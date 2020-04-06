В Высокогорском районе Татарстана подтвердился один случай коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Среди шестнадцати зарегистрированных в Татарстане за прошедшие сутки случаев заражения коронавирусной инфекцией один пришелся на Высокогорский район РТ. Из-за этого на время пришлось закрыть приемное и педиатрические отделения ЦРБ.

Все помещения уже продезинфицированы, однако контактировавший с заболевшим персонал пришлось отправить на самоизоляцию, сообщила сегодня руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Остальные работают в штатном режиме.

В Альметьевском районе результат отрицательный. Факт не подтвердился. Тем не менее службы все равно провели все необходимые санитарно-эпидемиологические действия.

Напомним, что за последние сутки в республике выявлено 16 новых зараженных COVID-19. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев коронавируса достигло 41. Татарстанский оперативный штаб сообщил, что все последние случаи — завозные. При этом 11 из них протекает без симптомов.