Дмитрий Лопушов: «Новый коронавирус придет в Россию через считанные дни»

Умирают от нового штамма вируса реже, чем от Эболы, но чаще, чем от гриппа

По последним данным госкомитета КНР по здравоохранению, число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае превысило 800 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях. Из-за эпидемии власти провинции Хубэй закрыли в общей сложности 13 городов региона. Заражение коронавирусом зафиксировали в США, Гонконге, Южной Корее, Японии, Таиланде, Саудовской Аравии, а сегодня первый случай смерти произошел в граничащей с Россией китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Насколько быстро вирус достигнет нашей страны, как специалисты оценивают смертность от вызванной им инфекции и какие меры профилактики заболеваемости принимаются в Татарстане — об этом «Реальное время» расспросило главного внештатного специалиста Минздрава РТ по иммунопрофилактике, врача-инфекциониста Дмитрия Лопушова.

Занос вируса — дело ближайшего времени

— Дмитрий Владимирович, каковы, на ваш взгляд, перспективы распространения коронавируса в России, когда появятся первые случаи заболевания?

— Начнем с того, что коронавирусная инфекция — это одна из разновидностей острых респираторных вирусных инфекций, которые встречаются и у нас. Если мы ведем речь о новом штамме, то, с учетом воздушно-капельного пути передачи, с учетом обширной миграции между Россией и Китаем, транспортных связей, можно с высокой долей вероятности утверждать, что занос будет — это вопрос времени. Точную дату не назову, но это точно не месяцы и не годы, а буквально дни, в лучшем случае — недели. Потому что транспортные границы у нас открыты, ограничительные мероприятия не введены, решения о закрытии транспортных потоков не приняты.

— По-вашему, нашей стране следует принять такие решения и не принимать рейсы из Китая?

— Я не могу ответить на этот вопрос, это компетенции государства. Если будет необходимость, то такое решение, скорее всего, будет принято.

Фото Максима Платонова

Если мы ведем речь о новом штамме, то, с учетом воздушно-капельного пути передачи, с учетом обширной миграции между Россией и Китаем, транспортных связей, можно с высокой долей вероятности утверждать, что занос будет — это вопрос времени

Смертность меньше, чем от Эболы

— Насколько опасна эта разновидность коронавируса, насколько велика смертность?

— Судя по тем данным, которые у меня есть, а они могут быть не вполне точными, инкубационный период — примерно 10 дней, само заболевание протекает 5—7 дней и заканчивается выздоровлением. В редких случаях, в основном у лиц пожилого возраста, возникают осложнения, которые, опять же в некоторых случаях, ведут к летальному исходу.

— Известен ли процент смертности?

— Данные пока противоречивые, поэтому говорить о процентах не совсем правильно.

— Но хотя бы приблизительно: это меньше половины?

— Значительно меньше. Озвучивалась цифра в 10%, но она весьма приблизительная. Это меньше, чем при лихорадке Эбола, где смертность составляла 20—40%, но больше, чем при «обычном» гриппе. Но нужно понимать, что с гриппом мы сталкиваемся ежегодно. В любом случае делать выводы об уровне смертности от этого коронавируса пока преждевременно, потому что для объективных выводов у нас слишком мало данных. Речь идет о 800 заболевших, но непонятно, как они распределяются по полу и возрасту, поэтому и о статистической достоверности говорить нельзя. Если все заболевшие — пожилые люди, то смертность будет выше, если молодые — то наоборот. Поэтому прежде, чем оценивать уровень смертности, нужно собрать статистически достоверную информацию, которой пока нет.

«Настораживает скорость распространения»

— Правда ли, что молодые люди менее восприимчивы к этому коронавирусу?

— Этого тоже нельзя утверждать с полной уверенностью. Потому что каждый вирус имеет свои особенности. С чем мы имеем дело в данном случае — пока непонятно.

Фото bbc.com

Речь идет о 800 заболевших, но непонятно, как они распределяются по полу и возрасту, поэтому и о статистической достоверности говорить нельзя. Если все заболевшие — пожилые люди, то смертность будет выше, если молодые — то наоборот

— Как вы думаете, насколько оправдан тот ажиотаж, который возник в обществе и СМИ в связи с новостями о вспышке заболеваемости?

— Сложный вопрос. Думаю, должна быть настороженность и взвешенный подход, потому что мы пока до конца не понимаем, с чем столкнулись. Относиться к этой ситуации «спустя рукава» нельзя, потому что есть определенные моменты, которые настораживают. Это в том числе довольно быстрое распространение. Но говорить, что нас ждет что-то ужасное, наподобие лихорадки Эболы, тоже нельзя. Мы уже сталкивались с другой разновидностью коронавируса — атипичной пневмонией. Тоже был ажиотаж, даже паника. Но в реальности в России был один случай. Все закончилось так же быстро, как началось. Что будет сейчас — пока непонятно. Поэтому мы принимаем все меры, которые должны приниматься в подобной ситуации.

Запасли маски и противовирусные

— Что это за меры?

— Усилен санитарный контроль в местах прибытия, все прилетающие к нам проходят дистанционную термометрию, особенно тщательно проверяются рейсы из Китая, которые у нас в Татарстане тоже есть. Дистанционно проверяем температуру тела, ведем учет всех прибывших, чтобы в случае их заболевания предпринять все необходимые противоэпидемические меры. Ну и готовность по лечебным учреждениям. На случай массового поступления заболевших предусмотрены больницы, которые перепрофилируются на лечение этого заболевания. Создан достаточный запас масок, противовирусных лекарственных препаратов, которые имеют доказанную эффективность при лечении вирусов и окажут какой-то эффект и при лечении этого вируса. Проработали вопрос профилактики заболеваемости среди медработников, которые находятся в группе риска.

— Вы сказали, что создан запас противовирусных. О каких препаратах речь?

— Это те препараты, которые положительно зарекомендовали себя при лечении гриппа. Не буду называть конкретные наименования.

«Создание вакцины займет 6—7 месяцев»

— Насколько быстро может быть разработана вакцина против нового коронавируса?

— По опыту высокопатогенного вируса гриппа 2009—2010 годов, так называемого свиного гриппа, создание вакцины занимает 6—7 месяцев. Это довольно сложный, многоступенчатый процесс. Должны пройти клинические испытания, потому что вакцина разрабатывается для массового применения и рисковать здоровьем людей нельзя.

Фото Станислава Красильникова (tass.ru)

На случай массового поступления заболевших предусмотрены больницы, которые перепрофилируются на лечение этого заболевания. Создан достаточный запас масок, противовирусных лекарственных препаратов

— Есть данные, что источником распространения вируса стали то ли змеи, то ли летучие мыши. Так ли это?

— О том, как появился вирус, можно написать диссертацию, и даже не одну. Вирусы гриппа и ОРВИ обладают способностью меняться генетически. Несмотря на то, что у них всего два антигена — H и N, у них может быть бесконечное число сочетаний, мы помним про атипичную пневмонию, свиной и птичий грипп, ближневосточную пневмонию, коронавирусную инфекцию 2008 года… Все это различные мутации вирусов. Конечно, они могут поражать не только людей, но и животных, и именно животные являются основным «резервуаром», в котором происходят мутации. В данном случае есть данные о змеях и летучих мышах. Это возможно, но утверждать достоверно пока нельзя. Ждем информации из Всемирной организации здравоохранения, от американского центра по контролю и профилактике заболеваний и в первую очередь из Китая. Там специалисты изучают вирус, дождемся результатов их исследований.