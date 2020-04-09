«Карантин строгого режима»: 470 узников военной базы в Узбекистане просят о помощи

Партнеры казанских бизнесменов оказались в числе изолированных людей и просят о помощи из-за «невыносимых условий содержания»

Как стало известно «Реальному времени», 22 марта пассажиры двух рейсов — из Москвы и Новосибирска — должны были приземлиться в Ташкенте, однако вместо этого оказались на «карантине строгого режима» в узбекистанской воинской части №49093 в городе Шават. Среди них много предпринимателей, в том числе партнеров казанских бизнесменов. Люди, просидевшие больше двух недель в заточении и в большой скученности в тесных комнатах по 20 человек, бьют тревогу и просят о помощи: по их словам, среди них уже выявили четверых заболевших коронавирусом, из-за неприемлемых условий содержания заразиться теперь рискуют все 470 человек.

«Опасаемся физического воздействия»

С тревожным сообщением в редакцию «Реального времени» обратились казанцы, чьи коллеги по компании оказались сейчас в заточении в Узбекистане. Предприниматели, закрытые на карантин в воинской части города Шават, путем сложных манипуляций смогли передать письмо, в котором подробно описали хронологию событий и условия содержания, а также попросили об огласке и помощи, поскольку все 470 человек всерьез опасаются за свое здоровье и жизнь.

Казанские предприниматели, беспокоясь за своих партнеров, попросили не называть их, пояснив это таким образом:

«Мы и наши коллеги, застрявшие там, вынуждены скрывать свои фамилии, поскольку есть опасения в части возможного давления и физического воздействия на них и их семьи». В подтверждение подлинности ситуации авторы письма передали в редакцию несколько видеороликов, наглядно демонстрирующих условия содержания в воинской части.

«Душевая одна на 15—20 человек»



— На фоне принимаемых жестких мер по нераспространению COVID-19 в Узбекистане, в воинской части №49093 города Шават были размещены 470 человек. В ближайшее время все мы рискуем быть зараженными ввиду неприемлемых условий карантина, где 28 марта уже было выявлено двое зараженных, а несколько человек с высокой температурой лежат, не изолированные от остальных, — говорится в письме.

Все началось утром 22 марта, когда 300 пассажиров рейса Москва — Ташкент вместо ожидаемого пункта прибытия сели в аэропорту города Ургенч, а затем были направлены в воинскую часть №49093 города Шават. Тем же вечером к первой группе «заключенных» прибавилось еще 170 человек — пассажиры рейса Новосибирск — Ташкент.

Всех прибывших разместили в двухэтажных корпусах на 8—10 комнат каждый, при этом на одну комнату якобы приходилось до 20 жильцов одновременно. Спать людей отправили «на двухъярусных кроватях, установленных в непосредственной близости друг к другу». Помимо этого в письме сообщается, что завтраки, обеды и ужины по сей день проходят в общей столовой, в которой «плотно размещены столы и стулья на 450 человек». При этом перед каждым приемом пищи люди (50—60 человек) якобы вынуждены собираться в зоне умывальников столовой, кучкуясь в плотную очередь.

Аэропорт Ургенча. Фото yandex.ru

— В каждом корпусе установили кулер с водой и сверху поставлен один одноразовый стакан, с которого пьют все по очереди. Туалетная комната примерно на 20 кабинок, мойка туалетов была только один раз — 25 марта. Туалеты мягко говоря загажены, — продолжают описывать условия содержания, застрявшие на карантине. — Душевая одна на 15—20 человек. 50% душевых не работает из-за забитых канализационных сливов: застоялась грязная вода, мусор и грязь. Напор воды столь мал, что одновременно душевыми могут пользоваться только два человека. Ручки дверей в 99% случаях не перебинтованы и не пропитаны дезинфицирующим раствором.

Также, по словам очевидцев, под предлогом дезинфекции почти у всех отняли мобильные, из-за чего люди вынуждены стоять в очередях к стационарным телефонам, установленным в корпусах. За час совершить звонки могут порядка 20 человек, при этом телефоны якобы совсем не обрабатываются.

«Анализы выявили коронавирус у двух человек»

— С 22 по 28 марта 60% людей не носили маски вообще. Никто не требует их носить, не делает замечания, никто не проводит разъяснительную работу. Иногда маски можно было получить в медпункте. Только 25 марта стали раздавать по комнатам марлевые 4-слойные повязки, а затем тряпичные маски, — говорится в письме. — Ежедневное утреннее измерение температуры происходит в фойе корпусов казармы, где скапливается 20—30 человек в очередь, в которой 60% людей стоят без масок. Электронные бесконтактные термометры выходят из строя, так что порой нам проверяют температуру обычными ртутными градусниками.

На третий день карантина, 25 марта, анализ на коронавирус был взят в первых трех корпусах из пяти. На следующий день протестировали остальных.

— 28 марта в девять часов вечера внезапно на семи автобусах в спешке стали вывозить людей из третьего корпуса, которые сдали анализ 25 марта. Со слов медперсонала, их увезли в инфекционную больницу Хивы ввиду того, что анализы выявили коронавирус у двух человек. 29 марта у нескольких людей была выявлена высокая температура. Несмотря на то, что теперь имеется полностью пустой корпус №3, никого из больных с высокой температурой не изолировали, — сообщают заблокированные в Шавате люди.

Фото sputniknews.ru

Второго апреля у оставшихся на карантине граждан якобы забрали паспорта — опять же под предлогом дезинфекции. Четвертого апреля, по словам авторов письма, в воинской части было выявлено еще двое подхвативших вирус. Оба — члены медперсонала. В связи с новыми случаями заражения карантин продлили до 17 апреля.

— Сколько было заражено людей в период с 22 по 28 марта, при том что первые четыре дня все были без масок, в антисанитарии и в тесном контакте с двумя зараженными? Сколько продолжают заражаться от не изолированных больных с температурой? Мы уверены, что в ближайшее время, если не будут срочно предприняты меры, будет заражено 70—80% людей. Кто возьмет на себя ответственность за это? Мы просим общественность и всех неравнодушных предать эту информацию огласке. А пока мы продолжим находиться в смертельной опасности. Мы уже не боимся ни военных, ни последствий, поскольку речь идет о спасении наших жизней, — завершают свое обращение заточенные в Узбекистане люди.

390 случаев заражения в Узбекистане

Редакция «Реального времени» обратилась с запросом в МИД Узбекистана, а также в пресс-службу президента республики Узбекистан. Наше издание попросило прокомментировать ситуацию и уточнить, будут ли приниматься какие-либо меры в связи с поступившим обращением. На момент публикации материала ответ от официальных ведомств получен не был, однако редакция готова опубликовать его сразу после поступления.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения Узбекистана, 6 апреля в республике было выявлено 390 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Количество полностью выздоровевших при этом составляет 30 человек.

Министерство уточняет, что 170 больных лечатся в городе Ташкенте, 64 — в Фергане, 61 — в Андижане, 48 — в Намангане, 19 — в Бухаре, 18 — в Хорезме, 6 — в Кашкадарье, 2 — в Республике Каракалпакстан, 2 — в Навоийской области в медицинских учреждениях, специализированных на лечении инфекционных заболеваний. Все пациенты проходят лечение в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, международным опытом и установленными стандартами.

P.S. Вскоре после выхода нашей публикации казанские партнеры изолированных в воинской части Узбекистана бизнесменов сообщили: «Согласно поступившей 9 апреля информации, граждан, содержащихся на карантине в Шавате, развезли по разным больницам и санаториям. Из одного из санаториев, по данным наших источников, в срочном порядке забрали несколько человек с подозрением на коронавирус».