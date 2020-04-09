Новости общества

19:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

«Карантин строгого режима»: 470 узников военной базы в Узбекистане просят о помощи

07:00, 09.04.2020 9 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19

Партнеры казанских бизнесменов оказались в числе изолированных людей и просят о помощи из-за «невыносимых условий содержания»

«Карантин строгого режима»: 470 узников военной базы в Узбекистане просят о помощи
Фото: 8tv.uz

Как стало известно «Реальному времени», 22 марта пассажиры двух рейсов — из Москвы и Новосибирска — должны были приземлиться в Ташкенте, однако вместо этого оказались на «карантине строгого режима» в узбекистанской воинской части №49093 в городе Шават. Среди них много предпринимателей, в том числе партнеров казанских бизнесменов. Люди, просидевшие больше двух недель в заточении и в большой скученности в тесных комнатах по 20 человек, бьют тревогу и просят о помощи: по их словам, среди них уже выявили четверых заболевших коронавирусом, из-за неприемлемых условий содержания заразиться теперь рискуют все 470 человек.

«Опасаемся физического воздействия»

С тревожным сообщением в редакцию «Реального времени» обратились казанцы, чьи коллеги по компании оказались сейчас в заточении в Узбекистане. Предприниматели, закрытые на карантин в воинской части города Шават, путем сложных манипуляций смогли передать письмо, в котором подробно описали хронологию событий и условия содержания, а также попросили об огласке и помощи, поскольку все 470 человек всерьез опасаются за свое здоровье и жизнь.

Казанские предприниматели, беспокоясь за своих партнеров, попросили не называть их, пояснив это таким образом:

«Мы и наши коллеги, застрявшие там, вынуждены скрывать свои фамилии, поскольку есть опасения в части возможного давления и физического воздействия на них и их семьи». В подтверждение подлинности ситуации авторы письма передали в редакцию несколько видеороликов, наглядно демонстрирующих условия содержания в воинской части.

«Душевая одна на 15—20 человек»

— На фоне принимаемых жестких мер по нераспространению COVID-19 в Узбекистане, в воинской части №49093 города Шават были размещены 470 человек. В ближайшее время все мы рискуем быть зараженными ввиду неприемлемых условий карантина, где 28 марта уже было выявлено двое зараженных, а несколько человек с высокой температурой лежат, не изолированные от остальных, — говорится в письме.

Все началось утром 22 марта, когда 300 пассажиров рейса Москва — Ташкент вместо ожидаемого пункта прибытия сели в аэропорту города Ургенч, а затем были направлены в воинскую часть №49093 города Шават. Тем же вечером к первой группе «заключенных» прибавилось еще 170 человек — пассажиры рейса Новосибирск — Ташкент.

Всех прибывших разместили в двухэтажных корпусах на 8—10 комнат каждый, при этом на одну комнату якобы приходилось до 20 жильцов одновременно. Спать людей отправили «на двухъярусных кроватях, установленных в непосредственной близости друг к другу». Помимо этого в письме сообщается, что завтраки, обеды и ужины по сей день проходят в общей столовой, в которой «плотно размещены столы и стулья на 450 человек». При этом перед каждым приемом пищи люди (50—60 человек) якобы вынуждены собираться в зоне умывальников столовой, кучкуясь в плотную очередь.

Аэропорт Ургенча. Фото yandex.ru

— В каждом корпусе установили кулер с водой и сверху поставлен один одноразовый стакан, с которого пьют все по очереди. Туалетная комната примерно на 20 кабинок, мойка туалетов была только один раз — 25 марта. Туалеты мягко говоря загажены, — продолжают описывать условия содержания, застрявшие на карантине. — Душевая одна на 15—20 человек. 50% душевых не работает из-за забитых канализационных сливов: застоялась грязная вода, мусор и грязь. Напор воды столь мал, что одновременно душевыми могут пользоваться только два человека. Ручки дверей в 99% случаях не перебинтованы и не пропитаны дезинфицирующим раствором.

Также, по словам очевидцев, под предлогом дезинфекции почти у всех отняли мобильные, из-за чего люди вынуждены стоять в очередях к стационарным телефонам, установленным в корпусах. За час совершить звонки могут порядка 20 человек, при этом телефоны якобы совсем не обрабатываются.

«Анализы выявили коронавирус у двух человек»

— С 22 по 28 марта 60% людей не носили маски вообще. Никто не требует их носить, не делает замечания, никто не проводит разъяснительную работу. Иногда маски можно было получить в медпункте. Только 25 марта стали раздавать по комнатам марлевые 4-слойные повязки, а затем тряпичные маски, — говорится в письме. — Ежедневное утреннее измерение температуры происходит в фойе корпусов казармы, где скапливается 20—30 человек в очередь, в которой 60% людей стоят без масок. Электронные бесконтактные термометры выходят из строя, так что порой нам проверяют температуру обычными ртутными градусниками.

