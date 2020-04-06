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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Казань, улица Право-Кабанная, лодочная станция «Динамо», 1970-е годы

07:00, 06.04.2020 10 Сюжет: К 100-летию ТАССР

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 232-я

Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Казань, улица Право-Кабанная, лодочная станция «Динамо», 1970-е годы
Фото: из домашних архивов Айрата Сатдарова

Первые гребцы тренировались на озере Кабан еще в 1920-х годах: для этого здесь были все условия — защищенность от ветра, вытянутое длинное зеркало воды, идеальная водная дистанция.

Тренировки на Кабане сначала были довольно стихийными. Но приносили свои плоды: уже в конце 1920-х годов казанец Николай Минеев стал серебряным призером 1-й Всесоюзной спартакиады в гонке на 2000 м.

Первые гоночные лодки появились в Казани в 1927 году, весили они под 30 кг и плохо управлялись. Более легкие и удобные клинкерные лодки появились только в 1949 году, а клинкерные двойки — еще два года спустя. Тем не менее регулярные первенства ТАССР для взрослых проводились с 1934 года, а юношеские первенства Казани — с 1945 года.

Гребные базы добровольных спортивных обществ начали как грибы после дождя вырастать на берегах казанских водоемов во второй половине 1940-х. Свои базы были у ДСО «Спартак», «Динамо», «Буревестник», «Пищевик» — эти общества предпочитали тренироваться на Кабане. На Казанке тренировались гребцы «Рубина», «Водника», «Труда», «Урожая».

На озере Кабан всегда было много лодок — и байдарок, и «скифов», и каноэ, и яликов, и скутеров. На гребных базах увлеченно учили не только взрослых, но и детей. Гребная база «Динамо» располагалась по улице Право-Кабанной (нынешняя Салимжанова) — примерно там, где сейчас на новой набережной рядом с большим деревом стоит красная скамейка. В 70-х годах здесь учили школьников грести на байдарках и каноэ. На противоположном берегу, где была водная станция ДОСААФ, работал судомодельный кружок.

В те годы гребля была очень популярным видом спорта в Казани, и впоследствии здесь, на Кабане, выросли большие спортсмены: и гребцы, и тренеры. В 1973 году казанцы Московский, Плюшкин, Ульянов и Жихарев выиграли чемпионат Европы, своей победой громко заявив о тихом озере в центре древнего города.

    Людмила Губаева
    Справка

    За помощь в подготовке материала и предоставление фотографий из семейного архива редакция благодарит нашего читателя, Айрата Сатдарова.

    Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

    ОбществоИстория Татарстан
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    комментарии 10

    комментарии

    • Анонимно 06 апр
      Вот бы побольше фоток таких! Классная статья!
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      Анонимно 06 апр
      Присоединяюсь - великолепная фотография, погружающая в эпоху 1970-х годов, когда на берегу Ближнего Кабана стояли деревянные двухэтажные дома - даже запах воды почувствовал и скрип досок настила под ногами спортсменов и спортсменок...
      И очень информативный, познавательный текст.
      Спасибо.
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    • Анонимно 06 апр
      На озере Кабан до сих пор можно увидеть как тренируются гребцы
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    • Анонимно 06 апр
      В 1980-х годах озеро Ближний Кабан официально признали мертвым озером - в нем не то что рыба не жила - водоросли и осока не росли.
      Вода была черного цвета и пахла сероводородом.
      Была проложена труба (наверное метрового диаметра", по которой на иловые поля откачивали ил, который достигал 15-метровой глубины.
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    • Анонимно 06 апр
      Судя по головному убору - бейсболка, фотка все же сделана уже в начале 1980-х годов - именно тогда в Казани стали появляться бейсболки.

      Хотя спортсмены ездили на зарубежные соревнования и в Казань приезжали зарубежные спортсмены и бейсболки вполне могли появится у спортсменов и в 1970-х годах.

      С другой стороны на ногах кроссовки - а это уже точно атрибут 1980-х годов.

      Может кто поможет более точно атрибутировать фотографию?
      Кто-то узнает себя на фотографии и вспомнит в каком году это было?
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      Анонимно 06 апр
      Наверно Айрату Сатдарову виднее, нет?
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      Анонимно 06 апр
      Тоже "вьетнамки" на ногах подростка смутили. Я рос в 70-х, не было у нас такой обуви. Может быть только у меня?
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    • Анонимно 06 апр
      Эта база очень походит на базу "Буревестник", которая на была на ул. Хади Такташ.
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      Анонимно 06 апр
      Поддерживаю. Эллинги сильно напоминают.
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      Анонимно 07 апр
      На Кабане стояло несколько водных баз от разных обществ. Айрат Сатдаров, предоставивший фотографию, утверждает, что в детстве занимался на той, которая была на Право-Кабанной.
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