов зарекомендовать себя как лидеры Восточно-Европейского региона. За счет антироссийской политики они хотят показать, что консолидируют под своим польским крылом всю Восточную Европу! — считает Геворг Мирзаян.

Причина прохладных отношений Польши и России в том, что поляки долгое время находились под властью страны, с которой у них были исторически очень серьезные противоречия — как с Российской империей, так и с СССР, уверен Геворг Мирзаян. Фото sputnik-abkhazia.ru

Зачем Польше нужно публичное покаяние России

Многие задаются вопросом: почему же Польша сегодня, противостоя России, не противостоит Германии, у которой с поляками тоже большие исторические разногласия? Все связано с тем, что поляки, помимо того, что амбициозны, еще и прагматичны, отмечает эксперт. Они понимают, что сейчас идти поперек Германии смысла особенного нет, «за это по головке их не погладят». Да и «немецкие друзья» в таком случае не будут помогать «польским друзьям» сдерживать Россию и зарабатывать на этом деньги. Поляки — прагматичные, и в этой ситуации поступают весьма разумно, полагает Мирзаян:

— Чего Польша вообще сегодня хочет от нас, от России? Она хочет, чтобы Россия признала свою историческую вину перед Польшей, покаялась. Дело даже не в деньгах, которые, по мнению поляков, мы им должны выслать за это — а в самом нашем признании. Чтобы за счет этого признания Польша получила серьезные политические очки в Восточной Европе и плюс к этому смогла каким-то образом подняться в глазах стран постсоветского пространства, тех же Украины и Белоруссии. Ведь территории Украины и Белоруссии, по мнению поляков, входят в их, польскую, сферу влияния.