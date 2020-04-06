Фотомарафон «100-летие ТАССР»: Казань, улица Право-Кабанная, лодочная станция «Динамо», 1970-е годы

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Фото: из домашних архивов Айрата Сатдарова

Первые гребцы тренировались на озере Кабан еще в 1920-х годах: для этого здесь были все условия — защищенность от ветра, вытянутое длинное зеркало воды, идеальная водная дистанция.

Тренировки на Кабане сначала были довольно стихийными. Но приносили свои плоды: уже в конце 1920-х годов казанец Николай Минеев стал серебряным призером 1-й Всесоюзной спартакиады в гонке на 2000 м.

Первые гоночные лодки появились в Казани в 1927 году, весили они под 30 кг и плохо управлялись. Более легкие и удобные клинкерные лодки появились только в 1949 году, а клинкерные двойки — еще два года спустя. Тем не менее регулярные первенства ТАССР для взрослых проводились с 1934 года, а юношеские первенства Казани — с 1945 года.

Гребные базы добровольных спортивных обществ начали как грибы после дождя вырастать на берегах казанских водоемов во второй половине 1940-х. Свои базы были у ДСО «Спартак», «Динамо», «Буревестник», «Пищевик» — эти общества предпочитали тренироваться на Кабане. На Казанке тренировались гребцы «Рубина», «Водника», «Труда», «Урожая».

На озере Кабан всегда было много лодок — и байдарок, и «скифов», и каноэ, и яликов, и скутеров. На гребных базах увлеченно учили не только взрослых, но и детей. Гребная база «Динамо» располагалась по улице Право-Кабанной (нынешняя Салимжанова) — примерно там, где сейчас на новой набережной рядом с большим деревом стоит красная скамейка. В 70-х годах здесь учили школьников грести на байдарках и каноэ. На противоположном берегу, где была водная станция ДОСААФ, работал судомодельный кружок.

В те годы гребля была очень популярным видом спорта в Казани, и впоследствии здесь, на Кабане, выросли большие спортсмены: и гребцы, и тренеры. В 1973 году казанцы Московский, Плюшкин, Ульянов и Жихарев выиграли чемпионат Европы, своей победой громко заявив о тихом озере в центре древнего города.

Людмила Губаева