На третий день карантина, 25 марта, анализ на коронавирус был взят в первых трех корпусах из пяти. На следующий день протестировали остальных.

— 28 марта в девять часов вечера внезапно на семи автобусах в спешке стали вывозить людей из третьего корпуса, которые сдали анализ 25 марта. Со слов медперсонала, их увезли в инфекционную больницу Хивы ввиду того, что анализы выявили коронавирус у двух человек. 29 марта у нескольких людей была выявлена высокая температура. Несмотря на то, что теперь имеется полностью пустой корпус №3, никого из больных с высокой температурой не изолировали, — сообщают заблокированные в Шавате люди.

Фото sputniknews.ru

Второго апреля у оставшихся на карантине граждан якобы забрали паспорта — опять же под предлогом дезинфекции. Четвертого апреля, по словам авторов письма, в воинской части было выявлено еще двое подхвативших вирус. Оба — члены медперсонала. В связи с новыми случаями заражения карантин продлили до 17 апреля.

— Сколько было заражено людей в период с 22 по 28 марта, при том что первые четыре дня все были без масок, в антисанитарии и в тесном контакте с двумя зараженными? Сколько продолжают заражаться от не изолированных больных с температурой? Мы уверены, что в ближайшее время, если не будут срочно предприняты меры, будет заражено 70—80% людей. Кто возьмет на себя ответственность за это? Мы просим общественность и всех неравнодушных предать эту информацию огласке. А пока мы продолжим находиться в смертельной опасности. Мы уже не боимся ни военных, ни последствий, поскольку речь идет о спасении наших жизней, — завершают свое обращение заточенные в Узбекистане люди.

390 случаев заражения в Узбекистане

Редакция «Реального времени» обратилась с запросом в МИД Узбекистана, а также в пресс-службу президента республики Узбекистан. Наше издание попросило прокомментировать ситуацию и уточнить, будут ли приниматься какие-либо меры в связи с поступившим обращением. На момент публикации материала ответ от официальных ведомств получен не был, однако редакция готова опубликовать его сразу после поступления.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения Узбекистана, 6 апреля в республике было выявлено 390 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество полностью выздоровевших при этом составляет 30 человек.

Министерство уточняет, что 170 больных лечатся в городе Ташкенте, 64 — в Фергане, 61 — в Андижане, 48 — в Намангане, 19 — в Бухаре, 18 — в Хорезме, 6 — в Кашкадарье, 2 — в Республике Каракалпакстан, 2 — в Навоийской области в медицинских учреждениях, специализированных на лечении инфекционных заболеваний. Все пациенты проходят лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, международным опытом и установленными стандартами.

P.S. Вскоре после выхода нашей публикации казанские партнеры изолированных в воинской части Узбекистана бизнесменов сообщили: «Согласно поступившей 9 апреля информации, граждан, содержащихся на карантине в Шавате, развезли по разным больницам и санаториям. Из одного из санаториев, по данным наших источников, в срочном порядке забрали несколько человек с подозрением на коронавирус».

Лина Саримова
ОбществоВластьМедицинаПроисшествия
Распечатать материал
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 08:16
    Вот это жесткие меры карантина... Но правда наверно перебор
    Ответить
  • Анонимно 09:03
    Что они творят с нашими людьми? И почему до сих пор не приняты никакие меры?!
    Ответить
    Анонимно 09:41
    Зато туристов с морей забрали, тех кому все равно было на распространение вируса и введенных карантинов
    Ответить
  • Анонимно 09:48
    Почему за ними не наблюдают? Просто поместили всех в одно тесное здание и все? Тем более раз там есть подтверждение тому, что люди есть с коронавирусом, почему их не изолируют? Почему их не вывезут в больницу?
    Ответить
  • Анонимно 10:06
    А где видео?
    Ответить
  • Анонимно 10:10
    Потому что это Узбекистан
    Ответить
  • Анонимно 10:14
    Значит скоро будет плюс 470 человек к статистике.. как бы грубо это ни звучало. но с таким отношением так и будет
    Ответить
  • Анонимно 10:45
    Обычные карантинные меры. Если бы у нас всех прилетающих из Европы где-то после 10-15 марта отправляли на аналогичный карантин, например, в Крыму (санаториев там много) или Сочи, сейчас бы вся страна не сидела на самоизоляции.
    Ответить
  • Анонимно 13:12
    А что все были ко такомк готовы?Мрогие до сих пор еще рассаачаться,не могкт.И хотя бы,что то соблюдать!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

19:18 МСК Все новости
Новости раздела