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В Высокогорском районе Татарстана подтвердился один случай коронавируса

13:58, 06.04.2020
В Высокогорском районе Татарстана подтвердился один случай коронавируса
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Среди шестнадцати зарегистрированных в Татарстане за прошедшие сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией один пришелся на Высокогорский район РТ. Из-за этого на время пришлось закрыть приемное и педиатрические отделения ЦРБ.

Все помещения уже продезинфицированы, однако контактировавший с заболевшим персонал пришлось отправить на самоизоляцию, сообщила сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Остальные работают в штатном режиме.

В Альметьевском районе результат отрицательный. Факт не подтвердился. Тем не менее службы все равно провели все необходимые санитарно-эпидемиологические действия.

Напомним, что за последние сутки в республике выявлено 16 новых зараженных COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 41. Татарстанский оперативный штаб сообщил, что все последние случаи — завозные. При этом 11 из них протекает без симптомов.

ОбществоМедицина Татарстан
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